  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Karas Ukrainoje. Svarbus susitikimas: ukrainiečiai rengia derybas su JAV atstovais

2025-11-30 09:21 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-30 09:21

Ukrainos derybininkai sekmadienį Jungtinėse Valstijose turi surengti derybas dėl Vašingtono plano, kaip užbaigti Rusijos karą, Kyjivui patiriant spaudimą tiek kariniame, tiek politiniame frontuose.

V. Zelenskis, D. Trumpas (nuotr. SCANPIX)
13

Rusijos pajėgoms toliau žengiant į priekį fronto linijoje, prieš numatytas derybas JAV dvi naktis iš eilės buvo taikytasi į Ukrainos sostinę ir regioną.

1

Rusijos pajėgoms toliau žengiant į priekį fronto linijoje, prieš numatytas derybas JAV dvi naktis iš eilės buvo taikytasi į Ukrainos sostinę ir regioną.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis
(13 nuotr.)
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šeštadienio vakarą per dronų ataką Kyjivo pakraštyje žuvo vienas žmogus, o dar 11 buvo sužeista, pranešė srities gubernatorius.

09:12

Svarbus susitikimas: ukrainiečiai rengs derybas su JAV atstovais

Ukrainos derybininkai sekmadienį Jungtinėse Valstijose turi surengti derybas dėl Vašingtono plano, kaip užbaigti Rusijos karą, Kyjivui patiriant spaudimą tiek kariniame, tiek politiniame frontuose.

Rusijos pajėgoms toliau žengiant į priekį fronto linijoje, prieš numatytas derybas JAV dvi naktis iš eilės buvo taikytasi į Ukrainos sostinę ir regioną.

Šeštadienio vakarą per dronų ataką Kyjivo pakraštyje žuvo vienas žmogus, o dar 11 buvo sužeista, pranešė srities gubernatorius.

Keliomis valandomis anksčiau Ukrainos saugumo šaltinis pranešė, kad Kyjivas yra atsakingas už atakas prieš du naftos tanklaivius Juodojoje jūroje. Manoma, kad šie laivai slapta gabeno rusišką naftą, kuriai taikomos sankcijos.

Derybos JAV vyks Ukrainos vyriausybei išgyvenant sudėtingą laikotarpį – dėl didelio atgarsio sulaukusio korupcijos tyrimo prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį atleido savo administracijos vadovą ir vyriausiąjį derybininką Andrijų Jermaką.

Ukrainos delegacija, kuriai dabar vadovauja Rustemas Umerovas, sekmadienį Floridoje planuoja susitikti su JAV valstybės sekretoriumi Marco Rubio ir specialiuoju pasiuntiniu Steve'u Witkoffu, pranešė vienas JAV pareigūnas.

Susitikime turi būti aptartas Vašingtono pateiktas planas, kaip užbaigti daugiau nei trejus metus trunkantį konfliktą. Pradiniame 28 punktų pasiūlyme, kuris buvo parengtas nepasitarus su Ukrainos sąjungininkais Europoje, buvo numatyta, kad Kyjivas pasitrauks iš rytinės Donecko srities.

Pagal šį pirminį projektą Jungtinės Valstijos būtų de facto pripažinusios Donecko, Krymo ir Luhansko regionus Rusijos dalimi. Sulaukusios Kyjivo ir Europos kritikos, JAV pakoregavo pradinį tekstą, tačiau dabartinis jo turinys lieka neaiškus.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Trumpas: prieš susitikdamas su Putinu turiu žinoti, kad sudarysime susitarimą. EPA-ELTA nuotr.
Karas Ukrainoje. Trumpas: Witkoffas vyks į Maskvą pristatyti taikos planą (355)
Asociatyvi (nuotr. SCANPIX)
Rusai Ukrainoje neteko 860 karių (23)
(nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. Paliaubų Ukrainoje dar teks palaukti? Suomijos prezidentas įvardijo, kas laukia (28)
Ukrainos kariai Časiv Jare (nuotr. SCANPIX)
Ukraina ruošia žmones ir ekonomiką „amžinam karui“ su Rusija (5)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

