Europoje vogti automobiliai „legalizuojami“ Rusijoje: veža per Ukrainą

„Kadangi žmonės be jokių muitinės procedūrų gali perrašyti [Ukrainoje registruotą] automobilį savo vardu ir įregistruoti Rusijoje, paprastai pervežėjams nekyla problemų“, – „The Moscow Times“ cituojamas ekspertas. Jis pažymėjo, kad transporto priemonei įregistruoti randamas asmuo su „sąžiningais“ dokumentais. Tokie žmonės vadinami „dropais“. Kai automobilis jau įregistruotas „dropo“ vardu, jis perkeliamas į Rostovą prie Dono ir perregistruojamas „tikro“ Rusijos Federacijos piliečio vardu.
Kokiu būdu vogti automobiliai patenka per fronto liniją iš Ukrainos į okupuotas Ukrainos teritorijos nėra atskleidžiama.
„Pagal visus dokumentus tai bus pirmasis registracijos atvejis ir vienas savininkas, jei patikrinti duomenų bazėse. Automobilio istorijos užsienyje nebus“, – patikslino šaltinis.
Jis pabrėžė, kad pavogti automobiliai formaliai nėra „perregistruoti“ ir sėkmingai praeina bet kokias standartines ekspertizes. Rusai gali ramiai važinėti tokiais automobiliais, kol Interpolas jų nepaskelbs ieškomais. Tada transporto priemonė bus užregistruota, ir Rusijos teisėsaugos institucijos turės reaguoti. Tokiu atveju automobilis bus konfiskuotas ir nusiųstas į specialią stovėjimo aikštelę. Taip pat „nemaloni staigmena“ gali laukti rusų, išvykusių automobiliu su „pilka biografija“ į užsienį, kur jis gali būti konfiskuotas.
Rusai su nerimu laukia ryšių su Interpolu atkūrimo: teks grąžinti vogtus automobilius
Po plataus masto karo Ukrainoje pradžios ryšiai su Interpolu yra labai apsunkinti ir praktiškai neegzistuoja, sako organizuoto nusikalstamumo ekspertas, atsargos policijos pulkininkas Valentinas Stanovovas.
„Vagysčių iš Europos transporto priemonių duomenų bazė atnaujinama nereguliariai ir ne iš visų ES šalių. Pavyzdžiui, Lenkija, Estija, Latvija, Lietuva faktiškai atsisakė bendradarbiauti su Rusijos teisėsaugos institucijomis“, – pažymėjo ekspertas.
Pasak jo, didelė dalis pavogtų automobilių bus aptikta tikrinant paieškos duomenų bazes, kai Rusijos ryšiai su kitomis šalimis per Interpolą bus atkurti.
„Tai reiškia, kad šimtai žmonių, įsigijusių automobilius su tamsiu praeities šleifu, rizikuoja likti be transporto priemonių ir be pinigų, atiduotų sukčiams“, – padarė išvadą V. Stanovovas.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.