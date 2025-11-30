 
Kalendorius
Lapkričio 30 d., sekmadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Europoje vogti automobiliai „legalizuojami“ Rusijoje: veža per Ukrainą

2025-11-30 08:00 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-30 08:00

Rusijoje sukurta schema, leidžianti legalizuoti Europoje pavogtus automobilius, kurie į šalį įvežami per okupuotus Ukrainos regionus, pasakojo „Izvestija“ šaltinis iš automobilių saugumo srities. Jo teigimu, iš Europos Sąjungos išvežti automobiliai pirmiausia atgabenami į Ukrainą, o po to – į Rusijos kariuomenės užimtas Luhansko ir Donecko sritis. Šiuose regionuose galioja supaprastintos automobilių kontrolės procedūros, kurios leidžia lengvai „legalizuoti“ vogtas transporto priemones.

Europoje vogti automobiliai „legalizuojami“ Rusijoje: veža per Ukrainą (nuotr. SCANPIX)

Rusijoje sukurta schema, leidžianti legalizuoti Europoje pavogtus automobilius, kurie į šalį įvežami per okupuotus Ukrainos regionus, pasakojo „Izvestija“ šaltinis iš automobilių saugumo srities. Jo teigimu, iš Europos Sąjungos išvežti automobiliai pirmiausia atgabenami į Ukrainą, o po to – į Rusijos kariuomenės užimtas Luhansko ir Donecko sritis. Šiuose regionuose galioja supaprastintos automobilių kontrolės procedūros, kurios leidžia lengvai „legalizuoti“ vogtas transporto priemones.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kadangi žmonės be jokių muitinės procedūrų gali perrašyti [Ukrainoje registruotą] automobilį savo vardu ir įregistruoti Rusijoje, paprastai pervežėjams nekyla problemų“, – „The Moscow Times“ cituojamas ekspertas. Jis pažymėjo, kad transporto priemonei įregistruoti randamas asmuo su „sąžiningais“ dokumentais. Tokie žmonės vadinami „dropais“. Kai automobilis jau įregistruotas „dropo“ vardu, jis perkeliamas į Rostovą prie Dono ir perregistruojamas „tikro“ Rusijos Federacijos piliečio vardu.

REKLAMA
REKLAMA

Kokiu būdu vogti automobiliai patenka per fronto liniją iš Ukrainos į okupuotas Ukrainos teritorijos nėra atskleidžiama. 

REKLAMA

„Pagal visus dokumentus tai bus pirmasis registracijos atvejis ir vienas savininkas, jei patikrinti duomenų bazėse. Automobilio istorijos užsienyje nebus“, – patikslino šaltinis.

Jis pabrėžė, kad pavogti automobiliai formaliai nėra „perregistruoti“ ir sėkmingai praeina bet kokias standartines ekspertizes. Rusai gali ramiai važinėti tokiais automobiliais, kol Interpolas jų nepaskelbs ieškomais. Tada transporto priemonė bus užregistruota, ir Rusijos teisėsaugos institucijos turės reaguoti. Tokiu atveju automobilis bus konfiskuotas ir nusiųstas į specialią stovėjimo aikštelę. Taip pat „nemaloni staigmena“ gali laukti rusų, išvykusių automobiliu su „pilka biografija“ į užsienį, kur jis gali būti konfiskuotas.

REKLAMA
REKLAMA

Rusai su nerimu laukia ryšių su Interpolu atkūrimo: teks grąžinti vogtus automobilius

Po plataus masto karo Ukrainoje pradžios ryšiai su Interpolu yra labai apsunkinti ir praktiškai neegzistuoja, sako organizuoto nusikalstamumo ekspertas, atsargos policijos pulkininkas Valentinas Stanovovas.

„Vagysčių iš Europos transporto priemonių duomenų bazė atnaujinama nereguliariai ir ne iš visų ES šalių. Pavyzdžiui, Lenkija, Estija, Latvija, Lietuva faktiškai atsisakė bendradarbiauti su Rusijos teisėsaugos institucijomis“, – pažymėjo ekspertas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Pasak jo, didelė dalis pavogtų automobilių bus aptikta tikrinant paieškos duomenų bazes, kai Rusijos ryšiai su kitomis šalimis per Interpolą bus atkurti.

„Tai reiškia, kad šimtai žmonių, įsigijusių automobilius su tamsiu praeities šleifu, rizikuoja likti be transporto priemonių ir be pinigų, atiduotų sukčiams“, – padarė išvadą V. Stanovovas.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Amelios mirtis (nuotr. stop kadras, 123rf.com)
Vos 8-erių Amelija mirė siaubingose kančiose: išgirdus, kas jai nutiko, sunku suvokti (7)
7-metė žuvo apsikabinusi mamą: rusų smūgis daugiabučiui nusinešė Lenkijos pilietės gyvybę (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
7-metė žuvo apsikabinusi mamą: rusų smūgis daugiabučiui nusinešė Lenkijos pilietės gyvybę (20)
F-16, Lenkijos karinės oro pajėgos (nuotr. SCANPIX)
Lenkija ir Rumunija pakėlė naikintuvus, uždaryti oro uostai – stebimi Rusijos veiksmai netoli sienos (23)
Po išpuolių geležinkeliuose – aiški Lenkijos žinutė: parama Ukrainai nesusvyruos (nuotr. SCANPIX)
Po išpuolių geležinkeliuose – aiški Lenkijos žinutė Ukrainai (12)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų