Iš Zelenskio komandos pasitraukęs Jermakas pareiškė eisiąs į frontą

Vladimiras Putinas surengė net 11 valandų trukusią masinę ataką – į Ukrainą paleido beveik 600 dronų ir 36 raketas. Kyjive ir jo apylinkėse be elektros liko daugiau nei pusė milijono žmonių.
V. Putinas masinę ataką surengė kaip tik tuo metu, kai Ukrainos delegacija išvyko į Vašingtoną su D. Trumpo administracija derėtis dėl taikos plano. Tačiau akivaizdesnių įrodymų, kad V. Putinui taika – nė motais, vargu ar reikia.
Susitikime su JAV prezidento Donaldo Trumpo komanda nebebus iki šiol taikos deryboms vadovavusio Andrijaus Jermako. Po vakarykščių kratų jo biure ir namuose artimiausias V. Zelenskio bendražygis postą paliko, o deryboms vadovaus gynybos ministras Rustemas Umerovas.
Amerikiečių žiniasklaidai A. Jermakas neigia, kad yra kaip nors susijęs su korupcija ir sako esąs nekaltas. Taip pat pareiškė, kad išvyksta į frontą.
Ekspertai nevienareikšmiškai vertina A. Jermako skandalą. Vieni sako, kad tuo metu, kai Ukraina kovoja ir derasi dėl savo išlikimo, jo pasitraukimas dar labiau destabilizuoja padėtį. Kiti viliasi, kad tai perkrovimas, kurio V. Zelenskio valdžiai jau seniai reikėjo.
„Nežinau, kaip elgsis amerikiečiai, nes kol kas viskas sukasi apie derybas su amerikiečiais, tačiau jie gali pasinaudoti šia situacija kaip įrankiu spausti Ukrainą“, – teigė Ukrainos politikos analitikas Volodymyras Fesenk.
Nors teisėsauga neįvardija A. Jermako kaip įtariamojo didelės apimties korupcijos byloje, atsiriboti nuo šio skandalo jam taip ir nepavyko. Įtariama, kad jis esą galėjo kažką žinoti, tačiau kaip pasisuks tyrimas, neaišku.
Ukrainos žiniasklaida praneša, kad tyrėjai surinko informaciją iš kelių A. Jermako nešiojamųjų kompiuterių ir mobiliųjų telefonų, kuriuos jie konfiskavo per kratas.
Daugiau – TV3 Žinių siužete straipsnio pradžioje.