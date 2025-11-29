Politologas Liekis mano, kad karas tęsis dar metus: Rusija stiprėja, o Ukraina kenčia

Apie tai TV3 Žinių „Dienos komentare“ – pokalbis su politologu Šarūnu Liekiu.
Kokios nuotaikos JAV dėl pasiūlyto taikos plano Ukrainoje ir kaip prognozuojama karo baigtis Ukrainoje?
Žmonių, kaip visur, yra įvairių. Žmonės teikia skirtingas prognozes. Tačiau, kas girdima iš specialistų, kurie pasisako konferencijų tribūnose ir neformaliuose pokalbiuose, – užmojai greitai užbaigti karą nėra ir nebus tokie paprasti.
Visų pirma dėl Rusijos pozicijos, kuriai dabartiniu metu gerai sekasi fronte, greičiausiai tęs derybinius procesus. Dauguma žmonių kalba apie tai, kad karas dar tęsis kokius 8–12 mėnesių. Tai patvirtina pakankamai pesimistines prognozes, 2022 metais girdėtas daugelyje tarptautinių konferencijų, kur visi kalbėjo, kad karas baigsis 2027 metais. Tuomet visi tikėjosi, kad prireiks dviejų savaičių ir Rusija žlugs, Vladimiras Putinas mirs.
Kas laukia toliau?
Kalbant apie Rusiją, kai prasideda kalbos apie jos „nukraujavimą“ arba sankcijų poveikį, niekas paprastai nepateikia realių skaičių ar parametrų, kurie galėtų apibrėžti valstybės susilpnėjimą. Dauguma ekspertų tvirtina, kad tendencijos yra priešingos: Rusija karine, pasirengimo ir mobilizacine prasme konflikto metu stiprėja.
Rusija mobilizuoja resursus, sugeba juos sutelkti organizacine prasme ir tokiu būdu daug ko išmoksta. Ukraina – valstybė, turinti 7–8 kartus mažesnį potencialą negu Rusija – šiuo atveju yra kenčianti. Šis vaidmuo, būti tokiame proksi kare, silpnina.
Dabartinė JAV administracija nebeskatina Ukrainos toliau kariauti – priešingai, ragina kuo greičiau ieškoti taikos susitarimų.
Įdomi Europos reakcija į Amerikos pasiūlytą taikos susitarimo planą. Buvo daug neigiamų vertinimų, kad tai – išdavystė, kad Amerika palieka Ukrainą bejėgę, beginklę ir panašiai. Kaip jūs vertinate šias reakcijas?
Šios reakcijos yra pakankamai skausmingos ir nepamatuotos, nes amerikiečių pasiūlytame plane nematau didelio skirtumo nuo Stambulo susitarimų, kurie buvo siūlomi 2022 metais ir kurie baigėsi europiečių padrąsinimais tęsti kovą ir laimėti karą. Lyginant 2022 ir 2025 metus, Ukraina akivaizdžiai yra blogesnėje padėtyje, ką ir pabrėžė amerikiečių derybininkai Ženevoje kalbėdami su ukrainiečių delegacija.
Ar jūs suprantate Europos valstybes, kurios ragina nepasiduoti dabartiniam spaudimui ir kovoti toliau?
Man labai sunku jas suprasti. Tačiau logika, matyt, yra tokia: bijoma Europos izoliacijos. Jeigu amerikiečiai vis dėlto pasieks susitarimą tarp Rusijos ir Ukrainos, jie atvers politinio bendradarbiavimo perspektyvas su Rusija. Europos Sąjungos valstybės šiuo atveju liks izoliuotos. Donaldo Trumpo administracija vykdo visiškai kitą kursą – laikosi realistinės tarptautinių santykių paradigmos ir bijo izoliacijos ne tik ideologinėje plotmėje, bet ir geografiškai.
Visą pokalbį išgirskite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
