TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Zelenskis: Ukrainos derybininkai vyksta į JAV derėtis dėl taikos plano

2025-11-29 14:48 / šaltinis: BNS
2025-11-29 14:48

Ukrainos derybininkų komanda šeštadienį išvyko į JAV, kur surengs susitikimą dėl Vašingtono siūlomo karo užbaigimo plano, pranešė ukrainiečių prezidentas Volodymyras Zelenskis.

Ukrainos derybininkų komanda šeštadienį išvyko į JAV, kur surengs susitikimą dėl Vašingtono siūlomo karo užbaigimo plano, pranešė ukrainiečių prezidentas Volodymyras Zelenskis.

„Ukrainos nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretorius ir Ukrainos delegacijos vadovas Rustemas Umerovas kartu su komanda jau keliauja į Jungtines Valstijas“, – socialiniame tinkle „X“ nurodė V. Zelenskis. 

Šaltinis: savaitgalį Ukrainos derybininkai lankysis JAV

Kyjivo derybininkai šį savaitgalį lankysis JAV, kur aptars Vašingtono siūlomą taikos planą, penktadienį nurodė šiuo klausimu informuotas aukšto rango pareigūnas.

„Delegacija planuoja susitikti su JAV atstovais šios savaitės pabaigoje“, – sakė šaltinis, kalbėdamas su anonimiškumo sąlyga. 

Šaltinio teigimu, šios Ukrainos ir JAV derybos galėtų įvykti Floridoje. 

Pareigūnas pridūrė, kad derybose taip pat turėjo dalyvauti Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio administracijos vadovas Andrijus Jermakas, tačiau po penktadienį atliktų kratų jis buvo atleistas. 

