TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Padaugėjo aukų po Rusijos atakos Kyjive: žuvo 2 žmonės, 38 sužeista, tarp jų vaikas

Atnaujinta 20.23 val.
2025-11-29 07:55 / šaltinis: ELTA
2025-11-29 07:55

Kyjive gelbėtojai baigė operacijas, skirtas likviduoti Rusijos atakos padarinius, socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Ukrainos valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba.

Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)

Kyjive gelbėtojai baigė operacijas, skirtas likviduoti Rusijos atakos padarinius, socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Ukrainos valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba.

Remiantis galutiniais tarnybos duomenimis, per rusų smūgį Ukrainos sostinėje žuvo du žmonės, o dar 38 buvo sužeisti, tarp jų – vaikas. Tarnybos psichologai suteikė pagalbą 50-čiai žmonių. Rusijos atakos padarinių likvidavimo procese dalyvavo iš viso 360 gelbėtojų.

Ankstyvą šeštadienio, lapkričio 29-osios, rytą Rusijos pajėgos inicijavo masinę ataką prieš Ukrainą, pasitelkdamos bepiločius orlaivius ir raketas. Vienu iš taikinių tapo Kyjivas. Žala užfiksuota daugiau kaip 17-oje vietų septyniuose miesto rajonuose. Keliose vietose kilo gaisrai.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
Zelenskis: rusai į Ukrainą paleido 600 dronų ir 36 raketas
Elektros tinklai (nuotr. SCANPIX)
Ukraina: po Rusijos atakos be elektros liko daugiau nei 600 tūkst. žmonių

