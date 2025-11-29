 
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Zelenskis: rusai į Ukrainą paleido 600 dronų ir 36 raketas

2025-11-29 13:19 / šaltinis: ELTA
2025-11-29 13:19

Per naujas Rusijos dronų ir raketų atakas, Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio duomenimis, žuvo mažiausiai trys žmonės ir dešimtys buvo sužeisti. Rusija į Ukrainą paleido 36 raketas ir beveik 600 dronų.

Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)

Per naujas Rusijos dronų ir raketų atakas, Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio duomenimis, žuvo mažiausiai trys žmonės ir dešimtys buvo sužeisti. Rusija į Ukrainą paleido 36 raketas ir beveik 600 dronų.

Pagrindiniai taikiniai buvo energetikos infrastruktūra ir civiliniai objektai. V. Zelenskis taip pat kalbėjo apie didelę žalą bei gaisrus gyvenamuosiuose namuose sostinėje Kyjive ir apylinkėse.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Institucijų duomenimis, milijoniniame Kyjive be elektros liko 500 tūkst. žmonių. Mero Vitalijaus Klyčko teigimu, žuvo du žmonės ir 29 buvo sužeisti. Dar vienas asmuo žuvo Kyjivo srityje. Žmonės dėl naktinio oro pavojaus buvo priversti bėgti į slėptuves. Atakos vyko ir kitose šalies dalyse.

Rusijos gynybos ministerija nurodė, kad be energetikos infrastruktūros taikytasi ir į ginklų įmones. Tai esą atsakas į ukrainiečių atakas prieš taikinius Rusijoje. Anot duomenų, Rusijos oro gynyba per 24 valandas numušė 158 Ukrainos dronus. Apie žalą ministerija, kaip visada, duomenų nepateikė.

Ukrainos prezidentas V. Zelenskis pabrėžė, kad Ukrainai, kad galėtų geriau apsisaugoti nuo rusų atakų, reikia pakankamai raketų oro gynybos sistemoms. Jis dar kartą paragino ES leisti naudoti Belgijoje dėl sankcijų įšaldytus Rusijos valstybės milijardus, jei Maskva nenutrauks smūgių. Kartu V. Zelenskis sakė, kad reikalingi pokalbiai su visais partneriais karui užbaigti. 

