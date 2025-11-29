Ukraina: po Rusijos atakos be elektros liko daugiau nei 600 tūkst. žmonių

„Dėl šio išpuolio ryte be elektros liko daugiau nei 500 tūkst. vartotojų Kyjive, daugiau nei 100 tūkst. Kyjivo srityje ir beveik 8 tūkst. Charkivo srityje“, – nurodė ministerija.
Per Rusijos atakas Kyjive žuvo du žmonės, 15 – sužeista
Per naktinį Rusijos oro smūgį prieš Ukrainos sostinę Kyjivą, naujais duomenimis, žuvo du žmonės ir dar 15 buvo sužeisti. Tai pranešė Kyjivo karinė administracija.
Aštuoni sužeistieji, įskaitant vaiką, buvo atvežti į ligonines, pareiškė Kyjivo meras Vitalijus Klyčko.
Apie vidurnaktį Ukrainos sostinėje girdėjosi smarkūs sprogimai. Pasak Kyjivo karinės administracijos vadovo Tymuro Tkačenkos, virš miesto buvo „priešo dronai“, buvo aktyvuota oro gynyba.
T. Tkačenka tinkle „Telegram“ informavo, kad rusų dronai smogė teritorijai miesto centre bei rytiniams priemiesčiams.
