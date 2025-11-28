 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Putino melų mastas yra įspūdingas: Syrskis papasakojo, kas vyksta Kupjanske

2025-11-28 23:17
2025-11-28 23:17

Rusijos vadovybė skleidžia melagingą informaciją apie padėtį Kupjanske. Ukrainos kariai toliau valo miestą nuo likusių okupantų, rašo „RBC-Ukraine“, remdamasi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vado Oleksandro Syrskio pranešimu „Telegram“ kanale.

Oleksandras Syrskis (nuotr. SCANPIX)
13

Rusijos vadovybė skleidžia melagingą informaciją apie padėtį Kupjanske. Ukrainos kariai toliau valo miestą nuo likusių okupantų, rašo „RBC-Ukraine“, remdamasi Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vado Oleksandro Syrskio pranešimu „Telegram“ kanale.

3

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis
(13 nuotr.)
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis

O. Syrskio teigimu, situacija Kupjanske reikalauja didelio dėmesio, nes kovos vyksta itin intensyviai ir tai reikalauja maksimalaus veiksmų suderinamumo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jis aplankė karinių pajėgų grupes Charkivo srityje ir susipažino su operatyvine situacija.

Ukrainos ginkluotojų pajėgų vadas informavo, kad Ukrainos gynėjai toliau vykdo tiek gynybines, tiek puolimo operacijas. Jos vyksta kasdien, siekiant stabilizuoti situaciją Kupjanske.

Kaip pažymėjo generolas, mieste tęsiasi okupantų paieška siekiant juos sunaikinti arba paimti į nelaisvę.

„Rusijos vadovybės melo apie padėtį Kupjanske mastas yra stulbinantis. Tiesa yra ta, kad per kelias dienas po jų pareiškimų mieste buvo užfiksuota mažiau nei 40 rusų radijo ryšio abonentų“, – pabrėžė jis.

Taip pat jis pabrėžė, kad prie miesto ribų ukrainiečių kariai laikosi tam tikrų pozicijų ir stiprina atakas priešo atžvilgiu, siekdami užblokuoti tiekimo kelius.

Ką sakė Putinas

„RBC-Ukraine“ primena, kad dar lapkričio 20 d. Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas pareiškė, kad Kupjanske tariamai buvo užblokuota „iki 15 Ukrainos ginkluotųjų pajėgų batalionų“.

Tuo tarpu Rusijos Generalinio štabo vadas Valerijus Gerasimovas fantazavo apie miesto „išvadavimą“.

Vakar, lapkričio 27 d., Kremliaus vadovas pareiškė, kad „Komsomolske“ tęsiasi karo veiksmai. Pažymėtina, kad Ukrainos gynėjų kontroliuojamoje Donecko srities teritorijoje tokio gyvenvietės nėra.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

