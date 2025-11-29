Ekspertas įsitikinęs: Rusijoje jau prasidėjo slapta mobilizacija

Šiuo metu sunku pasakyti, kokio masto ir kiekio yra rezervo papildymai. V. Denisenko kelia hipotezę, kad pagrindinis slaptos mobilizacijos tikslas – per žiemą surinkti papildomai 110–150 tūkst. žmonių.
Šis skaičius turėtų būti vertinamas ne kaip sustiprinimas, o kaip nuostolių ir nepakankamo kontraktininkų skaičiaus kompensavimas. Labai tikėtina, kad šie „rezervistai“ netrukus vietoj objektų apsaugos bėgs šturmuoti dar vieną pamiškę Ukrainos laukuose, įsitikinęs ekspertas.
Kodėl mobilizacija – būtent dabar?
Slapto mobilizavimo pradžia buvo tik laiko klausimas. V. Putinas, matyt, atidėliojo šį žingsnį, kol kontraktininkų srautas aprūpindavo frontą. Vos tik sumažėjo norinčių žudyti ir mirti už pinigus skaičius, Kremlius perėjo prie priverstinio armijos papildymo, rašoma „Pravda Heraščenka“.
Maskvoje šiam žingsniui buvo ruošiamasi jau seniai. Per pastaruosius dvejus metus buvo visiškai pertvarkyta teisinė bazė, kuri mobilizacijos vengimą pavertė socialine ir finansine savižudybe: blokuojamos banko kortelės, atimami vairuotojo pažymėjimai, ribojamas išvykimas į užsienį. Trumpai tariant, sistema buvo taip sudėliota, kad masiniai protestai ar maištai yra neįmanomi, o pavieniam asmeniui karo tarnybos vengimas tampa sunkiai įmanomu.
Senka ir finansai
Kartu su šia mobilizacija kai kuriuose regionuose mažinamos išmokos kontraktininkams. Iki šiol šis karas buvo išskirtinai dėl pinigų (dosnios pašalpos mainais už mirtį). Dabar pinigų suma smarkiai sumažėjo. Tai nesukels atvirų protestų, bet taps kasdienio susierzinimo šaltiniu.
Atskirai verta atkreipti dėmesį į tai, kad ši mobilizacija išplaus „kokybiškesnę“ darbo jėgą. Anksčiau už pinigus kariauti eidavo marginalizuotos visuomenės grupės, o dabar bus paimami kvalifikuoti darbuotojai.
Tai neabejotinai atsilieps darbo rinkos potencialui. Trumpalaikiu laikotarpiu poveikis gali būti nepastebimas. Ilgalaikis poveikis bus matomas ne anksčiau kaip po 12 mėnesių, tačiau Kremliui tai mažai rūpi, nes esminė užduotis dabar yra išsilaikyti ilgiau už Ukrainą, šios šalies galimybes kovoti dėl savo laisvės.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.