  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ekspertas įsitikinęs: Rusijoje jau prasidėjo slapta mobilizacija

2025-11-29 16:00 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-29 16:00

20-yje Rusijos regionų, ypač Leningrado srityje, Tatarstane, Baškortostane, Nižnij Novgorodo srityje, taip pat srityse, besiribojančiose su Ukraina, pradėta rinkti rezervistus, tariamai „kritiškai svarbių objektų apsaugai“. Anot ukrainiečių istorijos mokslų daktaro Vadimo Denisenkos, tokiu būdu Rusijoje prasidėjo slaptas mobilizavimas.

Rusijos kariai-kontraktininkai (nuotr. Telegram)
13

20-yje Rusijos regionų, ypač Leningrado srityje, Tatarstane, Baškortostane, Nižnij Novgorodo srityje, taip pat srityse, besiribojančiose su Ukraina, pradėta rinkti rezervistus, tariamai „kritiškai svarbių objektų apsaugai". Anot ukrainiečių istorijos mokslų daktaro Vadimo Denisenkos, tokiu būdu Rusijoje prasidėjo slaptas mobilizavimas.

Šiuo metu sunku pasakyti, kokio masto ir kiekio yra rezervo papildymai. V. Denisenko kelia hipotezę, kad pagrindinis slaptos mobilizacijos tikslas – per žiemą surinkti papildomai 110–150 tūkst. žmonių.

Šis skaičius turėtų būti vertinamas ne kaip sustiprinimas, o kaip nuostolių ir nepakankamo kontraktininkų skaičiaus kompensavimas. Labai tikėtina, kad šie „rezervistai“ netrukus vietoj objektų apsaugos bėgs šturmuoti dar vieną pamiškę Ukrainos laukuose, įsitikinęs ekspertas.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis
Kodėl mobilizacija – būtent dabar?

Slapto mobilizavimo pradžia buvo tik laiko klausimas. V. Putinas, matyt, atidėliojo šį žingsnį, kol kontraktininkų srautas aprūpindavo frontą. Vos tik sumažėjo norinčių žudyti ir mirti už pinigus skaičius, Kremlius perėjo prie priverstinio armijos papildymo, rašoma „Pravda Heraščenka“.

Maskvoje šiam žingsniui buvo ruošiamasi jau seniai. Per pastaruosius dvejus metus buvo visiškai pertvarkyta teisinė bazė, kuri mobilizacijos vengimą pavertė socialine ir finansine savižudybe: blokuojamos banko kortelės, atimami vairuotojo pažymėjimai, ribojamas išvykimas į užsienį. Trumpai tariant, sistema buvo taip sudėliota, kad masiniai protestai ar maištai yra neįmanomi, o pavieniam asmeniui karo tarnybos vengimas tampa sunkiai įmanomu.

Senka ir finansai

Kartu su šia mobilizacija kai kuriuose regionuose mažinamos išmokos kontraktininkams. Iki šiol šis karas buvo išskirtinai dėl pinigų (dosnios pašalpos mainais už mirtį). Dabar pinigų suma smarkiai sumažėjo. Tai nesukels atvirų protestų, bet taps kasdienio susierzinimo šaltiniu.

Atskirai verta atkreipti dėmesį į tai, kad ši mobilizacija išplaus „kokybiškesnę“ darbo jėgą. Anksčiau už pinigus kariauti eidavo marginalizuotos visuomenės grupės, o dabar bus paimami kvalifikuoti darbuotojai.

Tai neabejotinai atsilieps darbo rinkos potencialui. Trumpalaikiu laikotarpiu poveikis gali būti nepastebimas. Ilgalaikis poveikis bus matomas ne anksčiau kaip po 12 mėnesių, tačiau Kremliui tai mažai rūpi, nes esminė užduotis dabar yra išsilaikyti ilgiau už Ukrainą, šios šalies galimybes kovoti dėl savo laisvės.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
Ši žiema Ukrainai gali tapti paskutinė: „Rusai supranta, kaip mes kariaujame“ (41)

2025-11-29 16:10
Gal eGZpertas pasisakys, kaip Ukrainoje mobilizacija vyksta?...Kai TCK gaudo žmones tiesiog gatvėse,grūda į busus ir išveža karan ?!
