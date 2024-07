Svarbiausi įvykiai:

13:12 | Šūviai pasienyje: keturi Ukrainos kariškiai mėgino pabėgti į Moldovą

Valstybinio tyrimų biuro (VTB) darbuotojai tiria Ukrainos kariškio, mėginusio nelegaliai kirsti sieną su Moldova, žūties aplinkybes. Tai pirmadienį pranešė „Ukrinform“, remdamasi VTB atstovais.

Operatyviniais duomenimis, liepos 14 d. Odesos srities Zacharivkos rajone keturi Ukrainos kariškiai pabėgo iš mokomojo dalinio, ketindami pėsčiomis patekti į Moldovos Respubliką. Kad nuvažiuotų iki sienos, jie pasisamdė taksi.

Pasieniečiai pastebėjo ir sulaikė bėglius, kai šie mėgino pereiti sieną. Vienas iš bėglių, bandydamas pasprukti, užpuolė pasienietį. Šis panaudojo tarnybinį ginklą ir nušovė užpuoliką.

REKLAMA

REKLAMA

Atliekami tyrimo veiksmai, nustatomos visos incidento aplinkybės.

Preliminarus teisės pažeidimo kvalifikavimas: teisėsaugos institucijos darbuotojo tarnybinių įgaliojimų viršijimas, turėjęs sunkių padarinių (Ukrainos baudžiamojo kodekso 365 straipsnio 3 dalis).

REKLAMA

Greitosios medicinos pagalbos gydytojai įvykio vietoje konstatavo pažeidėjo mirtį, taip pat pasieniečio sužeidimo faktą.

12:34 | Kinija ir Rusija pradėjo bendras karinių jūrų pajėgų pratybas

Kinija ir Rusija sekmadienį pradėjo bendras karinių jūrų pajėgų pratybas Pietų Kinijos uoste, pranešė valstybinė naujienų agentūra „Xinhua“.

Karinės pratybos pradėtos praėjus kelioms dienoms po to, kai NATO viršūnių susitikimo deklaracijoje Kinija buvo pavadinta „svarbia Rusijos karo prieš Ukrainą įgalintoja“.

REKLAMA

REKLAMA

12:08 | Sulaikytas Rusijos kariškis, įtariamas dviejų tarnybos draugų nužudymu

Rusijos karinė policija sulaikė kontraktininką, kuris, kaip įtariama, liepos 11-osios vakarą nušovė du tarnybos draugus, o dar vieną sužeidė. Apie Rusijos kariškio sulaikymą pirmadienį pranešė „Telegram“ kanalai „Baza“ ir „Shot“, nenurodydami šaltinio. Ši informacija oficialiai dar nepatvirtinta.

„Baza“ duomenimis, kariškis buvo sulaikytas RF Belgorodo srities Graivorono rajone. „Shot“ teigia, kad įtariamasis slėpėsi viename iš anksčiau apšaudytų namų. Sulaikymo metu kariškis nesipriešino.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

11:59 | Putinas patirs spaudimą: Zelenskio kabinetas prabilo, kokiais žingsniais sieks taikos Ukrainoje

Komentare „Voice of America“ Volodymyro Zelenskio kanceliarijos vadovo pavaduotojas Ihoris Žovkva tvirtino, kad šiemet bus surengtas dar vienas pasaulio lyderių taikos susitikimas, kuris spaus Rusiją nusileisti dėl taikos susitarimo.

Pasak jo, šių metų birželį Šveicarijoje įvykęs pirmas tokio tipo renginys buvo labai sėkmingas ir pradėjo trijų svarbių klausimų sprendimo procesą: energetinio ir maisto saugumo bei ukrainiečių vaikų grąžinimo. Dėl likusių punktų būtinai bus dirbama ir ateityje.

REKLAMA

„Ir toliau, pasaulio bendruomenės vardu, tos šalys, kurios turi ryšių su Rusija kanalus, perduos šias pozicijas Rusijai. Tai bus ne tik Ukrainos balsas, tai bus daugumos pasaulio šalių balsas. Tai turėtų būti kolektyvinis spaudimas. Rusija turėtų nustoti kalbėti ultimatumų ir vienašališkų sąlygų kalba – ji turi įsiklausyti į tarptautinės bendruomenės ir daugumos balsą“, – sakė Ihoris Žovkva.

Jis pridūrė, kad Rusija yra agresorė ne tik Ukrainai, ir visi turėtų žinoti, kad net ir pasibaigus karui Maskva išliks agresyvi. Šiuo atžvilgiu pasaulis turi būti labiau pasirengęs, kai Rusijos Federacija pradės kam nors rodyti naują agresiją.

REKLAMA

„Agresyvus elgesys visiems sukelia problemų. O kai su agresija nekovojama, kitos šalys gali į tai žiūrėti ir sakyti: „Žiūrėkite, Rusija taip daro, kodėl mes nedarome kažko panašaus“... Ukraina gali suvienyti jėgas su civilizuotomis šalimis ir kovoti su agresija visame pasaulyje“, – reziumavo I. Žovkva.

Į Vilnių atvyko V. Zelenskis (13 nuotr.) Į Vilnių atvyko V. Zelenskis (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Į Vilnių atvyko V. Zelenskis (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Į Vilnių atvyko V. Zelenskis (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) +9 Į Vilnių atvkyko V. Zelenskis (Lukas Balandis/BNS) Į Vilnių atvkyko V. Zelenskis (Lukas Balandis/BNS) Į Vilnių atvkyko V. Zelenskis (Lukas Balandis/BNS) Į Vilnių atvkyko V. Zelenskis (Lukas Balandis/BNS) Į Vilnių atvkyko V. Zelenskis (Lukas Balandis/BNS) Į Vilnių atvkyko V. Zelenskis (Lukas Balandis/BNS) Į Vilnių atvkyko V. Zelenskis (Lukas Balandis/BNS) Į Vilnių atvkyko V. Zelenskis (Lukas Balandis/BNS) Į Vilnių atvkyko V. Zelenskis (Lukas Balandis/BNS) Į Vilnių atvkyko V. Zelenskis (Lukas Balandis/BNS)

(13 nuotr.) FOTOGALERIJA. Į Vilnių atvyko V. Zelenskis

11:21 | Rusų nuostoliai

Ukrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 1 200 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2024 metų liepos 15 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 560 290 kareivių.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Tai pirmadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 8 214 tankų (+8), 15 826 šarvuotųjų kovos mašinų (+15), 15 324 artilerijos sistemų (+62), 1 119 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų (+0), 892 oro gynybos priemonių (+2), 361 lėktuvo (+0), 326 sraigtasparnių (+0), 12 148 dronų (+41), 2 398 sparnuotųjų raketų (+2), 28 laivų (+0), 1 povandeninio laivo (+0), 20 623 automobilių (+85), 2 569 specialiosios technikos vienetų (+3).

REKLAMA

Provokacijos prie Katedros aikštėje eksponuojamo sunaikinto rusų tanko (11 nuotr.) Provokacijos prie Katedros aikštėje eksponuojamo sunaikinto rusų tanko (nuotr. Broniaus Jablonsko) Provokacijos prie Katedros aikštėje eksponuojamo sunaikinto rusų tanko (nuotr. Broniaus Jablonsko) Provokacijos prie Katedros aikštėje eksponuojamo sunaikinto rusų tanko (nuotr. Broniaus Jablonsko) +7 Provokacijos prie Katedros aikštėje eksponuojamo sunaikinto rusų tanko (nuotr. Broniaus Jablonsko) Provokacijos prie Katedros aikštėje eksponuojamo sunaikinto rusų tanko (nuotr. Broniaus Jablonsko) Provokacijos prie Katedros aikštėje eksponuojamo sunaikinto rusų tanko (nuotr. Broniaus Jablonsko) Provokacijos prie Katedros aikštėje eksponuojamo sunaikinto rusų tanko (nuotr. Broniaus Jablonsko) Provokacijos prie Katedros aikštėje eksponuojamo sunaikinto rusų tanko (nuotr. Broniaus Jablonsko) Provokacijos prie Katedros aikštėje eksponuojamo sunaikinto rusų tanko (nuotr. Broniaus Jablonsko) Provokacijos prie Katedros aikštėje eksponuojamo sunaikinto rusų tanko (nuotr. Broniaus Jablonsko) Provokacijos prie Katedros aikštėje eksponuojamo sunaikinto rusų tanko (nuotr. Broniaus Jablonsko)

(11 nuotr.) FOTOGALERIJA. Provokacijos prie Katedros aikštėje eksponuojamo sunaikinto rusų tanko

10:54 | J. Stoltenbergas patvirtino, kad Ukraina turi teisę atakuoti karinius taikinius Rusijoje

NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas pareiškė, kad palaiko Ukrainos smūgius kariniams taikiniams Rusijoje.

Jis apie tai prakalbo per interviu televizijos maratonui „Bendrosios naujienos“, praneša naujienų agentūra „Ukrinform“, remdamasi portalu „ArmijaInform“.

10:26 | Ekspertai: Paryžiaus olimpinės žaidynės turėtų pasirengti Rusijos kibernetinėms atakoms

Remiantis pirmadienį paskelbtu nauju tyrimu, Suomijos kibernetinio saugumo įmonė perspėja, kad Paryžiaus olimpinės žaidynės taps kibernetinių atakų, ypač surengtų Rusijos veikėjų, taikiniu.

REKLAMA

Pasak Suomijos kibernetinio saugumo įmonės „WiSecure“ ekspertų, šių metų vasaros olimpiados Paryžiuje organizatoriai „dėl geopolitinių neramumų“ turėtų pasirengti didesnei lyginant su ankstesnėmis žaidynėmis kibernetinių atakų rizikai.

Olimpiečių išlydėtuvės (21 nuotr.) Olimpiečių išlydėtuvės (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Olimpiečių išlydėtuvės (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Olimpiečių išlydėtuvės (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) +17 Olimpiečių išlydėtuvės (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Olimpiečių išlydėtuvės (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Olimpiečių išlydėtuvės (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Olimpiečių išlydėtuvės (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Olimpiečių išlydėtuvės (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Olimpiečių išlydėtuvės (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Olimpiečių išlydėtuvės (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Olimpiečių išlydėtuvės (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Olimpiečių išlydėtuvės (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Olimpiečių išlydėtuvės (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Olimpiečių išlydėtuvės (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ingrida Šimonytė (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Olimpiečių išlydėtuvės (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Olimpiečių išlydėtuvės (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Olimpiečių išlydėtuvės (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Olimpiečių išlydėtuvės (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Olimpiečių išlydėtuvės (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Olimpiečių išlydėtuvės (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

(21 nuotr.) FOTOGALERIJA. Olimpiečių išlydėtuvės

10:00 | Žiniasklaida: Sevastopolyje naktį ir rytą griaudėjo sprogimai

Sevastopolyje, laikinai okupuotame Kryme, naktį ir rytą buvo girdėti sprogimų garsai. Kaip rašo „Ukrinform“, tai pranešė portalas „Krym. Realiji“.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Kaip pažymima, oro pavojaus signalas Sevastopolyje buvo įjungtas 6 valandą ryto. Naktį gyventojai girdėjo sprogimus ir paleidimo garsus.

09:09 | Ukrainos karys atvirai prabilo iš fronto: netenkame karių, karininkų, technikos ir pozicijų, pradėjo aiškėti realybė

Ukrainos karys Stanislavas Bunjatovas, šaukiniu „Osman“, savo „Telegram“ kanale „Govorit Snaiper“ aprašė pavojingą situaciją fronte. Jo teigimu, stabiliausia padėtis, palyginti su kitomis aktyviomis fronto zonomis, dabar stebima Donecko srities Bachmuto kryptimi

REKLAMA

„Nepaisant visų p***ec, dabar Bachmuto kryptis yra stabiliausia iš visų aktyviųjų. Nuolat toje pačioje kryptyje stovintys brigadų kovotojai jau instinktyviai jaučia, kur, kaip ir kada bus „judesys“, – rašo S. Bunjatovas.

Tačiau esama ir nemažai problemų. Pasak kario, rusai nėra kvaili, jie naudoja bet kokius metodus prasiveržti. Tuo metu Ukrainos gynėjai praranda karius, karininkus, pozicijas, karinę techniką, dažnai priimami neteisingi sprendimai, pažymėjo S. Bunjatovas.

REKLAMA

„Aš nieko nesakau apie pabūklų nuostolius... tūkstančiu daugiau ar mažiau, tai nevaidina jokio vaidmens“, – pridūrė jis.

Ukrainos kariai (10 nuotr.) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) +6 Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX) Ukrainos kariai (nuotr. SCANPIX)

(10 nuotr.) FOTOGALERIJA. Ukrainos kariai

„Esu tikras, kad šis įrašas įkvėpė jums negatyvumo ir jūs vėl „pavargote“, bet ar žinote, kokia yra didžiausia prasmė? Tai vyksta nuo 2022 metų, tik niekas mūsų negirdėjo, nes teletiltas ir „kariniai pozityvistai“, kurie iš tikrųjų nematė karo, per daug sureikšmino savo „ramintojų“ vaidmenį, o dabar, kai pradėjo aiškėti realybė, pasidarė ne taip smagu“, – pridūrė jis.

REKLAMA

REKLAMA

08:40 | Rusijos pajėgos praėjusią parą pražudė vieną Donecko srities gyventoją ir dar 11 žmonių sužeidė

Praėjusią parą Rusijos kariškiai pražudė vieną Donecko srities gyventoją, dar 11 žmonių buvo sužeisti.

Tai pirmadienį feisbuke pranešė Donecko srities karinės administracijos vadovas Vadymas Filaškinas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

„Liepos 14 d. rusai pražudė 1 Donecko srities gyventoją – Myrnohrade. Dar 11 žmonių regione buvo sužeisti“, – rašoma pranešime.

08:11 | Rusai sudaro 15 kilometrų draudžiamą zoną palei Dniprą okupuotoje Chersono srities dalyje

Laikinai okupuotoje Chersono srities dalyje rusai uždraudė vietos gyventojams lankytis 15 kilometrų zonoje prie Dnipro.

Tai pranešė Nacionalinio pasipriešinimo centras, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

„Atitinkamas įsakymas buvo paskelbtas Volodymyro Saldo, kuris eina vietos gubernatoriaus pareigas, vardu“, – pažymėjo Nacionalinio pasipriešinimo centro atstovai.

Kritinė padėtis Chersone: okupantai apleido apsemtus gyventojus, jie sėdi ant stogų ir laukia pagalbos (6 nuotr.) Potvynis Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Potvynis Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Potvynis Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) +2 Potvynis Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Potvynis Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Potvynis Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)

(6 nuotr.) FOTOGALERIJA. Kritinė padėtis Chersone: okupantai apleido apsemtus gyventojus, jie sėdi ant stogų ir laukia pagalbos

07:34 | Rusai raketomis atakavo Myrnohradą ir Lymaną: vienas žmogus žuvo, devyni buvo sužeisti

Rusijos kariuomenė sekmadienį raketomis atakavo Donecko srities Myrnohrado ir Lymano gyvenvietes, vienas žmogus žuvo ir mažiausiai devyni buvo sužeisti.

Tai „Telegram“ kanale pranešė Donecko srities karinės administracijos vadovas Vadymas Filaškinas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

REKLAMA

„Myrnohrade rusai raketa smogė administraciniam pastatui ir daugiaaukščiam gyvenamajam namui – žuvo 1 žmogus, o 6 buvo sužeisti. Pirminiais duomenimis, dar 2 žmonės yra po griuvėsiais“, – parašė V. Filaškinas.

07:00 | „NATO netaps konflikto dalimi“: J. Stoltenbergas atmetė idėją numušinėti Rusijos raketas iš Lenkijos teritorijos

Šiaurės Atlanto aljansas nepakeitė savo pozicijos ir tiesiogiai nedalyvaus Rusijos kare prieš Ukrainą. Tai interviu televizijos maratonui „Bendrosios naujienos“ pareiškė NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas, praneša „Ukrinform“, remdamasi portalu „ArmijaInform“.

NATO viršūnių susitikimas Vašingtone (12 nuotr.) Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX) Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX) Joe Bidenas (nuotr. SCANPIX) +8 Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX) Joe Bidenas (nuotr. SCANPIX) Joe Bidenas (nuotr. SCANPIX) Joe Bidenas (nuotr. SCANPIX) NATO viršūnių susitikimas Vašingtone (nuotr. SCANPIX) Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX) Joe Bidenas (nuotr. SCANPIX) Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX) NATO viršūnių susitikimas Vašingtone (nuotr. SCANPIX)

(12 nuotr.) FOTOGALERIJA. NATO viršūnių susitikimas Vašingtone

Taip J. Stoltenbergas pakomentavo pasiūlymą numušinėti Rusijos raketas virš Ukrainos iš Lenkijos teritorijos NATO šalims priklausančiomis oro gynybos sistemomis.

„NATO rems Ukrainą ir mes jau padidinome savo paramą, pirmiausia – įvairiomis oro gynybos sistemomis. Lėktuvai F-16 taip pat svarbūs šiame kontekste. Mes perduosime daugiau antžeminių oro gynybos sistemų ir amunicijos toms, kurios jau pristatytos“, – sakė J. Stoltenbergas.