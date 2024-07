Netoli Vladimiro Putino rūmų – nauja oro gynybos sistema

Sistemą galima pamatyti per „Google“ žemėlapius, ji yra matoma iš oro.

Manoma, kad bokštas su priešlėktuvinės gynybos sistema „Pancir S1“ šalia V. Putino rezidencijos Valdajuje buvo įrengtas šių metų kovą.

Sistema įrengta Riabinovo saloje, už 3,7 km nuo V. Putino rezidencijos.

