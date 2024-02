Sočyje apvirto „Pancir-С1“ sistema – tą pačią dieną, kai Putinas grūmojo Vakarams

Sprendžiant iš įrašo, Sočyje, kur yra viena iš prabangių V. Putino rezidencijų, apsivertė gabenanti brangią Rusijos priešlėktuvinės gynybos sistemą „Pantsir-C1“ karinė transporto priemonė. Panašu, kad sunkvežimio vairuotojas tiesiog užvažiavo ant kelkraščio ir nuvirto ant šono dėl sunkaus krovinio.

„Newsweek“ skelbiama, kad vaizdo įrašas, kurį paviešino „Krymskij veter“ kanalas telegrame, buvo pažymėtas su laiko žyma, kuri indikuoja, jog incidentas įvyko šiandien, vasario 29 d.

Russian media publish a video of Pantsir-C1 air defense complex falling over in Sochi. pic.twitter.com/OzLW9QyrWW