  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Karas Ukrainoje

Karas Ukrainoje. Sprogimai Rusijoje: į elektrinę galėjo būti nusitaikyta „Neptun“ raketomis

2025-11-05 07:34 / šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt
2025-11-05 07:34

Naktį iš lapkričio 5 d. Oriolo (Rusija) gyventojai pranešė apie galingus sprogimus. Manoma, kad ukrainiečiai vėl atakavo vietos šiluminę elektrinę. Mažiau nei kilometro atstumu nuo Orlovo šiluminės elektrinės yra gynybos įmonė „Oreltekmash“, kuri gamina mobilias techninės priežiūros, remonto ir evakuacijos priemones kariuomenei.

Sprogimai Rusijoje: į elektrinę galėjo būti nusitaikyta „Neptun“ raketomis (nuotr. Telegram)

9

„Ataka prieš elektrinę buvo įvykdyta naudojant reaktyvinius ginklus – raketas arba reaktyvinius dronus. Vaizdo įraše negirdimas nei oro pavojaus signalas, nei oro gynybos sistemos veikimas, nei būdingas dronams sraigtinio variklio dūzgimas“, – „Astra“ cituojamas OSINT specialistas .

Naktį iš lapkričio 5 d. Oriolo gyventojai pranešė apie galingus sprogimus. Manoma, kad ukrainiečiai vėl atakavo vietos šiluminę elektrinę. 

Viename iš liudytojų vaizdo įrašų užfiksuoti sprogimų momentai – pagal „Astra“ analizę, kadrai nufilmuoti netoli Jagodnaja skersgatvio. Nuo filmavimo vietos iki Oriolo šiluminės elektrinės – apie 1,5 kilometro. Antrasis vaizdo įrašas nufilmuotas iš Andrianovo gatvės. Nuo filmavimo vietos iki šiluminės elektrinės yra apie 1,2 kilometro. 

Gubernatorius pranešė, kad „dėl oro gynybos pajėgų veiksmų virš Oriolo buvo sunaikinti priešo dronai. Krentant jų atskiriems elementams buvo apgadinta keletas privačių namų ir ūkio pastatų“. Tuo tarpu gyventojai sako, kad tai buvo raketų ataka. Tokios pačios nuomonės laikosi ir „Astra“ OSINT analitikas.

„Ataka prieš elektrinę buvo įvykdyta naudojant reaktyvinius ginklus – raketas arba reaktyvinius dronus. Vaizdo įraše negirdimas nei oro pavojaus signalas, nei oro gynybos sistemos veikimas, nei būdingas dronams sraigtinio variklio dūzgimas“, – sakė jis. 

Mažiau nei kilometro atstumu nuo Orlovo šiluminės elektrinės yra gynybos įmonė „Oreltekmash“, kuri gamina mobilias techninės priežiūros, remonto ir evakuacijos priemones kariuomenei.

Oriolo šiluminė elektrinė jau buvo užpulta naktį iš spalio 31 d. – tuomet Ukrainos karinės jūrų pajėgos pareiškė, kad smūgiai buvo suduoti sparnuotosiomis raketomis „Neptun“. Po to mieste dingo elektra.

Šiluminė elektrinė „Oriolskaja“ — didžiausias elektros energijos ir šilumos šaltinis regione. Ji tiekia tiek elektrą, tiek šilumą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

