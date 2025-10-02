Kalendorius
Karas Ukrainoje

Karas Ukrainoje. Rusų smūgiai paveikė Černobylio elektrinę, Zelenskis perspėja: tai yra pasaulinė grėsmė

2025-10-02
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt / parengė:
2025-10-02 07:03

Kyjivui pranešus, kad dėl rusų apšaudymo nutrūko elektros tiekimas Černobylio atominei elektrinei, ukrainiečių prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienį pareiškė, kad Rusija kelia grėsmę pasauliniam saugumui.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
39

Kyjivui pranešus, kad dėl rusų apšaudymo nutrūko elektros tiekimas Černobylio atominei elektrinei, ukrainiečių prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienį pareiškė, kad Rusija kelia grėsmę pasauliniam saugumui.

Karas Ukrainoje
07:00

Rusų smūgiai paveikė Černobylio elektrinę, Zelenskis perspėja: tai yra pasaulinė grėsmė

Kyjivui pranešus, kad dėl rusų apšaudymo nutrūko elektros tiekimas Černobylio atominei elektrinei, ukrainiečių prezidentas Volodymyras Zelenskis trečiadienį pareiškė, kad Rusija kelia grėsmę pasauliniam saugumui.

„Kiekviena diena, kai Rusija tęsia karą, atsisako įgyvendinti visišką ir patikimą ugnies nutraukimą, ir toliau smogia visiems mūsų energijos infrastruktūros objektams, įskaitant tuos, kurie yra itin svarbūs mūsų atominių elektrinių ir kitų branduolinių objektų saugumui, yra pasaulinė grėsmė“, – socialiniame tinkle „Facebook“ sakė V. Zelenskis.

Ukrainos energetikos ministerija anksčiau pranešė, kad dėl rusų apšaudymo nutrūko elektros tiekimas į apsauginį gaubtą, apsaugantį dalį Černobylio AE.

„Naujasis apsauginis gaubtas – itin svarbus objektas, izoliuojantis sprogusį 4-ąjį Černobylio atominės elektrinės reaktoriaus bloką ir neleidžiantis radioaktyvioms medžiagoms pasklisti į aplinką, liko be elektros“, – socialiniame tinkle „Telegram“ paskelbė ministerija.

Incidentas įvyko aštuonios dienos po to, kai nutrūko elektros tiekimas rusų okupuotai Zaporižios atominei elektrinei Ukrainos pietuose. Elektrą Zaporižios AE, būtiną aušinimo ir saugos sistemoms, vis dar tiekia atsarginiai generatoriai ir Ukraina susidariusią padėtį vadina kritine, nors Rusija teigia, kad ji kontroliuojama.

1986-aisiais per nesėkmingą saugumo testą sprogo vienas iš Černobylio AE reaktorių – įvyko didžiausia pasaulyje branduolinė avarija, dėl kurios radiacijos debesys pasklido po didžiąją Europos dalį, o dešimtys tūkstančių žmonių buvo priversti evakuotis.

Tuometinės sovietų valdžios institucijos iš pradžių bandė nuslėpti, o vėliau sumenkinti katastrofos mastą.

Galiausiai virš reaktoriaus buvo pastatytas didžiulis betono ir plieno gaubtas, vadinamas sarkofagu, kuris sulaiko radiaciją.

07:23

Žiniasklaida: JAV teiks Ukrainai žvalgybos duomenis tolimiems smūgiams Rusijoje

Jungtinės Valstijos suteiks Ukrainai žvalgybos informaciją, reikalingą tolimiems raketų smūgiams prieš Rusiją, skelbia „The Telegraph“.

Teigiama, kad JAV pareigūnai leis Kyjivui smogti energetikos infrastruktūrai giliai Rusijos teritorijoje ir svarsto, ar siųsti Ukrainai ginklus, kurie leistų pasiekti daugiau Rusijos taikinių.

„The Wall Street Journal“ pranešė, kad JAV taip pat prašo NATO sąjungininkų suteikti panašią paramą.

