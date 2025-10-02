Kalendorius
Spalio 2 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Susipažinkite su Lietuvos atstove prestižiniame „Mrs. World“ finale: pasiekimai neliko nepastebėti

2025-10-02 16:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-02 16:25

Las Vegase vyksiantis „Mrs. World“ finalas šįkart taps svarbiu įvykiu ir Lietuvai – mūsų šalį atstovaus Mrs. Lithuania World 2025/2026 titulą pelniusi lietuvė Veronika Walker.

Veronika Walker (nuotr. Organizatorių)
6

Las Vegase vyksiantis „Mrs. World“ finalas šįkart taps svarbiu įvykiu ir Lietuvai – mūsų šalį atstovaus Mrs. Lithuania World 2025/2026 titulą pelniusi lietuvė Veronika Walker.

REKLAMA
1

Jungtinėje Karalystėje gyvenanti Veronika Walker garsėja ne tik savo titulu, bet ir dėl savo atsidavimo labdarai. Jos iniciatyvos jau sulaukė didžiulio palaikymo – pavyko surinkti daugiau nei 245 tūkst. svarų sterlingų (apie 285 tūkst. eurų), tai leido jai išsiskirti tarp ryškiausių konkurso laureačių Europoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Veronika Walker
(6 nuotr.)
(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Veronika Walker

Dabar lietuvės laukia įspūdingiausia kelionės dalis – konkurso pasaulio finalas Las Vegase, rašoma pranešime spaudai.

REKLAMA
REKLAMA

V. Walker pasiekimai neliko nepastebėti filantropų bendruomenės – šiemet ji pelnė „JustGiving Legend“ ir „PIA Charity Award“ apdovanojimus, įrodančius jos indėlio pripažinimą.

REKLAMA

Filantropės veikla apima įvairias sritis: pagalbą smurtą patyrusioms moterims, naujagimių intensyvios priežiūros ir vėžio tyrimų programų finansavimą, paramą retų ligų organizacijoms. Asmeninis ryšys su kai kuriomis iš šių temų suteikia jos darbui dar daugiau prasmės ir emocinės vertės.

„Išnešti Lietuvos vėliavą į „Mrs. World“ sceną – tai ne tik atstovauti šaliai. Tai reiškia nešti jos dvasią, tradicijas ir prabilti moterų, gebančių suderinti stiprybę su elegancija, balsu“, – sako filantropė.

REKLAMA
REKLAMA

Moters kelias – tai istorija apie ištvermę, dvasinį augimą ir nuoseklų darbą. Prieš dvidešimt metų ji laimėjo savo pirmąjį grožio konkursą Lietuvoje (buvo išrinkta jaunąja „Mis Šalčininkai“), o šiandien ji vadovauja labdaros ir socialinės pagalbos iniciatyvoms visoje Europoje.

„Mano misija – įrodyti, kad karūna gali turėti didesnę prasmę – įkvėpti, stiprinti ir atverti galimybes kitiems“, – priduria ji.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Artimiausiuose V. Walker planuose – fondo įkūrimas, kuris Lietuvoje padės motinų sveikatos priežiūrai ir smurtą patyrusioms moterims. Vėliau šią veiklą planuojama plėsti tarptautiniu mastu.

Jau lapkričio mėnesį V. Walker sugrįš į Vilnių – čia ji susitiks su žiniasklaida ir tęs pasiruošimą prieš išvykdama į pasaulinį finalą.

„Mrs. Lithuania World“ – oficialus nacionalinis titulas, suteikiantis teisę atstovauti Lietuvai „Mrs. World“ konkurse. Jis skirtas moterims, kurios įkūnija grožį, intelektą ir tikslingumą bei reikšmingai prisideda prie socialinių ir labdaros iniciatyvų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų