Susipažinkite su Lietuvos atstove prestižiniame „Mrs. World“ finale: pasiekimai neliko nepastebėti

Jungtinėje Karalystėje gyvenanti Veronika Walker garsėja ne tik savo titulu, bet ir dėl savo atsidavimo labdarai. Jos iniciatyvos jau sulaukė didžiulio palaikymo – pavyko surinkti daugiau nei 245 tūkst. svarų sterlingų (apie 285 tūkst. eurų), tai leido jai išsiskirti tarp ryškiausių konkurso laureačių Europoje.
Dabar lietuvės laukia įspūdingiausia kelionės dalis – konkurso pasaulio finalas Las Vegase, rašoma pranešime spaudai.
V. Walker pasiekimai neliko nepastebėti filantropų bendruomenės – šiemet ji pelnė „JustGiving Legend“ ir „PIA Charity Award“ apdovanojimus, įrodančius jos indėlio pripažinimą.
Filantropės veikla apima įvairias sritis: pagalbą smurtą patyrusioms moterims, naujagimių intensyvios priežiūros ir vėžio tyrimų programų finansavimą, paramą retų ligų organizacijoms. Asmeninis ryšys su kai kuriomis iš šių temų suteikia jos darbui dar daugiau prasmės ir emocinės vertės.
„Išnešti Lietuvos vėliavą į „Mrs. World“ sceną – tai ne tik atstovauti šaliai. Tai reiškia nešti jos dvasią, tradicijas ir prabilti moterų, gebančių suderinti stiprybę su elegancija, balsu“, – sako filantropė.
Moters kelias – tai istorija apie ištvermę, dvasinį augimą ir nuoseklų darbą. Prieš dvidešimt metų ji laimėjo savo pirmąjį grožio konkursą Lietuvoje (buvo išrinkta jaunąja „Mis Šalčininkai“), o šiandien ji vadovauja labdaros ir socialinės pagalbos iniciatyvoms visoje Europoje.
„Mano misija – įrodyti, kad karūna gali turėti didesnę prasmę – įkvėpti, stiprinti ir atverti galimybes kitiems“, – priduria ji.
Artimiausiuose V. Walker planuose – fondo įkūrimas, kuris Lietuvoje padės motinų sveikatos priežiūrai ir smurtą patyrusioms moterims. Vėliau šią veiklą planuojama plėsti tarptautiniu mastu.
Jau lapkričio mėnesį V. Walker sugrįš į Vilnių – čia ji susitiks su žiniasklaida ir tęs pasiruošimą prieš išvykdama į pasaulinį finalą.
„Mrs. Lithuania World“ – oficialus nacionalinis titulas, suteikiantis teisę atstovauti Lietuvai „Mrs. World“ konkurse. Jis skirtas moterims, kurios įkūnija grožį, intelektą ir tikslingumą bei reikšmingai prisideda prie socialinių ir labdaros iniciatyvų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!