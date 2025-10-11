Rusijos pajėgos praėjusią parą neteko 1 tūkst. 60 karių
Nuo 2022 metų vasario 24 iki 2025 metų spalio 11 dienos Rusijos kariuomenės nuostoliai Ukrainoje iš viso sudarė apie 1 mln. 121 tūkst. 570 karių (žuvusių ir sužeistųjų). Praėjusią parą eliminuota 1 tūkst. 60 priešo kareivių.
Apie tai feisbuko paskyroje pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.
Be to, Ukrainos gynybos pajėgos iki šiol sunaikino 11 tūkst. 247 (+1) priešo tankus, 23 tūkst. 345 (+6) šarvuotas kovos mašinas, 33 tūkst. 568 (+2) artilerijos sistemas, 1 tūkst. 518 (+1) daugkartinių raketų paleidimo įrenginių, 1 tūkst. 225 (+0) oro gynybos sistemas, 427 (+0) karo lėktuvus, 346 (+0) sraigtasparnius, 68 tūkst. 766 (+219) taktines bepiločių orlaivių sistemas, 3 tūkst. 859 (+18) kruizines raketas, 28 karo laivus/ katerius, 1 povandeninį laivą, 63 tūkst. 847 (+72) automobilius ir degalų cisternas, 3 tūkst. 973 (+0) specialiosios įrangos vienetus.
SLAVA UKRAINI
HEROJAM SLAVA!!!!
Rusijoje – nerami naktis: galingi sprogimai sudrebino Volgogradą
Iš spalio 10-ios į spalio 11-ąją Rusijoje buvo nerami naktis – Volgogrado gyventojai pranešė apie dronų atakas, rašo „24 kanalas“.
Volgogrado gyventojai pranešė, kad spalio 11 d. apie 2 val. nakties į miestą buvo paleisti nežinomi dronai. Jie girdėjo keletą galingų sprogimų – iš viso 5–7 sprogimus regione.
Liudininkai pasakojo, kad prieš sprogimus girdėjo dronų garsą. Be to, Volgogrado oro uoste tuo metu buvo įvesti laikini apribojimai – skrydžiai atidėti arba nukreipti į kitus miestus.
Netrukus Volgogrado srities gubernatorius Andrejus Bočarovas oficialiai patvirtino „masinę bepiločių orlaivių ataką regione“.
Jis pranešė, kad dėl bepiločių nuolaužų dalinai sudaužyti langai 3 daugiabučiuose, taip pat mokyklos ir darželio pastatuose. Vienas žmogus buvo sužeistas