Kalendorius
Spalio 11 d., šeštadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
16
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Karas Ukrainoje. Rusijoje – nerami naktis: galingi sprogimai sudrebino Volgogradą

2025-10-11 09:22 / šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Agota Beresnevičiūtė
šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt / parengė:
2025-10-11 09:22

Iš spalio 10-ios į spalio 11-ąją Rusijoje buvo nerami naktis – Volgogrado gyventojai pranešė apie dronų atakas, rašo „24 kanalas“.

Asociatyvi nuotrauka (nuotr. SCANPIX)
27

Iš spalio 10-ios į spalio 11-ąją Rusijoje buvo nerami naktis – Volgogrado gyventojai pranešė apie dronų atakas, rašo „24 kanalas“.

REKLAMA
16

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
(27 nuotr.)
(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis

TIESIOGIAI
Atnaujinti
s.
Karas Ukrainoje
Svarbiausios naujienos
08:51

Rusijoje – nerami naktis: galingi sprogimai sudrebino Volgogradą

Iš spalio 10-ios į spalio 11-ąją Rusijoje buvo nerami naktis – Volgogrado gyventojai pranešė apie dronų atakas, rašo „24 kanalas“.

Volgogrado gyventojai pranešė, kad spalio 11 d. apie 2 val. nakties į miestą buvo paleisti nežinomi dronai. Jie girdėjo keletą galingų sprogimų – iš viso 5–7 sprogimus regione.

Liudininkai pasakojo, kad prieš sprogimus girdėjo dronų garsą. Be to, Volgogrado oro uoste tuo metu buvo įvesti laikini apribojimai – skrydžiai atidėti arba nukreipti į kitus miestus.

Netrukus Volgogrado srities gubernatorius Andrejus Bočarovas oficialiai patvirtino „masinę bepiločių orlaivių ataką regione“.

Jis pranešė, kad dėl bepiločių nuolaužų dalinai sudaužyti langai 3 daugiabučiuose, taip pat mokyklos ir darželio pastatuose. Vienas žmogus buvo sužeistas

TAIP PAT SKAITYKITE:

09:49

Rusijos pajėgos praėjusią parą neteko 1 tūkst. 60 karių

Nuo 2022 metų vasario 24 iki 2025 metų spalio 11 dienos Rusijos kariuomenės nuostoliai Ukrainoje iš viso sudarė apie 1 mln. 121 tūkst. 570 karių (žuvusių ir sužeistųjų). Praėjusią parą eliminuota 1 tūkst. 60 priešo kareivių.

Apie tai feisbuko paskyroje pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

Be to, Ukrainos gynybos pajėgos iki šiol sunaikino 11 tūkst. 247 (+1) priešo tankus, 23 tūkst. 345 (+6) šarvuotas kovos mašinas, 33 tūkst. 568 (+2) artilerijos sistemas, 1 tūkst. 518 (+1) daugkartinių raketų paleidimo įrenginių, 1 tūkst. 225 (+0) oro gynybos sistemas, 427 (+0) karo lėktuvus, 346 (+0) sraigtasparnius, 68 tūkst. 766 (+219) taktines bepiločių orlaivių sistemas, 3 tūkst. 859 (+18) kruizines raketas, 28 karo laivus/ katerius, 1 povandeninį laivą, 63 tūkst. 847 (+72) automobilius ir degalų cisternas, 3 tūkst. 973 (+0) specialiosios įrangos vienetus.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Balsas iš kremliaus
Balsas iš kremliaus
2025-10-11 09:43
Labai teisingai dirba. Sėkmės jiems.
Atsakyti
Slava Ukraini
Slava Ukraini
2025-10-11 09:36
Pagarba Ukrainos lyderiui Zelenskiui. Pagarba mūsų prezidentui Gitanui Nausėdai. Pagarba patriarchui Vytautui Landsbergiui. ŠLOVĖ UKRAINAI
SLAVA UKRAINI
HEROJAM SLAVA!!!!
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (16)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų