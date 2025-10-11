Ukrainos prezidentūra pranešė apie Volodymyro Zelenskio ir Donaldo Trumpo pokalbį
Volodymyras Zelenskis ir Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas šeštadienį surengė pokalbį, platformoje „Telegram“ pranešė Ukrainos prezidento administracijos vadovas Andrijus Jermakas, tačiau išsamesnės informacijos nepateikė.
„Prezidentas Zelenskis šiuo metu kalbasi su prezidentu Trumpu“, – parašė A. Jermakas.
Buvęs NATO vadovas: Bidenas Zelenskį buvo pavadinęs „rakštimi užpakalyje“
Buvęs NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas savo memuaruose atskleidė, kad tuometinis JAV prezidentas Džo Baidenas vadino Ukrainos vadovą Volodymyrą Zelenskį „rakštimi užpakalyje“.
Pasak Stoltenbergo, Bidenas taip pasakė 2023 m. birželį per NATO viršūnių susitikimą, kai Zelenskis reikalavo iš Aljanso aiškiai apibrėžti Ukrainos ateitį NATO. Ši situacija, anot buvusio generalinio sekretoriaus, labai erzino JAV prezidentą, rašo UNIAN.
„Klausimai dėl Ukrainos buvo suderinti iš anksto, todėl mus nustebino, kai Zelenskis pakeliui į Vilnių „Twitter“ paskelbė įrašą, kuriame pavadino „absurdu“ tai, kad NATO nenurodė nei kvietimo, nei narystės grafiko“, – prisiminė Stoltenbergas.
Po šio Zelenskio pareiškimo kai kurios NATO šalys pareiškė norą labiau palaikyti Ukrainą, tačiau amerikiečiai, anot Stoltenbergo, buvo smarkiai suirzę.
„Bidenas, sėdėjęs šalia manęs, pasilenkė ir pasakė: „Kaip mes sakome Amerikoje – jis yra rakštis užpakalyje“, – rašo Stoltenbergas.
Dronai smogė giliai Rusijos teritorijoje – dega didelė naftos gamykla Ufoje
Šį rytą SBU specialiųjų operacijų centro „A“ ilgojo nuotolio dronai surengė „bavovną“ (sprogimą) „Bašnafta–UNPZ“ naftos perdirbimo gamykloje. Ji yra Ufos mieste (Baškirijos Respublikoje), maždaug 1 400 kilometrų nuo Ukrainos.
Kaip naujienų agentūrai UNIAN pranešė šaltiniai saugumo tarnybose, Ufa yra vienas didžiausių naftos perdirbimo centrų Rusijos Federacijoje, tiekiantis degalus ir tepalus Rusijos ginkluotosioms pajėgoms.
Po sprogimų „Bašnafta–UNPZ“ gamykloje į įvykio vietą atvyko ugniagesių automobiliai, o virš komplekso pakilo juodų dūmų stulpas.
Remiantis pirminiais duomenimis, po SBU centrinės saugumo tarnybos (CSO) „A“ dronų smūgio gaisras kilo ELOU-AVT-6 žalios naftos perdirbimo įrenginio teritorijoje.
„Tai jau trečiasis SBU „diplomatinis smūgis“ per pastarąjį mėnesį Baškirijoje, už 1 400 kilometrų nuo Ukrainos. Tokie smūgiai rodo, kad Rusijos gilumoje nebėra saugių vietų. SBU gali pasiekti bet kokius taikinius priešo teritorijoje, kurie dirba karo prieš Ukrainą labui“, – sakė informuotas SBU šaltinis.
Po naujausios Rusijos atakos be elektros liko dalis Odesos srities
Po naktinės Rusijos atakos šeštadienį kai kurios pietinės Odesos srities dalys liko be elektros, pranešė pareigūnai.
Tai naujausias Rusijos išpuolis prieš Ukrainos energetikos objektus artėjant šaltajam metų sezonui.
Tačiau pareigūnai nenurodė, kiek žmonių paveikė šis naujausias elektros energijos nutraukimas.
Vėliau didžiausia privati Ukrainos energetikos bendrovė DTEK pranešė, kad jai pavyko atkurti elektros tiekimą daugiau nei 240 tūkst. namų ūkių Odesos srityje.
„Praėjusią naktį priešas atakavo Odesos srities energetikos ir civilinę infrastruktūrą“, – socialiniame tinkle „Telegram“ nurodė Odesos srities gubernatorius Olehas Kiperis.
„Inžinieriai deda visas pastangas, kad visiškai atkurtų elektros energijos tiekimą“, – pridūrė jis.
Pastarosiomis savaitėmis Rusija suintensyvino oro atakas prieš Ukrainos energetikos objektus ir geležinkelių sistemas.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ketvirtadienį pareiškė, kad Maskva, smogdama energetikos objektams ir geležinkeliams, siekia sukelti chaosą.
Atsakydama į tai, Ukraina sustiprino savo dronų ir raketų smūgius į Rusijos teritoriją, o V. Zelenskis sakė, kad ši taktika duoda rezultatų ir didina degalų kainas Rusijoje.
Anksčiau šeštadienį DTEK pranešė, kad po penktadienio išpuolio elektros tiekimas buvo atkurtas daugiau nei 800 tūkst. Kyjivo gyventojų.
Penktadienį V. Zelenskis paragino sąjungininkus, įskaitant Jungtines Valstijas, imtis konkrečių priemonių Rusijai surengus masinius dronų ir raketų smūgius prieš Ukrainos energetikos objektus.
Per Rusijos dronų ataką Černihive žuvo du žmonės
Per Rusijos dronų ataką Černihivo srityje Ukrainos šiaurėje žuvo du vietos energetikos įmonės darbuotojai. Civilinės gynybos duomenimis, dronai smogė įmonės automobiliui. Vienas vyras nuo sužalojimų mirė vietoje, o kitas ligoninėje. Dar keturi darbuotojai buvo sužeisti.
„Nepaisant pakartotinių smūgių pavojaus, Černihivo gelbėjimo tarnybos tęsia darbą, kad padėtų nukentėjusiems žmonėms ir likviduotų rusų atakų padarinius“, – teigiama civilinės gynybos pranešime.
Iš viso Rusija į Ukrainos šiaurines, pietines ir rytines teritorijas naktį paleido 78 dronus. 54 jų buvo numušti.
Ukrainos pajėgos neutralizavo 54 Rusijos dronus iš 78
Ukrainos oro gynyba nuo penktadienio vakaro neutralizavo 54 rusų paleistus dronus iš 78, pranešė ginkluotosios oro pajėgos.
Nuo 20.00 val. rusai atakavo Ukrainą 78 koviniais dronais ir įvairaus tipo imitaciniais bepiločiais.
Oro atakas atrėmė Oro pajėgų ir Ukrainos gynybos pajėgų aviacija, zenitinių raketų kariuomenė, radioelektroninės kovos daliniai ir mobiliosios ugnies grupės.
Preliminariais duomenimis, 54 dronai numušti arba neutralizuoti šiauriniuose, pietiniuose ir rytiniuose Ukrainos regionuose.
Registruotas 21 drono smūgis šešiose vietose.
Po Rusijos masinės atakos Kyjive atkurtas elektros tiekimas 678 tūkst. namų ūkių ir įmonių
Didžiausia privati Ukrainos energetikos bendrovė DTEK pranešė, kad po penktadienį Rusijos surengtos masinės dronų ir raketų atakos, nukreiptos prieš energetikos objektus, Kyjive atkurtas elektros tiekimas 678 tūkst. namų ūkių ir įmonių.
„DTEK inžinieriai toliau intensyviai atkuria elektros energijos tiekimą Kyjivo gyventojams“, – socialiniame tinkle „Telegram“ nurodė bendrovė.
Ukrainiečių prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį paragino sąjungininkus, įskaitant Jungtines Valstijas, imtis konkrečių priemonių Rusijai surengus masinius dronų ir raketų smūgius prieš Ukrainos energetikos objektus.
Jis pridūrė, kad Rusija per ataką paleido daugiau kaip 450 dronų ir daugiau kaip 30 raketų.
Rusijos pajėgos praėjusią parą neteko 1 tūkst. 60 karių
Nuo 2022 metų vasario 24 iki 2025 metų spalio 11 dienos Rusijos kariuomenės nuostoliai Ukrainoje iš viso sudarė apie 1 mln. 121 tūkst. 570 karių (žuvusių ir sužeistųjų). Praėjusią parą eliminuota 1 tūkst. 60 priešo kareivių.
Apie tai feisbuko paskyroje pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.
Be to, Ukrainos gynybos pajėgos iki šiol sunaikino 11 tūkst. 247 (+1) priešo tankus, 23 tūkst. 345 (+6) šarvuotas kovos mašinas, 33 tūkst. 568 (+2) artilerijos sistemas, 1 tūkst. 518 (+1) daugkartinių raketų paleidimo įrenginių, 1 tūkst. 225 (+0) oro gynybos sistemas, 427 (+0) karo lėktuvus, 346 (+0) sraigtasparnius, 68 tūkst. 766 (+219) taktines bepiločių orlaivių sistemas, 3 tūkst. 859 (+18) kruizines raketas, 28 karo laivus/ katerius, 1 povandeninį laivą, 63 tūkst. 847 (+72) automobilius ir degalų cisternas, 3 tūkst. 973 (+0) specialiosios įrangos vienetus.
Rusijoje – nerami naktis: galingi sprogimai sudrebino Volgogradą
Iš spalio 10-ios į spalio 11-ąją Rusijoje buvo nerami naktis – Volgogrado gyventojai pranešė apie dronų atakas, rašo „24 kanalas“.
Volgogrado gyventojai pranešė, kad spalio 11 d. apie 2 val. nakties į miestą buvo paleisti nežinomi dronai. Jie girdėjo keletą galingų sprogimų – iš viso 5–7 sprogimus regione.
Liudininkai pasakojo, kad prieš sprogimus girdėjo dronų garsą. Be to, Volgogrado oro uoste tuo metu buvo įvesti laikini apribojimai – skrydžiai atidėti arba nukreipti į kitus miestus.
Netrukus Volgogrado srities gubernatorius Andrejus Bočarovas oficialiai patvirtino „masinę bepiločių orlaivių ataką regione“.
Jis pranešė, kad dėl bepiločių nuolaužų dalinai sudaužyti langai 3 daugiabučiuose, taip pat mokyklos ir darželio pastatuose. Vienas žmogus buvo sužeistas
Volodymyras Zelenskis paragino Donaldą Trumpą tarpininkauti siekiant taikos Ukrainoje
Su Donaldu Trumpu šeštadienį telefonu kalbėjęs Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis JAV lyderį paragino tarpininkauti siekiant taikos Ukrainoje, kaip jis tai padarė Artimuosiuose Rytuose.
„Pasveikinau prezidentą Donaldą J. Trumpą su jo sėkme ir Artimųjų Rytų susitarimu, kurį jis sugebėjo užtikrinti, o tai yra išskirtinis pasiekimas“, – po pokalbio parašė V. Zelenskis socialiniame tinkle „Facebook“.
„Jei karas gali būti sustabdytas viename regione, tai tikrai galima sustabdyti ir kitus karus, įskaitant Rusijos karą“, – pridūrė jis.