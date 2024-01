Svarbiausi įvykiai:

18:09 | Kallas: legaliai Estijoje gyvenantys ukrainiečių vyrai nebus išsiunčiami mobilizacijai

Ministrė pirmininkė Kaja Kallas teigia, kad legaliai Estijoje šiuo metu gyvenantys šaukiamojo amžiaus ukrainiečiai vyrai nebus išsiunčiami į Ukrainą mobilizacijai, pranešė estų visuomeninis transliuotojas ERR.

Duodama interviu ukrainiečių leidiniui „The Kyiv Indepedent“ K. Kallas pripažino, kad šį klausimą aptarė su prezidentu Volodymyru Zelenskiu per pastarojo vizitą Taline praėjusią savaitę, tačiau atmetė galimybę išsiųsti Estijoje legaliai gyvenančius ukrainiečius vyrus.

„Taip, aptarėme ukrainiečių pabėgėlių, ypač mobilizacinio amžiaus vyrų, klausimą. Prezidentas V. Zelenskis pasakė, kad yra žmonės, esantys mūšio lauke, ir yra žmonės, mokantys mokesčius Ukrainai, kad būtų galima finansuoti karius, esančius mūšio lauke, – sakė Estijos premjerė.

„Tačiau yra ir žmonių, kurie gyvena užsienio šalyse, pavyzdžiui, Estijoje. Manome, kad jie turi teisę čia būti, jei laikosi taisyklių, jei jie jau atvyko į mūsų šalį, tada Europos Sąjunga jiems suteikia laikiną apsaugą. Taigi mes tikrai nieko nedarysime, kad tuos žmones išsiųstume. Ukraina pati turi kreiptis į čia esančius žmones ir prašyti, kad jie grįžtų atgal ir padėtų savo tėvynei“, – sakė K. Kallas.

Ketvirtadienį po susitikimo su K. Kallas surengtoje spaudos konferencijoje V. Zelenskis sakė, kad Ukrainai reikia tinkamo mobilizacijai amžiaus vyrų, išvykusių į užsienį, atremti Rusijos agresiją arba paremti šalies ekonomiką. Tačiau jis aiškiai neatsakė, ar Estija turėtų siųsti namo čia gyvenančius tinkamo amžiaus Ukrainos piliečius.

17:45 | Maskvos srityje užsiliepsnojo sandėliai: į dangų pakilo juodų dūmų debesis

Rusijoje, Maskvos srityje kilo gaisras, praneša „Nexta“.

17:37 | Sprogimai Rusijoje: Rostovo srityje kilo gaisras

Rusijoje Rostovo srityje, esančioje šalies pietryčiuose, nugriaudėjo sprogimai, praneša „Nexta“.

16:47 | Po pranešimo, kad NATO ruošiasi karui su Rusija – Aljanso atstovo komentaras

NATO Strateginės komunikacijos centro vadovas Janis Sartsas pareiškė, kad paskleista informacija apie Vokietijos pasirengimą galimam kariniam konfliktui su Rusija nėra slapta žvalgybos analizė, rašo UNIAN.

Anot jo, viso labo buvo gautas pratybų scenarijus, kuris visada yra įsivaizduojama situacija, skirta kariniams pajėgumams tam tikroje teritorijoje patikrinti.

„Kadaise scenarijai buvo visiškai išgalvoti, su neegzistuojančiomis šalimis ir geografiniais regionais“, – komentavo jis.

Vis dėlto, anot NATO atstovo, dabar Aljansas pratybų scenarijams kurti pradėjo naudoti egzistuojančias šalis ir geografinius regionus. J. Sartsas pabrėžė, kad anksčiau paskelbta informacija nebuvo slapta žvalgybos analizė, numatanti būsimus įvykius.

16:18 | Bundesveras nekomentuoja „Bild“ pranešimo apie pasirengimą karui su Rusija, bet grėsmę laiko realia

Vokietijos kariuomenė (Bundesveras) nusprendė susilaikyti nuo tiesioginių komentarų apie naujausią „Bild“ pranešimą, kuriame kalbama apie tariamą NATO pasirengimą realiam karui su Rusija, tačiau patvirtino, kad Vokietija rimtai vertina Rusijos keliamą grėsmę.

Vokietijos gynybos ministerijos atstovas Mitko Mülleris palietė šį klausimą pirmadienį surengtame brifinge, praneša „Ukrinform“ korespondentas.

„Iš esmės negaliu nei patvirtinti, nei paneigti šio žiniasklaidos pranešimo“, – sakė pareigūnas.

Kartu M. Mülleris pažymėjo, kad Bundesveras žino apie dabartines saugumo ir politines grėsmes, tarp kurių yra ir Rusija. Situacijos analizės rezultatai atsispindi atitinkamai planuojant ir rengiant pratybas, taip pat priimant sprendimą dislokuoti nuolatinį karinį kontingentą Lietuvoje.

„Mes nedislokuotume ten brigados artimiausiais metais, jei grėsmės nebūtų realios“, – pažymėjo M. Mülleris.

Jis pabrėžė, kad Vokietijos karinė vadovybė grėsmę vertina rimtai, todėl rengia įvairias pratybas, kad padidintų bundesvero kovinę parengtį. Atgrasymas išlieka pagrindine politika, taip pat ir NATO rėmuose, priminė atstovas.

Kiek anksčiau leidinys „Bild“ paskelbė ištraukas iš galimai slapto Vokietijos gynybos ministerijos parengto dokumento, kuriame daroma prielaida, kad eskalacija tarp NATO ir Rusijos gali įvykti jau 2024 metų vasarį, o 2025 metais blokas gali prieiti prie tiesioginės konfrontacijos su Rusijos kariuomene, tikėtina, Baltijos šalių pašonėje. Kartu „Bild“ pabrėžė, kad scenarijus yra NATO pratybų, kurios vėliau šiais metais bus surengtos Baltijos šalyse, legendos dalis.

16:02 | Zelenskis atvyko į Šveicariją

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis su darbo vizitu atvyko į Šveicariją. Jis pirmadienį „Telegram“ tinkle pranešė, kad susitiks su parlamento atstovais ir šalies prezidente Viola Amherd.

Jis norįs padėkoti Šveicarijai už paramą Ukrainai, rašė V. Zelenskis. Prezidentą pasitiko Šveicarijos užsienio reikalų ministras Ignazio Cassisas. „Sveiki atvykę į Šveicariją, pone prezidente“, – rašė jis tinkle X ir paskelbė susitikimo nuotrauką.

V. Zelenskis taip pat pareiškė dalyvausiąs Pasaulio ekonomikos forume Davose. Bus dvišalių susitikimų su ES, NATO ir Didžiosios Britanijos atstovais. Antradienį planuojama ir V. Zelenskio kalba forume.

Vakarų remiama Ukraina jau daugiau kaip 22 mėnesius priešinasi Rusijos invazijai.

15:32 | Paviešinta pamušto rusų lėktuvo nuotrauka

Paviešinta tariamai sugebėjusio išsigelbėti pamušto rusų žvalgybos lėktuvo Il-22 nuotrauka.

Ryte Ukrainos kariuomenė patvirtino, kad buvo numušti Il-22 ir A50 lėktuvai, atlikinėję žvalgybinę misiją virš Azovo jūros. V. Zalužnas asmenišai padėkojo Ukrainos karinėms pajėgoms už preciziškai atliktą darbą.

Rusijos atstovai situacijos nekomentuoja. Neoficialiuose prokremliškuose šaltiniuose pripažįstama, kad buvo numuštas A50, o Il-22 buvo pamuštas. Tačiau ten vyrauja versija, kad lėktuvus numušė pačių rusų oro gynybos sistema.

14:44 | Baltarusija siunčia savo karius į Rusijos Federaciją

Baltarusijos gynybos ministerija „Telegram“ skelbia, kad Baltarusijos kariai yra siunčiami mokytis į Rusijos Federaciją. Pažymima, kad per užsiėmimus „daugiausia dėmesio bus skiriama Rusijos ginkluotųjų pajėgų patirčiai“, įgytai per karą Ukrainoje.

Baltarusijos gynybos ministerija pridūrė, kad baigę mokymus Baltarusijos kariai įgytą patirtį perduos Baltarusijos Respublikos ginkluotųjų pajėgų daliniams.

Kaip pranešama, nuo 2022 m. vasario prasidėjus Rusijos plataus masto invazijai į Ukrainą, Baltarusija aktyviai padeda Rusijos Federacijai. Karo pradžioje rusai puolė Ukrainą iš Baltarusijos teritorijos.

14:06 | Suomija uždaro rusakalbes mokyklas trijuose pasienio su Rusija miestuose

Trijuose su Rusija besiribojančiuose Suomijos miestuose – Imatroje, Joensū ir Lapenrantoje – bus uždarytos mokyklos, kuriose mokoma rusų ir suomių kalbomis. Rytų Suomijos suomių-rusų mokyklų fondo, valdančio švietimo įstaigas, valdyba išsiuntė atitinkamą pranešimą mokinių tėvams, rašo „Vedomosti“, remdamasi dokumentu.

13:39 | Žiniasklaida: Australija ketina utilizuoti sraigtasparnius, kurių prašo Ukraina

Australija planuoja utilizuoti nebeeksploatuojamus sraigtasparnius „MRH-90 Taipan“, nors Ukraina prašo perduoti orlaivius jai.

Tai pranešė televizijos kanalas ABC, kuriuo remiasi UNIAN.

Sraigtasparniai buvo nurašyti praėjusių metų rugsėjį, 14 mėnesių anksčiau numatyto termino, dėl saugumo problemų. 2023 metų liepos pabaigoje sraigtasparnis „MRH-90 Taipan“ sudužo Australijos šiaurės rytuose per bendras Australijos ir JAV pratybas. Orlaivyje buvo keturi Australijos kariškiai, jie visi žuvo.

„Ukraina pateikė oficialų prašymą dėl MRH-90 praėjusių metų gruodžio 19 d., nepaisydama dokumentais patvirtintų orlaivių saugumo ir eksploatavimo problemų“, – sakoma publikacijoje.

12:43 | Belgorodas stato gynybinius įtvirtinimus

Rusijos Belgorodo srities gubernatorius Viačeslavas Gladkovas skelbia, kad srityje, baiminantis raketų smūgių, iškyla gelžbetonio konstrukcijos.

„Mūsų tikslas – sukurti papildomas slėptuves žmonių gausiai lankomose vietose, pavyzdžiui, autobusų stotelėse. Kilus raketų pavojui, toks modulis gali būti naudojamas kartu su jau esančiomis slėptuvėmis“, – paaiškino regiono vadovas.

Belgorodo apšaudymas tapo dažnesnis 2023 m. pabaigoje Rusijos kariuomenės raketų atakų prieš Ukrainą fone. Dėl vienos iš atakų 2023 m. gruodžio 30 d. Belgorodo centre žuvo 25 žmonės.

Karo liepsnos persikėlė į Belgorodą: mažiausiai 10 rusų žuvo, 45 buvo sužeisti (5 nuotr.) Karo liepsnos persikėlė į Belgorodą: mažiausiai 10 rusų žuvo, 45 buvo sužeisti Karo liepsnos persikėlė į Belgorodą: mažiausiai 10 rusų žuvo, 45 buvo sužeistiKaro liepsnos persikėlė į Belgorodą: mažiausiai 10 rusų žuvo, 45 buvo sužeisti Karo liepsnos persikėlė į Belgorodą: mažiausiai 10 rusų žuvo, 45 buvo sužeisti +1 Karo liepsnos persikėlė į Belgorodą: mažiausiai 10 rusų žuvo, 45 buvo sužeisti Karo liepsnos persikėlė į Belgorodą: mažiausiai 10 rusų žuvo, 45 buvo sužeisti

(5 nuotr.) FOTOGALERIJA. Karo liepsnos persikėlė į Belgorodą: mažiausiai 10 rusų žuvo, 45 buvo sužeisti

12:08 | Rusiją jau penktą kartą pati apšaudė savo teritoriją

Rusijos Federacijos Krasnodaro krašte tarp Pavlovskajos ir Atamanskajos kaimų sausio 13 dieną buvo rastos tikriausiai rusiškos raketos Ch-101 dalys. Saugumo sumetimais eismas šioje kelio atkarpoje laikinai sustabdytas, agentūrai „RIA Novosti“ pranešė regiono operatyvinis štabas.

11:41 | Putino parankinis perspėjo Lenkiją: patys supranta, kad jie bus kiti

Rusijos parlamentaras ir prezidento Vladimiro Putino sąjungininkas Aleksejus Žurvaliovas per eilinį savo pasirodymą propagandinėje pokalbių laidoje užsiminė, kad Maskva, vykstant konfliktui Ukrainoje, gali nusitaikyti į Lenkiją.

11:00 | Zacharova sureagavo į nutekintus vokiečių dokumentus apie Rusijos planą pulti NATO

Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Zacharova staigiai sureagavo į „Bild“ paviešintą Vokietijos gynybos ministerijos dokumentų turinį, kuriuose skelbiama apie „neišvengiamą“ NATO karą su Rusija, jeigu Ukraina pralaimėtų. Kremliaus propagandos institucijos atstovė prilygino tokią informaciją horoskopams, nors šios šalies vadovybė prieš karo Ukrainoje pradžioje taip pat aktyviai neigė tokią galimybę.

09:56 | „Bild“: NATO ruošiasi karui su Rusija

Vokietijos leidinys „Bild“, remdamasis slaptu Bundesvero dokumentu, skelbia, kad Vokietijos ginkluotosios pajėgos ruošiasi vasarį įvyksiančiam hibridiniam Rusijos puolimui NATO rytiniame flange. Tai Vokietijos kariuomenės karo su Rusija pratybų scenarijus tuo atveju, jei Ukrainos ginkluotosios pajėgos patirtų pralaimėjimą prieš Rusiją.

Leidinys pažymi, kad, remiantis dokumentu, eskalacija tarp NATO ir Rusijos gali įvykti jau šių metų vasarį.

Slaptame dokumente Vokietijos Gynybos ministerija išsamiai aprašo galimą „kelią į konfliktą“ tarp Rusijos ir NATO. Mėnuo po mėnesio aprašomi Rusijos ir Vakarų veiksmai, kurių kulminacija – šimtų tūkstančių NATO karių dislokavimas ir neišvengiama karo pradžia 2025 m. vasarą.

Leidinys aprašo dokumento scenarijų, tačiau saugumo sumetimais nepateikia visos informacijos apie NATO karių skaičių ir judėjimą.

Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (47 nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) +43 Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.) Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

(47 nuotr.) FOTOGALERIJA. Ministrai pasirašė planą dėl Vokietijos brigados dislokavimo Lietuvoje

Bundesvero scenarijus „Aljanso gynyba 2025“ prasidės 2024 m. vasarį. Pagal jį, Rusija pradeda dar vieną mobilizacijos bangą ir į kariuomenę papildomai pašauks 200 000 žmonių. Tada Kremlius pradeda pavasario puolimą Ukrainoje, kuris iki birželio atstums Ukrainos kariuomenę atgal.

Liepą prasideda pirmasis slaptas, o vėliau vis labiau atviras Rusijos puolimas prieš Vakarus. Tikimasi kibernetinių atakų ir kitų hibridinio karo formų, daugiausia Baltijos šalyse. Įvyksta susirėmimai, kuriais Rusija pasinaudoja kaip pretekstu pradėti didelio masto pratybas savo teritorijoje ir Baltarusijoje.

Pagal scenarijų ši situacija gali paaštrėti spalio mėnesį, jei Rusija į Kaliningradą perkels karius ir vidutinio nuotolio raketas. Nuo 2024 m. gruodžio dirbtinai sukeltas „pasienio konfliktas“ ir „riaušės su daugybe aukų“ vyksta „Suvalkų koridoriaus“ teritorijoje.

Tuo metu, kai JAV po kelių savaičių nuo rinkimų gali likti be lyderio, Rusija, remiama Baltarusijos, kartoja 2014 m. invazijos į Ukrainą scenarijų NATO teritorijoje. 2025 m. gegužę NATO priima sprendimą dėl atgrasymo priemonių, tuomet NATO perkelia 300 000 karių, įskaitant 30 000 Bundesvero karių, į rytinį flangą.

Scenarijus baigiasi praėjus 30 dienų po „X dienos“. Ar NATO sulaikys Rusiją, scenarijuje lieka atviras klausimas.

Vilniuje – bendros Lietuvos ir Vokietijos specialiųjų operacijų pajėgų pratybos (27 nuotr.) Vilniuje – bendros Lietuvos ir Vokietijos specialiųjų operacijų pajėgų pratybos (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Vilniuje – bendros Lietuvos ir Vokietijos specialiųjų operacijų pajėgų pratybos (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Vilniuje – bendros Lietuvos ir Vokietijos specialiųjų operacijų pajėgų pratybos (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) +23 Vilniuje – bendros Lietuvos ir Vokietijos specialiųjų operacijų pajėgų pratybos (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Vilniuje – bendros Lietuvos ir Vokietijos specialiųjų operacijų pajėgų pratybos (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Vilniuje – bendros Lietuvos ir Vokietijos specialiųjų operacijų pajėgų pratybos (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Vilniuje – bendros Lietuvos ir Vokietijos specialiųjų operacijų pajėgų pratybos (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Vilniuje – bendros Lietuvos ir Vokietijos specialiųjų operacijų pajėgų pratybos (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Vilniuje – bendros Lietuvos ir Vokietijos specialiųjų operacijų pajėgų pratybos (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Vilniuje – bendros Lietuvos ir Vokietijos specialiųjų operacijų pajėgų pratybos (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Vilniuje – bendros Lietuvos ir Vokietijos specialiųjų operacijų pajėgų pratybos (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Vilniuje – bendros Lietuvos ir Vokietijos specialiųjų operacijų pajėgų pratybos (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Vilniuje – bendros Lietuvos ir Vokietijos specialiųjų operacijų pajėgų pratybos (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Vilniuje – bendros Lietuvos ir Vokietijos specialiųjų operacijų pajėgų pratybos (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Vilniuje – bendros Lietuvos ir Vokietijos specialiųjų operacijų pajėgų pratybos (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Vilniuje – bendros Lietuvos ir Vokietijos specialiųjų operacijų pajėgų pratybos (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Vilniuje – bendros Lietuvos ir Vokietijos specialiųjų operacijų pajėgų pratybos (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Vilniuje – bendros Lietuvos ir Vokietijos specialiųjų operacijų pajėgų pratybos (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Vilniuje – bendros Lietuvos ir Vokietijos specialiųjų operacijų pajėgų pratybos (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Vilniuje – bendros Lietuvos ir Vokietijos specialiųjų operacijų pajėgų pratybos (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Vilniuje – bendros Lietuvos ir Vokietijos specialiųjų operacijų pajėgų pratybos (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Vilniuje – bendros Lietuvos ir Vokietijos specialiųjų operacijų pajėgų pratybos (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Vilniuje – bendros Lietuvos ir Vokietijos specialiųjų operacijų pajėgų pratybos (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Vilniuje – bendros Lietuvos ir Vokietijos specialiųjų operacijų pajėgų pratybos (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Vilniuje – bendros Lietuvos ir Vokietijos specialiųjų operacijų pajėgų pratybos (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Vilniuje – bendros Lietuvos ir Vokietijos specialiųjų operacijų pajėgų pratybos (Lukas Balandis/ BNS nuotr.) Vilniuje – bendros Lietuvos ir Vokietijos specialiųjų operacijų pajėgų pratybos (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)

(27 nuotr.) FOTOGALERIJA. Vilniuje – bendros Lietuvos ir Vokietijos specialiųjų operacijų pajėgų pratybos

09:08 | Ukrainiečiai pamušė du Rusijos lėktuvus virš Azovo jūros

Sausio 14 d. vakarą Ukrainos ginkluotosios pajėgos pataikė į du Rusijos lėktuvus virš Azovo jūros. Apie tai savo „Telegram“ kanale pranešė Ukrainos Aukščiausiosios Rados nacionalinio saugumo, gynybos ir žvalgybos komiteto deputatas Jurijus Mysiaginas.

08:19 | Rusų nuostoliai

Ukrainos pajėgos skelbia per pastarąją parą sunaikinusios dar 980 rusų karių. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2024 metų sausio 15 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 370 980 kareivių.

Tai pirmadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas.

Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 6 089 tankų (+14), 11 322 šarvuotųjų kovos mašinų (+20), 8 771 artilerijos sistemos (+1), 958 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų (+1), 650 oro gynybos priemonių (+2), 329 lėktuvų (+0), 324 sraigtasparnių (+0), 6 865 dronų (+4), 1 815 sparnuotųjų raketų (+1), 23 laivų (+0), 1 povandeninio laivo (+0), 11 698 automobilių (+31), 1 356 specialiosios technikos vienetų (+3).

Neveikianti rusų karinė technika Kyjive (9 nuotr.) Neveikiančios rusų technikos paroda Kyjive (nuotr. SCANPIX) Neveikiančios rusų technikos paroda Kyjive (nuotr. SCANPIX) Neveikiančios rusų technikos paroda Kyjive (nuotr. SCANPIX) +5 Neveikiančios rusų technikos paroda Kyjive (nuotr. SCANPIX) Neveikiančios rusų technikos paroda Kyjive (nuotr. SCANPIX) Neveikiančios rusų technikos paroda Kyjive (nuotr. SCANPIX) Neveikiančios rusų technikos paroda Kyjive (nuotr. SCANPIX) Neveikiančios rusų technikos paroda Kyjive (nuotr. SCANPIX) Neveikiančios rusų technikos paroda Kyjive (nuotr. SCANPIX)

(9 nuotr.) FOTOGALERIJA. Neveikianti rusų karinė technika Kyjive

07:33 | Sandu: šį pavasarį Rusija ir vėl sieks destabilizuoti Moldovą

2024 m. pavasarį Rusija vėl bandys destabilizuoti politinę padėtį Moldovoje, pareiškė Moldovos prezidentė Maia Sandu, pranešė „Ukrinform“, remdamasi „Agerpres“.

„Per visą šį laikotarpį Rusija mėgino destabilizuoti tvarką ir valdžią Kišiniove, kaskart mėgindama pasitelkti Uždniestrės regiono režimą“, – per spaudos konferenciją žurnalistams sakė Moldovos prezidentė. „Mes žinome apie šias rizikas ir imamės visų veiksmų, kad išvengtume šių destabilizacijų. Kalbamės su jais ir informuojame piliečius apie šias rizikas, kaip ir praėjusiais metais, kai Rusija ketino nuversti vyriausybę. Kartu su piliečiais ir valstybės institucijomis stengiamės apsisaugoti nuo šių rizikų, bet dar turime ką nuveikti, vis dar yra silpnų vietų“, – kalbėjo M. Sandu.

Ji pabrėžė, kad šiuo klausimu Moldova tikisi Rumunijos ir visos tarptautinės bendruomenės paramos.

„Žinome, kad šį pavasarį Rusija atnaujins savo veiksmus, siekdama destabilizuoti padėtį“, – sakė M. Sandu.

06:49 | Prezidentūra: Zelenskis pirmadienį vyksta į Šveicariją

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį ketina vykti į Šveicariją, pranešė jo biuras, Ukrainai stengiantis užsitikrinti stabilią sąjungininkų paramą artėjant antrosioms karo metinėms.

„Prezidentas V. Zelenskis savo vizitą Šveicarijos Konfederacijoje pradės sausio 15 d.“, – nurodė prezidentūra ir pridūrė, kad jis „susitiks su abejų parlamento rūmų vadovais, partijų lyderiais ir Šveicarijos prezidentu, dalyvaus Pasaulio ekonomikos forume“ Davose.