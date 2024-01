Sprogimai Rusijoje: Rostovo srityje kilo gaisras

Apie tai leidinys skelbia savo socialinio tinklo „X“ (buvęs „Twitter“) paskyroje.

Anot leidinio, Rostovo srityje, kombinate Kamenske, chemijos įmonėje, pirmadienį nugriaudėjo sprogimai.

Po sprogimų vietoje kilo gaisras. Anot minėto leidinio, įmonės darbuotojai buvo evakuoti.

Socialiniuose tinkluose taip pat dalijamasi vaizdo įrašu, kuriame užfiksuoti į dangų kylantys dūmai.

Explosions were heard in the Rostov Region at one of the largest chemical enterprises in the south of the Russian Federation



A fire started at the state-owned Kamensky Combine in the city of Kamensk-Shakhtinsky. Local residents reported explosions before the fire started.