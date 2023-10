Rusijoje – didžiulis gaisras: ugnis apėmė visus 4 viešbučio aukštus

Didelis gaisras kilo verslo klasės viešbutyje „Kamarooms“. Skelbiama, kad dega visi keturi viešbučio pastato aukštai.

Pranešimą apie gaisrą viešbutyje, esančiame Maskvos prospekte, greitosios pagalbos tarnybos gavo apie dešimtą ryto vietos laiku, skelbia Rusijos nepaprastųjų situacijų ministerijos pagrindinio departamento Tatarstane spaudos tarnyba.

Vietoje dirba gausios ugniagesių pajėgos. Pirminiais duomenimis, visiškai išdegė pastato fasadas. Iš viešbučio evakuojami žmonės. Informacijos apie galimas aukas nėra, gaisro priežastis dar tikslinama.

Gaisrui suteiktas ketvirtas, priešpaskutinis pavojingumo laipsnis.

🔥Is Russia on fire today?

✅Hotel in Naberezhnye Chelny, all floors are burning and 7 fire brigades are on site. pic.twitter.com/9kjiB6OJAE