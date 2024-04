Svarbiausi įvykiai:

16:45 | Kyjive skubiai evakuojamos dvi ligoninės – Rusijoje pagrasinta smūgiu

Kyjive skubiai evakuojamos dvi miesto ligoninės, viena iš jų – vaikų. Tokių veiksmų nuspręsta imtis internete išplitus vaizdo įrašui, kuriame „anonsuojamas“ Rusijos smūgis, tariamai dėl jose slepiamų karių.

16:33 | Blinkenas perspėjo Kiniją dėl sankcijų

JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas perspėjo Kiniją dėl sankcijų, rašo UNIAN.

„Kinija yra pagrindinė staklių, mikroelektronikos, nitroceliuliozės, kuri labai svarbi šaudmenų, raketinio kuro ir kitų dvejopo naudojimo prekių, kurias Maskva naudoja gynybos pramonės bazei kurti, tiekėja. (...) Rusijai būtų sunkiau tęsti puolimą Ukrainoje be Kinijos paramos“, – po susitikimo su Xi Jinpingu sakė jis.

J. Blinkenas aiškiai pagrasino Kinijai sankcijomis už tai, kad ji remia Rusijos agresijos karą prieš Ukrainą.

„Jungtinės Valstijos yra pasirengusios imtis naujų priemonių ir įvesti sankcijas Kinijai situacijos Ukrainoje fone“, – nurodė jis.

16:22 | Zelenskis: Rusija perėmė iniciatyvą, kol JAV delsė teikti paramą

Rusija spėjo perimti iniciatyvą mūšio lauke, kol Ukraina laukė, kad Jungtinės Valstijos patvirtintų naują karinę pagalbą, penktadienį pareiškė prezidentas Volodymyras Zelenskis.

Amerikos politikai kelis mėnesius aršiai diskutavo, kaip ir ar iš viso toliau remti Ukrainą, todėl Kyjivo pajėgoms labai pritrūko svarbiausių artilerijos ir oro gynybos šaudmenų.

„Kol laukėme sprendimo dėl Amerikos paramos, Rusijos kariuomenė sugebėjo perimti iniciatyvą mūšio lauke“, – sakė V. Zelenskis, pradėdamas virtualų dešimčių tarptautinių Ukrainos rėmėjų susitikimą.

„Dabar mes galėsime ne tik stabilizuoti frontą, bet ir judėti į priekį, siekdami Ukrainos tikslų kare“, – sakė jis, kartu pažymėdamas, kad „Ukrainos gynėjams reikia jūsų pakankamos ir savalaikės paramos“.

V. Zelenskis taip pat pabrėžė, kad šis karas yra labai svarbus, sakydamas, kad Rusijos sėkmė gali pagimdyti tolesnę agresiją.

„Tokie grobuoniški režimai kaip Rusijos sparčiai didina savo agresijos apetitą. Kai jiems pavyksta vienoje pasaulio dalyje, tai sukelia problemų daugelyje kitų vietų. Nesustabdyta agresija plinta toliau“, – sakė jis.

JAV yra pagrindinės Ukrainos karinės rėmėjos, skyrusios daugiau kaip 44 mlrd. dolerių saugumo paramos nuo tada, kai Rusija 2022 metų vasarį pradėjo plataus masto invaziją.

Tačiau besiginčijantis Kongresas beveik pusantrų metų nepatvirtino didelio masto finansinės pagalbos Kyjivui ir tik praėjusią savaitę pagaliau ėmėsi veiksmų, kad atvertų kelią naujai paramai.

Aukšto rango JAV gynybos pareigūnas ketvirtadienį sakė, kad JAV ir kitų šalių pagalba „leis ukrainiečiams pradėti perimti iniciatyvą“, tačiau „tai nebus greitas procesas“.

„Ukrainiečiams reikės nemažai atsinaujinti, kad galėtų priimti visas šias naujas atsargas... ir užtikrinti savo pozicijų gynybą. Taigi artimiausiu metu neprognozuočiau jokio didelio masto puolimo“, – pridūrė pareigūnas.

15:11 | Maskvoje sunaikintas kariuomenės sraigtasparnis Ka-32: paviešintas vaizdo įrašas

Ukrainos kariuomenės žvalgyba penktadienio popietę patvirtino informaciją, kad buvo surengta karinė operacija Rusijos sostinėje – aerodrome „Ostafjevo“ sunaikintas sraigtasparnis Ka-32.

Ukrainiečių teigimu, aerodromas priklauso Rusijos gynybos ministerijai ir yra eksploatuojamas kartu su „Gazprom“ struktūros įmone „Gazpromavia“.

14:45 | Baltarusija oficialiai pareiškė apie galimybę įsitraukti į karą Ukrainoje: atnaujino savo karinę doktriną

Savo karinę doktriną atnaujinusi Baltarusija dabar numato galimybę savo sąjungininkus aprūpinti kariais.

„Baltarusija mano, kad galima teikti karinę pagalbą draugiškoms valstybėms remiantis dvišalėmis ir daugiašalėmis tarptautinėmis Baltarusijos Respublikos sutartimis, visų pirma siunčiant karinius kontingentus dalyvauti atitinkamoje veikloje siekiant palaikyti tarptautinę taiką ir saugumą“, – rašoma atnaujintame dokumente, skelbia UNIAN.

Kaip rašoma doktrinoje, Baltarusijos Respublika bet kokius karinius veiksmus, nukreiptus prieš Sąjunginės valstybės – kuriai priklauso ir Rusijos Federacija – narius, vertina kaip kėsinimąsi į visą valstybę ir „imsis atitinkamų atsakomųjų priemonių, panaudodama visas turimas jėgas ir priemones“.

Minskas savo karinėje doktrinoje taip pat paminėjo Ukrainą. Kremliaus propagandinei linijai ištikima Baltarusija mano, kad „kolektyviniai Vakarai“ išprovokavo „karinį konfliktą“ Ukrainoje ir sukūrė įtampos šaltinį prie Baltarusijos sienų artimiausiu metu.

„Tolesnis jo palaikymas, trukdymas taikiam sprendimui sudaro prielaidas jo eskalavimui ir laipsniškam dalyvių skaičiaus didinimui Lenkijos ir kitų NATO šalių sąskaita. Šios tendencijos didina Baltarusijos Respublikos įsitraukimo į tarptautinį ginkluotą konfliktą tikimybę“, – rašoma dokumente.

14:01 | Atsakas Putinui: pirmą kartą per 40 metų JAV pradeda kurti naują branduolinį ginklą

Pirmą kartą per 40 metų Jungtinės Valstijos pradės gaminti naują branduolinę kovinę galvutę W93, skirtą tarpžemyninėms balistinėms raketoms, skirtoms naudoti strateginiuose povandeniniuose laivuose.

13:21 | Rusai apšaudė Nikopolį iš artilerijos, tarp sužeistųjų – vaikas

Penktadienį rusams iš artilerijos apšaudant Dnipropetrovsko srities Nikopolio miestą buvo sužeisti 9 metų berniukas ir 42 metų amžiaus vyras, apgadinti taikių gyventojų namai ir dujotiekis.

Tai feisbuke pranešė Dnipropetrovsko srities karinės administracijos vadovas Serhijus Lysakas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

„Per Nikopolio apšaudymą iš artilerijos nukentėjo 9 metų berniukas. Vaiko būklė vidutinio sunkumo. Gydytojai jam suteikė reikiamą medicininę pagalbą. Jis sveiks namuose“, – informavo S. Lysakas.

12:56 | V. Zelenskis per Černobylio katastrofos metines ragina daryti spaudimą Rusijai, kad ši pasitrauktų iš Zaporižios AE

Černobylio katastrofa pasauliui parodė, kad mirtinos grėsmės gali atsirasti labai greitai.

Tai „Telegram“ kanale Černobylio katastrofos 38-ųjų metinių proga pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, praneša „Ukrinform“.

„Radiacija nepripažįsta sienų ir neskiria valstybių vėliavų. Černobylio katastrofa pasauliui parodė, kaip greitai gali atsirasti mirtinų grėsmių. Dešimtys tūkstančių žmonių savo sveikatos ir gyvybės kaina sustabdė Černobylio katastrofos plitimą ir šalino siaubingus jos padarinius 1986-aisiais ir dar daugelį metų“, – pažymėjo prezidentas.

12:27 | Rusai smogė valdomosiomis aviacinėmis bombomis miestui Charkivo srityje – sužeisti du vaikai

Dėl rusų smūgio Charkivo srities Derhačių miestui nukentėjo du vaikai.

Tai penktadienį pranešė Charkivo srities karinės administracijos vadovas Olehas Synehubovas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

„Dėl priešo smūgio Charkivo rajono Derhačių miestui sužeisti du vaikai. 16 ir 5 metų mergaitėms medikų pagalba buvo suteikta vietoje, apsieita be hospitalizacijos“, – sakoma pranešime.

Pasak O. Synehubovo, rusai smogė centrinei miesto daliai valdomosiomis aviacinėmis bombomis.

12:15 | NATO vadas įspėja: su Kinija negalime pakartoti tos pačios klaidos, kaip su Rusija

Per vizitą Berlyne NATO generalinis sekretorius Jensas Stoltenbergas pareiškė, kad Vakarai neturėtų leisti sau būti priklausomais nuo Kinijos išteklių, kaip jau buvo su Rusijos nafta ir dujomis, skelbia „Reuters“.

Jis taip pat pridūrė, kad Kinija turėtų nustoti remti Rusiją kare prieš Ukrainą, jei tikisi gerų santykių su Vakarais. J. Stoltenbergas teigia, kad Rusijai kritiškai reikalinga Kinijos parama, kuri maitina jos karinį-pramoninį kompleksą tiekdama aukštųjų technologijų prekes, ypač puslaidininkius.

„Praėjusiais metais Rusija iš Kinijos importavo 90 proc. savo mikroelektronikos, kuri naudojama raketoms, tankams ir lėktuvams gaminti. Kinija taip pat stengiasi aprūpinti Rusiją geresniais palydovų pajėgumais ir nuotraukomis“, – kalbėjo NATO generalinis sekretorius.

Tačiau kartu Kinija tvirtina norinti palaikyti gerus santykius su Vakarais. Pasak J. Stoltenbergo, neįmanoma „turėti ir viena, ir kita“: kurstyti Rusijos karą ir tikėtis gerų santykių su Vakarais.

NATO generalinis sekretorius taip pat perspėjo Vakarų sąjungininkes netapti tokiomis pat priklausomomis nuo Kinijos, kaip ir nuo Rusijos.

„Praeityje padarėme klaidą tapdami priklausomi nuo Rusijos naftos ir dujų. Negalime pakartoti šios klaidos su Kinija. Priklausomybė nuo jos pinigų, žaliavų ir technologijų daro mus pažeidžiamus“, – pabrėžė J. Stoltenbergas.

11:46 | Žiniasklaida: Ispanija sutiko pasidalyti raketomis sistemoms „Patriot“ su Ukraina

Ispanija sutiko perduoti Ukrainai raketų sistemoms „Patriot“, susidūrusi su NATO ir ES spaudimu, kad Europos šalys, turinčios šių Jungtinėse Valstijose pagamintų sistemų, nusiųstų jų Kyjivui ir taip sustiprintų Ukrainos oro gynybą nuo Rusijos atakų.

Kaip rašo leidinys „El Pais“, remdamasis šaltiniais Ispanijos vyriausybėje, toks sprendimas priimtas po to, kai šalies Gynybos ministerija atsisakė perduoti Ukrainai nuo 2013 metų Turkijos ir Sirijos pasienyje dislokuotą „Patriot“ bateriją.

11:19 | Pareigūnas: JAV viliasi, kad Vokietija pradės Ukrainai tiekti didelio nuotolio raketas

Jungtinės Valstijos tikisi, kad jų ir sąjungininkių sprendimai siųsti Ukrainai didelio nuotolio raketas gali paskatinti panašių veiksmų imtis ir Vokietiją, iki šiol atsisakančią Kyjivui suteikti savo raketų „Taurus“, ketvirtadienį sakė vienas JAV pareigūnas.

Trečiadienį Vašingtonas patvirtino, kad kovo mėnesį slapta Ukrainai išsiuntė didelio nuotolio raketų ATACMS, kurių veikimo nuotolis yra 300 kilometrų. Prancūzija ir Jungtinė Karalystė nuo praėjusių metų gegužės tiekia Ukrainai sparnuotąsias raketas SCALP („Storm Shadow“), kurių veikimo nuotolis yra apie 250 kilometrų.

„Kalbant apie „Taurus“ [...], tai būtų Vokietijos sprendimas“, – žurnalistams sakė su anonimiškumo sąlyga kalbėjęs aukšto rango JAV gynybos pareigūnas, paklaustas, ar ATACMS tiekimas gali atverti kelią raketų „Taurus“ siuntimui į Ukrainą.

„Tačiau mes tikrai tikimės, jog tai, kad JAV suteikė ATACMS, o JK ir Prancūzija anksčiau nusprendė tiekti tolimojo nuotolio sparnuotąsias raketas, bus svarbus veiksnys“, – pridūrė pareigūnas.

10:43 | Ukrainoje sulaikytas korupcija įtariamas ministras

Ukrainoje sulaikytas žemės ūkio ministras Mykola Solskis, kuriam pareikšti oficialūs įtarimai dideliame korupcijos tyrime, penktadienį pranešė prokurorai.

Šią savaitę tyrėjai apkaltino M. Solskį, kad jis, būdamas didelės žemės ūkio bendrovės vadovu ir parlamentaru, neteisėtai pasisavino valstybinės žemės už 291 mln. grivinų (6,7 mln. eurų).

Korupcijos bylų teismas nurodė suimti jį iki birželio 24 dienos, nurodė prokuratūra.

10:20 | Praėjusią parą Rusijos kariuomenė apšaudė 21 Chersono srities gyvenvietę, sužeisti šeši žmonės

Rusijos kariuomenė praėjusią parą apšaudė 21 Chersono srities gyvenvietę, sužeisti šeši žmonės.

Tai penktadienį feisbuke pranešė Chersono srities valstybinės administracijos vadovas Oleksandras Prokudinas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

Priešas apšaudė Beryslavą, Bilozerką, Mychailivką, Antonivką, Dniprovskę, Jantarnę, Odradokamianką, Osokorivką, Veletenskę, Kizomisą, Ivanivką, Novotiahinką, Tokarivką, Zolota Balką, Stanislavą, Sadovę, Prydniprovskę, Kačkarivką, Novovoroncovką, Olhivką ir Chersoną.

09:46 | Oro pajėgų atstovas: JAV pagalbos paketas padės mums lengviau kvėpuoti

JAV pagalbos paketas palengvins Ukrainos oro gynybos, kurią priešas per pastarąjį mėnesį bandė išsekinti ir perkrauti kombinuotomis atakomis, darbą. Tai per televizijos maratoną pareiškė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Oro pajėgų atstovas spaudai Ilja Jevlašas, praneša „Ukrinform“ korespondentas.

„Pagalbos paketas iš JAV padės mums lengviau kvėpuoti, nes mums labai trūksta įvairių tipų raketų, ginklų, oro gynybos sistemų. Pastarąjį mėnesį kombinuotomis atakomis priešas mėgino išsekinti mūsų sistemas, jas perkrauti. Todėl dabar mums reikia bet kokių raketų įvairioms sistemoms, nes tai greitai sunaudojama ir labai brangi medžiaga“, – sakė pareigūnas.

Anot jo, Ukrainai reikia ne tik „Patriot“, bet ir trumpo bei vidutinio nuotolio oro gynybos sistemų. „Tai labai reikalinga kovojant su „Shahed“ tipo bepiločiais orlaiviais“, – pažymėjo Oro pajėgų atstovas.

09:17 | JAV Ukrainai ruošia dar vieną rekordinį karinės pagalbos paketą

„Politico“, remdamasis savo šaltiniais tarp neįvardintų JAV pareigūnų, skelbia, kad JAV ruošiasi paskelbti apie vieną didžiausių istorijoje karinės pagalbos paketų Ukrainai, kurio vertė sieks 6 mlrd. dolerių (5,6 mlrd. eurų).

„Jungtinės Valstijos baigia rengti vieną didžiausių iki šiol karinės pagalbos Ukrainai paketų, ruošdamosi pasirašyti 6 mlrd. dolerių vertės ginkluotės ir įrangos sutartis Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms“, – skelbia „Politico“.

Apie šį paketą gali būti paskelbta jau penktadienį, balandžio 26 d.

Pagalbos paketą sudarys oro gynybos sistemos „Patriot“, artilerijos amunicija, bepiločiai lėktuvai, priešlėktuviniai ginklai ir raketos „oras-oras“, kurios bus montuojamos ant naikintuvų, sakė leidinio šaltiniai.

Tačiau tikėtina, kad ši įranga Ukrainą pasieks tik po kelerių metų, nes pinigai skiriami pagal Ukrainos saugumo pagalbos iniciatyvą. Pagal ją sudaromos sutartys su JAV gynybos įmonėmis dėl naujos įrangos Ukrainai gamybos, tačiau tai nėra susiję su jos išėmimu iš dabartinių JAV atsargų.

08:29 | Rusų nuostoliai

Ukrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 950 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2024 metų balandžio 26 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 463 930 kareivių.

Tai penktadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 7 262 tankų (+7), 13 957 šarvuotųjų kovos mašinų (+15), 11 867 artilerijos sistemų (+31), 1 049 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų (+0), 772 oro gynybos priemonių (+0), 348 lėktuvų (+0), 325 sraigtasparnių (+0), 9 461 drono (+12), 2 119 sparnuotųjų raketų (+1), 26 laivų (+0), 1 povandeninio laivo (+0), 15 984 automobilių (+35), 1 962 specialiosios technikos vienetų (+16).

08:05 | Ukraina atitraukia iš fronto amerikietiškus tankus „Abrams“

Ukraina atitraukia amerikietiškus tankus „Abrams M1A1“ iš fronto linijos. Viena iš priežasčių – tai, kad okupantai aktyviai naudoja bepilotes skraidykles, rašo UNIAN.

Kaip praneša naujienų agentūra „The Associated Press“, remdamasi dviem kariniais šaltiniais, Ukrainos ginkluotosios pajėgos 2023 metų sausį gavo iš JAV 31 tanką „Abrams“. Jie buvo naudojami priešo armijos gynybai pralaužti.

Tačiau per šį laiką mūšio laukas gerokai pasikeitė – visur pradėti aktyviai naudoti žvalgybos ir atakos dronai. Dėl to Ukrainai buvo sunkiau apsaugoti tankus. AP duomenimis, penki iš 31 tanko jau prarasti.

07:30 | Rusijos teismas už akių suėmė opozicionierius G. Kasparovą ir G. Gudkovą

Rusijos Syktyvkaro miesto teismas už akių dviem mėnesiams suėmė Rusijos opozicijos politikus Garį Kasparovą, Genadijų Gudkovą, Ivaną Tiutriną ir Jevgeniją Čirikovą.

Kaip rašo „Ukrinform“, tai pranešė portalas „Sever. Realiji“, remdamasis teismo spaudos tarnyba.

Keturi opozicijos politikai kaltinami „teroristinės organizacijos įkūrimu, vadovavimu jai, teroristinės veiklos finansavimu ir viešu jos teisinimu“. Už tai gresia iki 20 metų kalėjimo. Baudžiamoji byla buvo iškelta pagal Rusijos FSB Komijos valdybos medžiagą.

Teismas nepaaiškina, kokia konkrečiai yra jų persekiojimo priežastis, bet tikriausiai omenyje turimas Laisvosios Rusijos forumas. Tai du kartus per metus Vilniuje vykstanti Rusijos opozicijos atstovų konferencija. G. Kasparovas, I. Tiutrinas, G. Gudkovas ir J. Čirikova yra jo tarybos nariai.

06:51 | Kare Ukrainoje žuvo žurnalistė ir karė A. Puškarčiuk

Mūšio lauke Ukrainoje balandžio 25 d. žuvo buvusi leidinių „Tyžden“ ir „Čytomo“ žurnalistė Ala Puškarčiuk (šaukiniu „Ruta“), pranešė Visuomenės informavimo institutas, remdamasis kariškiu, buvusiu laikraščio „Tyžden“ vyriausiuoju redaktoriumi Dmytro Krapyvenka.

Pasak jo, A. Puškarčiuk žuvo Donecko srityje per Rusijos smūgį. Ji išvyko kariauti dar 2014 m., nutraukusi studijas universitete, socialiniame tinkle parašė D. Krapyvenka. 2018 m. A. Puškarčiuk buvo priimta į laikraščio „Tyžden“ komandą. Per Orumo revoliuciją ji įstojo į „Dešiniojo sektoriaus“ judėjimą, vėliau išvyko į frontą nušviesti karo veiksmų ir fotografuoti.

Rusijai pradėjus plataus masto invaziją, A. Puškarčiuk prisijungė prie ginkluotųjų pajėgų. Ji žuvo per raketos smūgį, pranešė „Čytomo“.

A. Puškarčiuk yra 77-oji žiniasklaidos atstovė, žuvusi dėl Rusijos agresijos prieš Ukrainą.