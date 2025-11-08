Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį pareiškė, kad ketina užtikrinti, jog, nepaisant Vengrijos bandymų toliau tęsti importą iš Rusijos, Europoje rusiškos naftos neliktų.
Vengrija didžiąją dalį naftos gauna naftotiekiu „Družba“, kuris nuo Rusijos driekiasi per Ukrainą. Dėl to tarp Kijevo ir Budapešto susiklostė įtempti santykiai, mat Ukraina keletą kartų atakavo naftotiekį „Družba“ Rusijos teritorijoje.
Pavyzdžiui, rugpjūčio mėnesį po Ukrainos dronų antskrydžio buvo nutrauktas naftos tiekimas Vengrijai. Vengrijos užsienio reikalų ministras Peteris Szijjarto anuomet prabilo apie dar vieną pasikėsinimą į jo šalies energetinį saugumą.
Nors spalio mėnesį Jungtinės Valstijos Rusijos energetikos bendrovėms įvedė naujų sankcijų, prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį Baltuosiuose rūmuose susitikęs su Vengrijos ministru pirmininku Viktoru Orbánu paskelbė, kad Vengrijai vieneriems metams bus taikoma išimtis.
V. Zelenskis pagyrė JAV pastangas užkirsti kelią naftai patekti į Europą ir apkaltino V. Orbáną tuo, kad jis prieš kitų metų rinkimus priešiškumu Ukrainai naudojasi kaip rinkimų kampanijos priemone.
Naftos ir dujų eksportas yra svarbus Maskvos pajamų šaltinis, leidžiantis jai finansuoti karą su Ukraina, kuris tęsiasi jau daugiau nei trejus su puse metų.
Rusijos dronai vėl atakavo Kyjivą
Po naktinio Rusijos išpuolio Kyjive įvesti neplanuoti elektros tiekimo apribojimai, pranešė Nacionalinė energetikos bendrovė „Ukrenergo“, praneša UNIAN.
Pasak Ukrainos valstybinės nepaprastųjų situacijų tarnybos (SES), Rusijos pajėgos šį rytą vėl atakavo Kyjivą dronais. Pečersko rajone gelbėtojai reagavo į du iškvietimus – vienoje vietoje degė keturi maži sunkvežimiai, buvo apgadinti du pastatai ir automobilis, kitoje vietoje užgesinti degantys UAV nuolaužų likučiai.
„Gaisrai užgesinti, aukų nepranešama“, – teigiama SES pranešime.
Kaip priduria Kyjivo miesto karinė administracija, elektros energijos tiekimo ribojimai sostinėje galios nuo 8 val. ryto iki 21 val. vakaro, gyventojai raginami taupyti elektrą ir vengti naudoti daug energijos reikalaujančius prietaisus.
Naktį Rusija surengė plataus masto ataką prieš Ukrainą, paleisdama dronus ir raketas. Keliuose regionuose užfiksuota sprogimų, kai kur pranešama apie žuvusius ir sužeistuosius.
Masinis Rusijos išpuolis prieš Ukrainą: yra žuvusių, tarp sužeistųjų – vaikai
Per naują masinį Rusijos smūgį Ukrainoje žuvo mažiausiai keturi žmonės, dar kelios dešimtys sužeista – tarp jų ir vaikai, skelbia UNIAN.
Dnipre žuvo viena moteris, kai smogta devynaukščiam gyvenamajam namui – sugriauti butai nuo ketvirto iki šešto aukšto, sužeista dešimt žmonių, tarp jų du vaikai (2 ir 13 m.). Gelbėtojai išgelbėjo 28 gyventojus, gaisras užgesintas.
Zaporižios srityje per atakas žuvo trys žmonės, dar šeši buvo sužeisti.
Charkivo regione pataikyta į degalinę, sužeisti aštuoni žmonės.
Odesos ir Kirovohrado regionuose dronų smūgiai sukėlė gaisrus energetikos objektuose, aukų išvengta.
Kremenchuke po smūgio nutrūko elektros tiekimas visame mieste, paskelbta ekstremali situacija.
Pasak Ukrainos oro pajėgų, naktį prieš šalį paleista daugiau kaip 400 dronų ir raketų, iš jų 28 raketos (15 balistinių) ir 405 įvairių tipų bepiločiai.