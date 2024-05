Svarbiausi įvykiai:

13:04 | Lenkijos karo žvalgų vadas: „Putinas tikrai jau pasirengęs operacijai prieš vieną iš Baltijos šalių“

Lenkijos karinės kontržvalgybos vadas Jaroslawas Stróżykas viešai pareiškė, kad Rusija jau yra pasiruošusi „mini operacijai“ prieš NATO pasienio valstybes šiaurės rytų Europoje, nes aljansas siekia atgrasyti Maskvą nuo agresijos ir kartu paremti Ukrainą nuo tebevykstančios Rusijos invazijos.

„Putinas tikrai jau yra pasirengęs kokiai nors mini operacijai prieš vieną iš Baltijos šalių“, – Lenkijos leidiniui „Dziennik Gazeta Prawna“ sakė Jaroslawas Stróżykas, kovo mėnesį paskirtas vadovauti Lenkijos karinei kontržvalgybai.

REKLAMA

REKLAMA

Jis pridūrė, kad Rusijos vadovas būtų pasirengęs „įžengti į garsųjį Narvos“ pasienio miestą Estijos ir Rusijos pasienyje „arba išsilaipinti vienoje iš Švedijos salų“.

REKLAMA

Renginyje – akibrokštas Lukašenkai: Nausėda su Latvijos ir Lenkijos vadovais atsisakė su juo fotografuotis (4 nuotr.) Renginyje – akibrokštas Lukašenkai: Nausėda su Latvijos ir Lenkijos vadovais atsisakė su juo fotografuotis (nuotr. SCANPIX) Renginyje – akibrokštas Lukašenkai: Nausėda su Latvijos ir Lenkijos vadovais atsisakė su juo fotografuotis (nuotr. SCANPIX) Renginyje – akibrokštas Lukašenkai: Nausėda su Latvijos ir Lenkijos vadovais atsisakė su juo fotografuotis (nuotr. SCANPIX) Renginyje – akibrokštas Lukašenkai: Nausėda su Latvijos ir Lenkijos vadovais atsisakė su juo fotografuotis (nuotr. SCANPIX)

(4 nuotr.) FOTOGALERIJA. Renginyje – akibrokštas Lukašenkai: Nausėda su Latvijos ir Lenkijos vadovais atsisakė su juo fotografuotis

12:16 | „Mes nekariaujame su Rusija“ – Italija Ukrainai uždraudė naudoti savo ginklus Rusijos teritorijoje

Italijos užsienio reikalų ministras Antinio Tajani pareiškė, kad Italija draudžia Ukrainai naudoti jos suteiktus ginklus atakuoti taikinius Rusijoje.

„Visa mūsų siunčiama karinė įranga skirta naudoti tik Ukrainos teritorijoje. Mes neduodame įrangos, kuri gali būti naudojama už Ukrainos ribų. Mes nekariaujame su Rusija“, – sakė A. Tajani, skelbia Italijos leidinys ANSA.

Be to, A. Tajani atsiliepė apie Prancūzijos prezidento Emmanuelio Macrono pareiškimus apie galimą NATO karių dislokavimą Ukrainoje.

REKLAMA

REKLAMA

„Sprendimus priima NATO, o mes esame Aljanso dalis. Mes nekariaujame su Rusija ir esame prieš karių siuntimą kariauti su rusais“, – pabrėžė politikas.

Karas Ukrainoje (20 nuotr.) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) +16 Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)

(20 nuotr.) FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje

11:29 | Rusija atsakė į Šimonytės ryžtą siųsti Lietuvos karius į Ukrainą

Lietuvai pareiškus, kad šalies kariai gali būti siunčiami į Ukrainą šiai to paprašius, bet tik į mokomąsias misijas, situaciją pakomentavo Rusijos valdžios atstovai. Vieno Rusijos Dūmos deputato teigimu, „situacijos tai nekeistų, o Lietuvai pridarytų papildomų problemų“.

10:58 | Rusijai surengus naują ataką prieš Ukrainą, Lenkija pakėlė savo aviaciją

Rusijai surengus naują masinę raketų ir dronų ataką prieš Ukrainą, lenkų kariškiai ankstų trečiadienį pranešė, kad Lenkija buvo pakėlusi savo aviaciją.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Lenkijos ginkluotųjų pajėgų operatyvinė vadovybė pareiškime nurodė, kad „pradėtos visos būtinos procedūros, siekiant užtikrinti Lenkijos oro erdvės saugumą“.

Ji pridūrė, kad „nuolat stebi padėtį“. Pranešimą cituoja Lenkijos radijas.

10:41 | Šimonytė apie Lietuvos karius Ukrainoje: galime siųsti į mokymo misiją, nebijome Rusijos atsako

Britų leidinys „Financial Times“ (FT) skelbia, kad Lietuvos premjerė Ingrida Šimonytė leidiniui patvirtino, kad Lietuva yra pasirengusi siųsti savo karius į Ukrainą į mokymo misiją.

10:03 | Rusų nuostoliai

Ukrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 970 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2024 metų gegužės 8 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 477 430 kareivių.

REKLAMA

Tai trečiadienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 7 418 tankų (+13), 14 246 šarvuotųjų kovos mašinų (+19), 12 317 artilerijos sistemų (+30), 1 057 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų (+0), 792 oro gynybos priemonių (+0), 349 lėktuvų (+0), 325 sraigtasparnių (+0), 9 728 dronų (+11), 2 151 sparnuotosios raketos (+2), 26 laivų (+0), 1 povandeninio laivo (+0), 16 549 automobilių (+40), 2 019 specialiosios technikos vienetų (+2).

Provokacijos prie Katedros aikštėje eksponuojamo sunaikinto rusų tanko (11 nuotr.) Provokacijos prie Katedros aikštėje eksponuojamo sunaikinto rusų tanko (nuotr. Broniaus Jablonsko) Provokacijos prie Katedros aikštėje eksponuojamo sunaikinto rusų tanko (nuotr. Broniaus Jablonsko) Provokacijos prie Katedros aikštėje eksponuojamo sunaikinto rusų tanko (nuotr. Broniaus Jablonsko) +7 Provokacijos prie Katedros aikštėje eksponuojamo sunaikinto rusų tanko (nuotr. Broniaus Jablonsko) Provokacijos prie Katedros aikštėje eksponuojamo sunaikinto rusų tanko (nuotr. Broniaus Jablonsko) Provokacijos prie Katedros aikštėje eksponuojamo sunaikinto rusų tanko (nuotr. Broniaus Jablonsko) Provokacijos prie Katedros aikštėje eksponuojamo sunaikinto rusų tanko (nuotr. Broniaus Jablonsko) Provokacijos prie Katedros aikštėje eksponuojamo sunaikinto rusų tanko (nuotr. Broniaus Jablonsko) Provokacijos prie Katedros aikštėje eksponuojamo sunaikinto rusų tanko (nuotr. Broniaus Jablonsko) Provokacijos prie Katedros aikštėje eksponuojamo sunaikinto rusų tanko (nuotr. Broniaus Jablonsko) Provokacijos prie Katedros aikštėje eksponuojamo sunaikinto rusų tanko (nuotr. Broniaus Jablonsko)

(11 nuotr.) FOTOGALERIJA. Provokacijos prie Katedros aikštėje eksponuojamo sunaikinto rusų tanko

09:24 | Chersono srityje per naktinį rusų apšaudymą vienas žmogus žuvo, o dar du buvo sužeisti

Chersono srities Bilozerkos gyvenvietėje naktį į trečiadienį per rusų apšaudymą žuvo moteris, dar du žmonės buvo sužeisti.

REKLAMA

Tai feisbuke pranešė srities valstybinės administracijos vadovas Oleksandras Prokudinas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

Pasak jo, praėjusią naktį Rusijos kariuomenė apšaudė Bilozerkos gyventojų namus.

Savo namuose žuvo 1959 metais gimusi moteris. Dar du žmonės buvo sužeisti.

09:15 | Sankcijos neveikia: Rusija užsienyje įsigijo karinės įrangos už 500 mln. eurų

Rusijos karinių ir civilinių orlaivių gamintoja „Jakovlev“ (buvusi „Irkut“), Rusijos valstybinio gynybos konglomerato „Rostec“ patronuojamoji įmonė, sėkmingai apeina tarptautines sankcijas ir nuo 2022 m. iš užsienio perka karinę įrangą, rašo „The Moscow Times“.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Be „Irkut“, 2021–2023 m. karinę įrangą užsienyje pirko NPO „Mašinostroitelstvo“ (gaminanti raketas) ir NPP „Avtomatizirovanyje izmeritelnyje kompleksy“ (gaminanti matavimo įrangą ir navigacines sistemas) – kiekviena jų importavo įrangos už 25 mln. dolerių (23 mln. eurų)“, – rašo nepriklausomas Rusijos leidinys.

„The Moscow Times“ pranešė, kad bendrovė „Jakovlev“, gaminanti naikintuvus Su-30 ir kovinius mokomuosius lėktuvus Jak-130, nuo 2022 m. užsienyje įsigijo karinės įrangos už beveik 500 mln. dolerių (466 mln. eurų).

„Jakovlev“ daugiausia pirko komponentų radiolokacinei įrangai ir programuojamų valdiklių kariniams orlaiviams.

REKLAMA

08:45 | Juodojoje jūroje – du Rusijos raketnešiai su 12 raketų „Kalibr“

Trečiadienio, gegužės 8 d., 7 val. duomenimis, Juodojoje jūroje yra du Rusijos raketnešiai su 12 raketų „Kalibr“.

Tai feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Karinės jūrų pajėgos, kuriomis remiasi „Ukrinform“.

Azovo jūroje priešo laivų nėra.

Viduržemio jūroje yra trys Rusijos laivai, tarp jų – du raketnešiai, kurių bendra salvė – iki 24 raketų „Kalibr“.

08:24 | Rumunijos prezidentas pareiškė esąs pasirengęs aptarti sistemos „Patriot“ perdavimą Ukrainai

Rumunijos prezidentas Klausas Iohannisas pareiškė, kad yra pasirengęs aptarti klausimą dėl Ukrainos aprūpinimo oro gynybos sistema „Patriot“.

REKLAMA

Jis tai sakė žurnalistams Vašingtone po susitikimo su JAV prezidentu Joe Bidenu, pranešė „Reuters“.

„Pastarosiomis savaitėmis diskutuojama, kas galėtų pasiųsti sistemas „Patriot“ į Ukrainą (...) Prezidentas Bidenas tai paminėjo (...) per mūsų susitikimą ir aš pasakiau, kad esu atviras diskusijoms“, – sakė K. Iohannisas.

Jis sakė aptarsiąs šį klausimą su Rumunijos Aukščiausiąja gynybos taryba, „kad pamatytume, ką galime pasiūlyti ir ką galime gauti mainais, nes nepriimtina palikti Rumuniją be oro gynybos“.

07:52 | Keli sprogimai ir masyvus gaisras Luhanske: rusai kaltina ukrainiečių raketas ATACMS

Naktį iš antradienio į trečiadienį laikinai okupuotame Ukrainos mieste Luhanske nugriaudėjo keli sprogimai. Pirminiais duomenimis, mieste degė naftos sandėlis. Apie tai pranešė apsišaukėliškos Luhansko „liaudies respublikos“ kovotojų lyderis Leonidas Pašičnikas.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

07:25 | Rusai atakavo energetikos objektus šešiose Ukrainos srityse

Rusijos pajėgos naktį į trečiadienį vėl surengė masinę ataką prieš elektros energijos gamybos ir perdavimo objektus – raketomis buvo apšaudytos šešios sritys. Tai „Telegram“ kanale pranešė Energetikos ministerija, kuria remiasi „Ukrinform“.

„Priešas neatsisako planų palikti ukrainiečius be šviesos. Dar viena masinė ataka prieš mūsų energetiką! Buvo atakuojami elektros gamybos ir perdavimo objektai Poltavos, Kirovohrado, Zaporižios, Lvivo, Ivano Frankivsko ir Vinycios srityse“, – informavo ministerijos vadovas Hermanas Haluščenka.

Jis pažymėjo, kad atakos padariniai tikslinami, energetikai juos jau šalina.

Ministras pabrėžė, kad taupus elektros vartojimas yra kiekvieno ukrainiečio indėlis į pergalę.

REKLAMA

„Ypač svarbu ją atsakingai vartoti ryto ir vakaro valandomis“, – priminė H. Haluščenka.

Rusai atakavo Odesą (14 nuotr.) Rusai atakavo Odesą (nuotr. SCANPIX) Rusai atakavo Odesą (nuotr. SCANPIX) Rusai atakavo Odesą (nuotr. SCANPIX) +10 Rusai atakavo Odesą (nuotr. SCANPIX) Rusai atakavo Odesą (nuotr. SCANPIX) Rusai atakavo Odesą (nuotr. SCANPIX) Rusai atakavo Odesą (nuotr. SCANPIX) Rusai atakavo Odesą (nuotr. SCANPIX) Rusai atakavo Odesą (nuotr. SCANPIX) Rusai atakavo Odesą (nuotr. SCANPIX) Rusai atakavo Odesą (nuotr. SCANPIX) Rusai atakavo Odesą (nuotr. SCANPIX) Rusai atakavo Odesą (nuotr. SCANPIX) Rusai atakavo Odesą (nuotr. SCANPIX)

(14 nuotr.) FOTOGALERIJA. Rusai atakavo Odesą

07:00 | Rusija surengė masinę raketų ir dronų ataką prieš Ukrainą

Rusija naktį surengė masinę ataką prieš Ukrainą, smogdama sparnuotosiomis ir balistinėmis raketomis bei dronais, trečiadienį pranešė Ukrainos karinės oro pajėgos.

Karines oro pajėgas cituoja ukrainiečių portalas „The Kyiv Independent“.

Pranešama, kad sprogimai buvo girdimi Zaporižios, Ivano Frankivsko, Lvivo ir Kyjivo srityse.

Visuose Ukrainos srityse skambėjo oro pavojaus sirenos. Informacijos apie nukentėjusiuosius kol kas nepateikta.