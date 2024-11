Svarbiausios dienos naujienos:

11:38 | Rusija surengė klastingą operaciją Kupjanske: pavyko įsiveržti į miestą, bet ne ilgam

Rusijos pajėgoms pavyko prasiveržti į Charkivo srities Kupjansko miestą, kurį kontroliuoja Ukrainos kariuomenė. „Deep State“ duomenimis, lapkričio 13 d. dvi rusų karinės technikos kolonos sugebėjo prasiveržti į miestą ir išlaipinti ten desantą, kuris išsislapstė miesto namuose.

10:54 | Kremlius jau diktuoja savo sąlygas Trumpui: analitikai įvardijo, ko siekia Rusija

Kremlius jau dabar, prieš išrinktojo JAV prezidento Donaldo Trumpo inauguraciją, bando diktuoti galimų „taikos“ derybų su Ukraina sąlygas, skelbia JAV Karo studijų institutas (ISW), rašo „Sky news“.

„Būdas, kuriuo Kremlius bando nustatyti savo derybų sąlygas, aiškiai rodo, kad Rusijos tikslai nesikeičia ir vis dar siekia visiškos Ukrainos kapituliacijos“, – sako analitikai.

„Neatrodo, kad Kremlius būtų labiau linkęs nuolaidžiauti būsimai D. Trumpo administracijai nei dabartinei“, – teigia jie.

Anot ISW, trečiadieniniai Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovės spaudai Marijos Zacharovos teiginiai, kad „taika“ gali būti pasiekta tik tada, kai Vakarai nustos teikti karinę pagalbą Ukrainai, rodo, kad Rusija ir toliau mano, jog Vakarai turi nutraukti bet kokį karinės pagalbos teikimą Ukrainai kaip būtiną taikos derybų sąlygą.

Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas trečiadienį taip pat teigė, kad prasidėjus D. Trumpo prezidentavimui JAV pozicija Ukrainos atžvilgiu iš esmės nepasikeis ir kad bet kokie pasiūlymai įšaldyti fronto liniją yra „dar blogesni“ už Rusijai palankius Minsko susitarimus, kurie buvo sudaryti po pirmosios invazijos į Ukrainą 2014 m.

„S. Lavrovo išankstinis galimo pasiūlymo įšaldyti dabartinę fronto liniją atmetimas dar kartą rodo, kad Rusija nėra suinteresuota sušvelninti savo požiūrio ar reikalavimų derybose ir toliau siekia visiškos Ukrainos kapituliacijos tikslo, kurį Vladimiras Putinas aiškiai išdėstė 2024 m. birželį“, – teigia analitikai.

„Zacharovos ir Lavrovo pareiškimai taip pat kenkia pastarojo meto V. Putino pastangoms apsimesti suinteresuotu noru „atkurti“ JAV ir Rusijos santykius su naująja JAV prezidento administracija ir vietoj to rodo, kad V. Putinas greičiausiai laiko savaime suprantamu dalyku, jog D. Trumpo administracija nusileis Kremliaus interesams ir pageidavimams, Kremliui mainais nesiūlant jokių nuolaidų ar naudos“, – priduria jie.

10:31 | Ukraina neketina kurti ar įgyti branduolinių ginklų

Ukraina nekuria branduolinių ginklų ir neketina jų įgyti, pareiškė šalies Užsienių reikalų ministerija.

„Ukraina yra įsipareigojusi laikytis Branduolinių ginklų neplatinimo sutarties“, – socialiniame tinkle X parašė Užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai Heorhijus Tychijus.

Anksčiau laikraštis „The Times“, remdamasis neva Ukrainos gynybos ministerijai parengtais dokumentais, pranešė, kad šalis per kelis mėnesius gali sukurti branduolinę bombą, jei išrinktasis JAV prezidentas Donaldas Trumpas nutrauktų karinę pagalbą.

Spalį Ukrainos užsienio reikalų ministerija paneigė kaltinimus dėl šalies planų kurti masinio naikinimo ginklus.

10:05 | Ukrainiečių pajėgos numušė 21 rusų droną, dar 38 dronai dingo iš radarų ekranų

Ukrainos gynybos pajėgos naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį numušė 21 bepilotį rusų orlaivį.

Apie tai platformoje „Telegram“ pranešė Ukrainos karinės oro pajėgos.

Trečiadienį vakare rusų pajėgos puolė Ukrainą 59 koviniais bepiločiais orlaiviais „Šahed“ ir kitokiais nepilotuojamaisiais orlaiviais, kurie buvo paleisti iš Kursko regiono.

Ketvirtadienį ryte buvo pranešta, kad virš Sumų, Charkivo, Poltavos ir Kyjivo regionų buvo numuštas 21 dronas.

Net 38 priešų dronai dingo iš radarų ekranų.

9:32 | Rusų armija Ukrainoje per pastarąją parą prarado dar 1 690 karių

Laikotarpiu nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2024 m. lapkričio 14 d. rusų ginkluotosios pajėgos Ukrainoje jau prarado bemaž 716 070 karių, iš kurių 1 690 buvo sunaikinta arba išvesta iš rikiuotės vien per pastarąją parą.

Apie tai feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

Be to, nuo karo pradžios Ukrainos gynėjai sunaikino 9 319 priešų tankų (+19 per pastarąją parą), 18 947 šarvuotąsias kovos mašinas (+51), 20 472 artilerijos sistemas (+64), 1 252 raketų paleidimo sistemas (+3), 997 oro gynybos sistemas (+1), 369 karo lėktuvus, 329 sraigtasparnius, 18 852 nepilotuojamus orlaivius (+54), 2 640 kruizinių raketų (+4), 28 karo laivus / katerius, 1 povandeninį laivą, 29 090 transporto priemonių ir kuro cisternų (+124), 3 629 specialiosios įrangos vienetus.

Naujausi duomenys apie priešų nuostolius nuolat tikslinami.

Pranešama, kad antradienį fronte įvyko 151 Ukrainos gynybos pajėgų ir rusų okupantų mūšis.

8:47 | Duda: Trumpas neleis Putinui sunaikinti Ukrainos ir štai kodėl

Lenkijos prezidentas Andrzejus Duda įsitikinęs, kad išrinktasis JAV prezidentas Donaldas Trumpas neleis Rusijai sunaikinti Ukrainos. Tai jis pasakė per bendrą spaudos konferenciją su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte Varšuvoje, skelbia „Suspilne“.

8:28 | Ukrainos pareigūnas: Rusija ruošiasi pulti Baltijos šalis, jai prireiks 4-6 metų

Rusai ruošiasi pulti Baltijos šalis, dabartinėmis aplinkybėmis jų pasirengimui prireiks 4-6 metų.

Kaip praneša „Ukrinform“, tai pareiškė Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos Kovos su dezinformacija centro vadovas Andrijus Kovalenka.

Pasak Ukrainos pareigūno, deja, rusams šiuo metu pavyksta įtikinti europiečius, kad jie ateityje tikrai nenori jų pulti.

„Žinoma, iš tikrųjų jie labai nori, ieško išteklių ir juos kaupia, rengia informacinius išpuolius prieš NATO šalis, siekdami politiškai susilpninti vyriausybes, išbalansuoti patį Aljansą“, – pabrėžė A. Kovalenka.

Jis taip pat pažymėjo, kad daugelis Europos politikų neturi vidinių jėgų atvirai kalbėti su žmonėmis apie realią grėsmę, nenori prarasti reitingų, priimdami sprendimus mobilizuoti visuomenę ir ekonomiką.

„Rusai rengia veiksmus prieš Baltijos šalis, ir dabartinėmis aplinkybėmis jiems reikia dar 4-6 metų. Toks terminas, jei Europa toliau laikys karą su Rusija ne savo problema“, – pabrėžė A. Kovalenka.

Jis taip pat pridūrė, jog „Europa primena strutį, kuris slepia galvą nuo realybės ir tenkinasi Rusijos melu, kad esą ji neturi jokių agresyvių kėslų“.

7:16 | Rusija sparčiai tuština sandėlius: įvardijo datą, kada rusams baigsis tankai

Okupantai pasikliauja suremontuotais tankais ir šarvuočiais, atgabentais iš sandėlių, kad pakeistų prarastą įrangą. JAV Karo tyrimų instituto (ISW) analitikai įsitikinę, kad to okupantams ilgainiui nepakaks, rašo UNIAN.

Ukrainos gynybos strategijų centro ekspertas Viktoras Kevliukas trečiadienį pažymėjo, kad rusai per mėnesį pagamina ir atkuria apie 150–160 tankų – apie 1920 tankų per metus. Tai maždaug tiek pat, kiek jie praranda kare.

Olandų atvirojo kodo projektas „Oryx“ paskaičiavo, kad Rusijos kariuomenė per plataus masto karą prarado apie 3 558 tankus. Pasak V. Kevliuko, tik 30 proc. visų per metus pagamintų rusų tankų yra nauji, o likusius jie atsiveža iš sandėlių. Naujausiais britų žvalgybos vertinimais, jei tokie tempai išliks, Rusijos sandėliai bus ištuštinti iki 2025 m. rudens.

Britų Tarptautinis strateginių tyrimų institutas 2024 m. vasarį pažymėjo, kad okupantai, iš sandėlių imdami karines transporto priemones, galės išsilaikyti dvejus–trejus metus su 3 000 technikos vienetų nuostoliais per metus.