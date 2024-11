Ukrainiečiai dronu sunaikino rusų „Aligatorių“, žuvo jo pilotas

Orlaivis buvo sunaikintas praėjusią savaitę, lapkričio 7 d.

Skelbiama, kad sraigtasparniui smogė dronas. Žuvo jo pilotas.

The Russian army has lost another Ka-52 Alligator attack helicopter



On the afternoon of November 7, an AFU FPV drone struck a Russian Ka-52 helicopter. As a result, the commander of the craft was killed.



