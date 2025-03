Pamirškite pageltusius dantis: atskleidė, kas padės

Sakoma, kad šypsena gali nušviesti kambarį, ir dažnai tai yra pirmas dalykas, kurį žmonės pastebi apie jus. Tačiau jei jūsų dantys yra pageltę, gali būti, kad darote kelias paprastas klaidas, rašoma unilad.com.

Pamirškite pageltusius dantis

Dr. Ferakhas Hamidas, daugiau nei 20 metų patirties turintis Jungtinės Karalystės odontologas, paragino žmones visame pasaulyje pasirūpinti savo dantimis , ryte ir vakare atliekant kelis paprastus veiksmus.

Nors dantis galima profesionaliai išbalinti pas odontologą, paprastesni ir pigesni sprendimai be cheminių medžiagų gali būti pirmas žingsnis, kurį verta išbandyti.

Eksperto teigimu, daugelis žmonių netinkamai paruošia dantų šepetėlį, kad tinkamai valytų dantis. Galbūt manote, kad yra tik vienas būdas paruošti šepetėlį, tačiau tai nėra tiesa.

Pasirodo, jog daugelis žmonių neteisingai naudoja sausą šepetėlį prieš tepant dantų pastą. Pasak dr. F. Hamido, šepetėlį reikia sudrėkinti teisingai ir su pakankamu kiekiu vandens.

Jei dantų pastą tepsite tiesiai ant sauso šepetėlio, ji gali nudažyti dantis, kas yra viena pagrindinių dėmėtų dantų priežasčių. Tai gali atrodyti keista, tačiau šis paprastas klaidos ištaisymas gali padėti išvengti šios problemos.

Dr. F. Hamidas taip pat įspėjo, kad dantis valant per anksti po rūgštaus maisto valgymo, tai gali sukelti geltonumą.

„Iš pradžių gali atrodyti, kad sausas dantų valymas padeda atsikratyti paviršinių dėmių, tačiau be vandens dantų pasta pasklinda blogai“, – paaiškino dr. F. Hamidas.

Be to, jei dantis valysite iškart po rūgštaus maisto vartojimo, emalis gali būti per silpnas, kad atlaikytų valymą, ir gali kilti pavojus, kad rūgštis pasklis po burną, o ne bus pašalinta.

Dr. F. Hamidas taip pat pabrėžė, kad šerelių suminkštinimas yra naudingas, norint išlaikyti dantų blizgumą ir baltumą:

„Kai šereliai sudrėkinti, jie suminkštėja, o tai leidžia švelniau valyti dantis ir dantenas, sumažinant sudirginimo ir pažeidimo riziką.“

Be to, svarbu ne tik sudrėkinti šepetėlį, bet ir du kartus per dieną valyti dantis po dvi minutes. Kartą per dieną taip pat reikėtų valyti liežuvį ir reguliariai lankytis pas odontologą, kad išlaikytumėte sveikus dantis.

„Naudodamiesi šiais patarimais galite išvengti dantų problemų ir užtikrinti puikią burnos būklę“, – teigė dr. F. Hamidas.

Nors galbūt kai kam gali būti netikėta, kad dantų šepetėlį reikia sudrėkinti, pritaikius šiuos patarimus, galite pamatyti aiškų skirtumą.