TV komentatorė skubiai išgabenta į ligoninę: siunčia žinią visiems

Michelle, kuri ITV laidoje dalijosi savo įžvalgomis apie santykius, savo 278 tūkstančiams sekėjų atvirai papasakojo apie šį išbandymą.

Prie asmenukės iš ligoninės lovos ji parašė: „Na, gyvenimas staiga pasisuko kita linkme. Yra daugybė dalykų, kuriuos mėgstu būdama vieniša, bet vienas blogiausių dalykų – kai vidury nakties turi eiti į skubios pagalbos skyrių visiškai viena.“

Ji prisipažino, kad jautėsi pažeidžiama, nes šalia nebuvo nei šeimos, nei artimiausių draugų: „Neturiu šeimos šalyje, neturiu nei geriausios draugės, nei partnerio, todėl man net sunku nurodyti žmogų, kurį galėčiau įrašyti kaip kontaktą ekstremalioms situacijoms“.

Kalbėdama apie savo knygą „Bad Friend“ („Bloga draugė“), ji pridūrė ir pasiuntė svarbią žinutę: „Tai viena iš priežasčių, kodėl ši tema man tokia svarbi. Galbūt turite daug draugų, kuriuos galite pakviesti į savo gimtadienį, bet kiek jų galėtumėte paskambinti vidurnaktį ir paprašyti lydėti jus į ligoninę?“

Michelle taip pat pasidalijo mintimis apie savo sveikatos būklę: „Ironiška, kad mano ankstesnis įrašas buvo apie tai, kokie puikūs šie metai, o prieš porą dienų net kalbėjau apie savo ankstesnes operacijas ir džiaugiausi, kad taip ilgai buvau sveika“.

Aptardama, kaip susidoroja su lėtinėmis ligomis, ji patarė: „Kiek tik įmanoma, gyvenk pilnavertį gyvenimą tarp hospitalizacijų. Ir šiuo metu tai sakau labai nuoširdžiai“.

Ji taip pat išreiškė padėką medikams: „P.S. Esu be galo dėkinga NHS (Nacionalinei sveikatos tarnybai) – visi buvo tokie malonūs ir kantrūs, ypač vidurnaktį“.

Nors Michelle neatskleidė, dėl kokių priežasčių ji pateko į ligoninę, ji anksčiau buvo atvira apie savo sveikatos problemas, rašo express.co.uk.

Michelle gimė su smegenų augliu ir hidrocefalija (cerebrospinalinio skysčio kaupimusi smegenyse). Jai buvo atliktos operacijos, leidusios gydytojams atlikti būtinus tyrimus.

Jaunystėje ji išgyveno itin pavojingą momentą – būdama vos 11-os metų ji klinikinės mirties būsenoje jautėsi tarsi plūduriuojanti virš savo kūno.

„Aš vis dar prisimenu, kaip kybau virš savo lovos. Žmonėms gali būti ramu žinoti, kad mirties akimirka yra labai taiki ir rami – tai tikrai suteikia paguodos“, – sakė ji interviu metu.

Michelle prisipažino, kad šis momentas supainiojo jos laiko pojūtį: „Man atrodė, kad tai truko penkias minutes, bet iš tikrųjų tai buvo vos kelios sekundės. Aš viską prisimenu, bet, pasirodo, mano akys buvo užmerktos“.

