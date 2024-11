Ukraina ir branduoliniai ginklai: ekspertė atsakė, ar Kyjivas pajėgus žengti tokį žingsnį

Ji pabrėžė, kad tik branduolinį ginklą turinčios valstybės turi branduolinio kuro perdirbimo technologiją. Be to, tai sudėtinga technologija, o pati gamyba yra labai tarši. Be to, visus jautrius branduolinio kuro ciklus kontroliuoja TATENA.

„Yra inspektoriai, kurie tikrina branduolinių medžiagų kiekį, apskaitą ir kontrolę, ypač branduolinėse elektrinėse. Šių medžiagų inventorizacijos sąrašai vedami gramo dešimtųjų dalių tikslumu“, – sakė ekspertas.

Be to, ji taip pat pažymėjo, kad Ukrainai pasirašius branduolinio ginklo neplatinimo sutartį, jos pažeidimas smarkiai pakenktų šalies įvaizdžiui.

„Net jei atsirastų ekonominių išteklių arba technologijų būtų pavogta, ar manote, kad tarptautinė bendruomenė, įskaitant Rusiją, tai stebės ramiai? Ne. Tai keltų grėsmę prarasti Vakarų paramą, kuri šiuo metu remia mūsų biudžetą ir tiekia ginklus“, – reziumavo ekspertė.

Ukraina gali greitai pasigaminti branduolinį ginklą, jei Trumpas nutrauks paramą – „The Times“

Vis tik teigiama, kad Ukraina galėtų sukurti elementarią branduolinę bombą per kelis mėnesius, jei Donaldas Trumpas nutrauktų JAV karinę pagalbą, rodo dokumentas, parengtas Ukrainos gynybos ministerijai.

Dokumente, kurį cituoja „The Times“, rašoma, kad šalis galėtų greitai sukurti pagrindinį prietaisą iš plutonio, naudodama technologiją, panašią į „Fat Man“ bombą, numestą ant Nagasakio 1945 m.

„Sukurti paprastą atominę bombą, kaip tai padarė Jungtinės Valstijos Manhatano projekto metu, po 80 metų nebūtų sudėtinga užduotis“, – rašoma dokumente.

Ukraina ir branduoliniai ginklai

Neturėdama laiko statyti ir eksploatuoti didelių įrenginių, reikalingų uranui sodrinti, karo metu Ukraina turėtų pasikliauti plutonio naudojimu, išgautu iš panaudotų kuro strypų, paimtų iš Ukrainos branduolinių reaktorių.

Ukraina vis dar valdo devynis veikiančius reaktorius ir turi daug branduolinės patirties, nors 1996 m. atsisakė trečio pagal dydį pasaulyje branduolinio arsenalo.

Ataskaitoje teigiama: „Ukrainos turimo reaktorių plutonio svoris gali siekti septynias tonas... Reikšmingam branduolinių ginklų arsenalui reikėtų daug mažiau medžiagos... Medžiagos kiekio pakanka šimtams kovinių galvučių, kurių taktinis galingumas yra kelios kilotonos.“

Dokumento autoriai daro išvadą, kad tokios bombos galia būtų maždaug dešimtadaliu mažesnė už „Fat Man“.

„To užtektų sunaikinti visą Rusijos oro pajėgų bazę arba sutelktus karinius, pramoninius ar logistikos objektus. Tiksli branduolinio galingumo galia būtų nenuspėjama, nes būtų naudojami skirtingi plutonio izotopai“, – sakė ataskaitos autorius Oleksijus Yizhakas, Ukrainos nacionalinio strateginių tyrimų instituto, vyriausybinio tyrimų centro vadovas.