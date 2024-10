Svarbiausios žinios:

11:38 | Sėkmingos Ukrainos dronų atakos atskleidžia skylėtą Rusijos oro gynybos tinklą

Rusija turi platų oro gynybos tinklą, tačiau jai nepavyko sutrukdyti Ukrainai panaudoti savo tolimojo nuotolio bepiločių orlaivių smogti giliai šalies viduje, teigiama naujame Vakarų žvalgybos pranešime, cituoja „Business Insider“.

Ukraina šį mėnesį savo bepiločiais orlaiviais surengė virtinę atakų prieš pagrindinius Rusijos amunicijos sandėlius, padarydama didelę žalą ir sunaikindama daugybę ginklų, kurie yra labai svarbūs remiant Maskvos karo mašiną.

Šios atakos parodė Ukrainos tolimojo nuotolio bepiločių orlaivių programų sėkmę, taip pat kelia klausimų dėl Rusijos gebėjimo veiksmingai sustabdyti šias sistemas.

11:12 | Buvęs JK gynybos sekretorius griežtai kirto Putinui: šis šlykštus mažas diktatorius privalo pralaimėti

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ne tik gali, bet ir privalo būti nugalėtas, įsitikinęs buvęs JK gynybos sekretorius Benas Wallace'as.

Tokią nuomonę jis išsakė leidinyje „The Telegraph“.

Pasak jo, Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu dabar visiems rodo, kaip laimėti Ukrainoje – negailestingai nugalėti priešą. Ukrainoje V. Putinas gali ir turi būti nugalėtas, o tam JK turi pasiųsti savo karius padėti Kyjivui.

B. Wallace’as pažymėjo, kad per pastarąjį Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio vizitą JAV daugelis nepastebėjo pastangų bandyti priversti Vakarus parodyti jėgą Rusijos atžvilgiu. Pasak buvusio JK gynybos sekretoriaus, Ukrainos lyderis į Baltuosius rūmus atėjo su planu, tačiau mažai tikėtina, kad jis „išėjo su kuo nors kitu, išskyrus šiltus žodžius“.

Ir, kaip teigia B. Wallace’as, realybė yra ta, kad Vakarų laipsniškos pagalbos Ukrainai politika neveikia.

„Putinas nemano, kad mes kalbame rimtai, nes mato, kaip mes svyruojame, slepiames „minioje“, kai jis pats siunčia minias savų į mėsmalę.

Putinas turi du kozirius. Pirma, jis siųs minią po minios Rusijos piliečių į mirtį, žinodamas, kad yra izoliuotas nuo vidaus maišto. Antra, jis iš tikrųjų netiki, kad mes kalbame rimtai, kai sakome: „jis turi žlugti, o Ukraina turi laimėti“, – pažymi B. Wallace’as.

Jis įsitikinęs, kad yra būdas įrodyti, jog V. Putinas klysta, o tam reikia „lyderystės, nepopuliarių sprendimų ir rizikos“.

„Ukraina gali laimėti, bet Putinas gali ir turi pralaimėti. Šis šlykštus mažas diktatorius, kuris naudojasi žmogžudystėmis, invazijomis ir grasinimais, negali laimėti. Vardan mūsų ateities“, – griežtai kalbėjo B. Wallace’as.

Pasak jo, visų pirma būtina Ukrainos mobilizacija, o Vakarai gali padėti apmokyti naujus karius.

„Turime siųsti karius, kurie padėtų treniruoti Ukrainos kariuomenę ir padėtų jai išsilaikyti. Ne kovoti, bet užnugariui padėti išlaikyti amuniciją, kurią mes visi jiems siunčiame. Kariai gali padėti gydyti sužeistuosius“,– teigia B. Wallace’as.

10:33 | Ukrainos oro pajėgos numušė 11 rusų dronų

Ukrainos oro pajėgos trečiadienį paskelbė, kad praėjusią naktį numušė 11 rusų dronų.

Jų pranešime socialiniame tinkle „Telegram“ sakoma, kad rusai atakavo Ukrainą 32 „Shahed“ tipo dronais.

11 dronų buvo numušti Kirovohrado, Odesos ir Sumų srityse.

Nurodoma, kad dar keturi dronai išskrido iš Ukrainos oro erdvės atgal į Rusiją, o 10 dronų nukrito nepasiekę taikinių.

10:01 | Per Rusijos aviacijos smūgį Derhačių mieste netoli Charkivo sužeisti penki žmonės

Trečiadienio rytą Charkivo srityje esančiame Derhačių mieste dėl Rusijos apšaudymo buvo sužeisti penki žmonės.

Apie tai feisbuke pranešė Charkivo srities valstybinės administracijos vadovas Olehas Syniehubovas.

Pasak jo, 4.10 val. priešas smogė valdomąja bomba Charkivo Kyjivskio rajone. Buvo apgadinti kooperatyvo garažai, tačiau aukų nebuvo.

Priešas valdomąja bomba taip pat smogė Derhačiams. Užsidegė garažai. Pasak greitosios pagalbos medikų, penki žmonės, tarp jų – ir 14 metų berniukas, patyrė šautines žaizdas ir ūmią streso reakciją.

Tuo pat metu viena priešo valdomųjų bombų pataikė į Malodanylivkos bendruomenę. 4.10 val. ryto Čerkasų Lozovoje užgesintas žolės gaisras 1 ha plote. Nukentėjusiųjų nebuvo.

Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, preliminariais duomenimis, Rusijos agresoriai Charkivui smogė valdomąja aviacine bomba. Apie tai „Telegrame“ pranešė Charkivo meras Ihoris Terechovas.

I. Terechovas pranešė, kad rugsėjo mėnesį Rusijos kariuomenė iš įvairių ginklų Charkivą apšaudė 53 kartus ir sužeidė 188 žmones.

09:32 | Rusų armija Ukrainoje per pastarąją parą prarado dar 1 130 karių

Laikotarpiu nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2024 m. spalio 2 d. Ukrainoje jau sunaikinta arba išvesta iš rikiuotės maždaug 655,560 rusų okupantų, iš jų 1 130 – vien per pastarąją parą.

Apie tai feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

Be to, Ukrainos gynėjai sunaikino 8 887 priešų tankus (+4 per pastarąją parą), 17 579 šarvuotąsias kovos mašinas (+32), 18 869 artilerijos sistemas (+14), 1 204 raketų paleidimo sistemas, 963 oro gynybos sistemas, 369 karo lėktuvus, 328 sraigtasparnius, 16 348 nepilotuojamus orlaivius (+26), 2 613 kruizinių raketų, 28 karo laivus / katerius, 1 povandeninį laivą, 25 692 transporto priemones ir kuro cisternas (+71), 3 318 specialiosios įrangos vienetų (+4).

Pranešama, kad Juodojoje jūroje šiuo metu budi vienas kruizinėmis raketomis „Kalibr“ ginkluotas rusų karinis laivas, vienu metu galintis paleisti iki keturių raketų salvę.

09:01 | Ukraina įtaria Rusiją nužudžius 16 karo belaisvių

Ukrainos teisėsauga, remdamasi vaizdo įrašu, spėja, kad Rusijos kariuomenė nužudė 16 Ukrainos karo belaisvių. Generalinė prokuratūra Kyjive kalbėjo apie spėjamą karo nusikaltimą. Ji pareiškė, kad „Telegram“ kanaluose pasirodė vaizdo įrašas, kuris esą darytas fronte netoli Pokrovsko miesto, dėl kurio vyksta nuožmūs mūšiai.

Įraše matyti, kaip į nelaisvę paimti Ukrainos kariai išeina iš priešo kontroliuojamo miško. „Kai sustojo į eilę, okupantai tyčia į juos atidengė ugnį. Sužeistieji, dar rodę gyvybės ženklus, buvo nušauti iš arti automatiniais ginklais“, – teigiama pranešime.

Kitų šaltinių apie šį įvykį nėra. Pasak teisėsaugos, medžiaga vertinama. Jei atvejis pasitvirtins, tai, generalinio prokuroro Andrijaus Kostino vertinimu, bus didžiausia žinoma ukrainiečių karo belaisvių egzekucija fronte.

Remiantis JT ataskaita, abiejų pusių kariai jų paėmimo į nelaisvę momentu patiria didžiausią riziką būti kankinami arba nužudyti. Tačiau po to Ukraina su rusų karo belaisviai elgiasi pagal tarptautinę teisę. Rusų nelaisvėje buvę ukrainiečiai tuo tarpu pasakoja apie nuolatinius kankinimus.

08:30 | Analitikai apie Rusijos užimtą Vuhledarą: vargu, ar tai pakeis situaciją fronte

Rusijai užėmus Vuhledarą abejojama, ar tai pakeis situaciją fronte, skelbia JAV Karo tyrimų instituto (ISW).

ISW skelbia, kad šis miestas nėra itin svarbus logistikos centras. Vis dėlto analitikai pastebi, kad okupantai artimiausiu metu gali išsiveržti už miesto ribų.

„Vargu ar Rusijos įvykdytas Vuhledaro užėmimas iš esmės pakeis puolimo operacijų eigą vakarinėje Donecko srityje, daugiausia dėl to, kad Vuhledaras nėra itin svarbus logistikos centras, taip pat dėl ​​to, kad Rusijos kariai kontroliavo daugumą pagrindinių kelių, vedančių į Vuhledarą dar iki spalio 1 d. o tai reiškia, kad Rusijos kariai jau turėjo galimybę tam tikru mastu blokuoti Ukrainos logistiką šioje fronto dalyje“, – pažymėjo ISW.

07:16 | Kinijos prezidentas pasakė V. Putinui, kad yra pasirengęs „plėsti“ santykius

Kinijos prezidentas Xi Jinpingas trečiadienį pasakė savo kolegai Rusijoje Vladimirui Putinui, su kuriuo apsikeitė sveikinimais diplomatinių santykių 75-mečio proga, jog yra pasirengęs „plėsti“ bendradarbiavimą, praneša valstybinė žiniasklaida.

Xi Jinpingo teigimu, Kinija yra „pasirengusi prisijungti prie Putino ir nuolat plėsti visapusišką pragmatinį bendradarbiavimą tarp (mūsų) dviejų šalių“, – pranešė valstybinė naujienų agentūra „Xinhua“.

„Nuolatinė gera kaimyniška draugystė, visapusiškas strateginis koordinavimas ir abipusiai naudingas bendradarbiavimas“, – „Xinhua“ citavo tokius Xi Jinpingo žodžius V. Putinui.

V. Putinas pagalbos Kinijoje ieško nuo pat Rusijos invazijos Ukrainoje pradžios 2022 m., o Vakarams įvedus plataus masto ekonominių sankcijų Maskvai, prekybos tarp šių dviejų šalių apimtys pasiekė rekordinį lygį.

Tiek Maskva, tiek Pekinas koneveikia „Vakarų hegemoniją“ ir ypač, jų pačių teigimu, JAV dominavimą pasaulinėje arenoje, o netrukus po to, kai Rusija užpuolė Ukrainą, pranešė apie „neribotą“ partnerystę.

Xi Jinpingas šį mėnesį planuoja dalyvauti Rusijos pietvakarinėje dalyje esančiame Kazanės mieste įvyksiančiame BRICS šalių atstovų susitikime, kur turėtų susitikti ir su V. Putinu.

07:16 | „DeepState“: rusai užėmė Vuhledarą

Rusijos okupacinė kariuomenė užėmė Donecko srities Vuhledaro miestą. Tai pranešė analitinis projektas „DeepState“, kuriuo remiasi UNIAN.

„Kacapai okupavo Vuhledarą – niekšai skelbia savo skudurų, iškeltų visuose miesto kampeliuose, nuotraukas. Nesinori komentuoti paskutinių gynybos dienų, vis tiek niekas nepasikeis. Garbė tiems, kurie kovojo, ir tiems, kurių nebėra“, – rašoma pranešime.

Oficialiai ši informacija kol kas nepatvirtinta.

Anksčiau „The Telegraph“ pranešė, kad Vuhledare galėjo būti apsupti šimtai Ukrainos karių. Pasak gynėjų, evakuacijos keliai iš Vuhledaro buvo atkirsti, o maisto, amunicijos ir deglų atsargos baigiasi.