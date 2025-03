Velykos 2025

Per Velykas ant dažno šventinio stalo rastume tiek baltos mišrainės dubenį, tiek virtą liežuvį majonezo bei krienų pataluose, o ir įdaryti kiaušiniai be majonezo kepurės neįsivaizduojami. Gardus, bet kaloringas padažas, pasak sveikatai palankios mitybos konsultantės, gydytojos dietologės dr. Editos Gavelienės, neturėtų būti kasdienio mūsų raciono dalis, tačiau per šventes nevertėtų bijoti ragauti tradicinių lietuviškų patiekalų.