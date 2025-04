Šie įdaryti kiaušiniai taps Velykų hitu: rašykitės receptą

Jie neabejotinai paįvairina šventinius susibūrimus ir įneša daugiau lengvumo bei jūros gaivos į pavasarišką meniu. Velykos – puikus metas išbandyti naujus skonių derinius, kurie gali taip sužavėti, kad ilgam įsitvirtins šeimos meniu.

Tradicinėse lietuviškose Velykų vaišėse dominuoja kiaušiniai, kepta mėsa, spalvingos daržovės, mėsos ir kiaušinių užkandžiai bei saldūs pyragai. Rūkyta lašiša, tuno salotos, keptas karpis ar įvairiais būdais paruošta silkė taip pat daugeliui nuo seno yra neatsiejami nuo šventės, rašoma pranešime spaudai.

„Tačiau pardavimų statistika rodo, kad lietuviai į šventinį meniu vis dažniau įtraukia ir įvairesnius žuvies, jūros gėrybių patiekalus – vos trečiadienį šviežios žuvies skyriuje papildytose ledo lentynose šie produktai neužsiguli.

Iki Velykų į jas ir toliau keliskart atkeliaus šviežia žuvis ir jūros gėrybės, nes artėjant šventei gyventojai dar aktyviau nei įprastai perka populiariąją lašišą, į krepšelius krauna karpius, krevetes, midijas, įdomesnes žuvies rūšis, tokias kaip juodasis paltusas, plekšnės. P

rieš didžiąsias metų šventės parduotuvėse siūlomos šviežios austrės taip pat sulaukia didelio susidomėjimo – pirkėjai naudojasi proga neišleidžiant daug pinigų kartu su įprastais pirkiniais įsigyti šį tą ypač gurmaniško“, – sako G. Kitovė.

Minėto prekybos tinklo kulinarijos šefė Elvyra Semaška pasakoja, kad žuvis, jūros gėrybės yra ne tik itin skanus patiekalas ir elegantiškas šventinio stalo priedas. Jų paruošimui nebūtini įmantrūs ingredientai, gamyba neužima daug laiko – tad kūrybišką, skoniu pavergiantį užkandį ar pagrindinį patiekalą artimiesiems pavyks paruošti taupant ir pinigus, ir laiką.

„Vis dažniau namuose Velykų patiekalai ruošiami atsižvelgiant į sveiką mitybą, todėl nereikia pamiršti ir žuvies naudos sveikatai. Pavyzdžiui, lašiša nusipelno liaupsių dėl gausybės omega-3 riebalų rūgščių, vadinamų sveikaisiais riebalais.

Be to, ši pirkėjų mėgstamiausia žuvis yra puikus aukštos kokybės baltymų šaltinis. Tad patiekdami lašišą per šventinius pietus, svečius palepinsite ne tik išskirtiniu skoniu, bet ir pasiūlysite visavertį patiekalą, kuris yra sotus ir aprūpina organizmą būtinomis maistinėmis medžiagomis“, – pažymi maisto gamybos žinovė.

Naujos idėjos lašišai ar krevetėms – visai paprasta

Švelni, burnoje tirpstanti lašiša, vaišes į kitą lygį bemat pakeliančios krevetės, subtiliai paruoštas karpis – šie paprasti produktai, derinami su tinkamai parinktais priedais, taps tikra šventės puošmena. Sukurti įsimintiną skonių mozaiką nėra taip sunku, kaip gali pasirodyti, pabrėžia minėto prekybos tinklo kulinarijos šefė.

„Jei nedrąsu išbandyti tai, ko nesate valgę, tiesiog jau pamėgtą žuvį ar jūros gėrybes patiekite šiek tiek kitaip. Pvz., karpis juk tinka ne tik drebučiams ar keptuvėje keptiems pjausniams – jį drąsiai galima kepti ir ant grilio. Krevetės gali virsti gaiviu tartaru. Daugelio numylėta lašiša skani visuomet, bet vietoj įprasto recepto ją galima įvynioti į tešlą ir sukurti spalvingą stalo puošmeną.

Arba – įtikinti paragauti žuvies drebučiuose net ir tuos, kurie sako to nemėgstantys. Šviežios lašišos gabalėlius tiesiog išvirkite su prieskoniais, morkomis, žirneliais, sudėkite į indelius ir užpilkite želatinos sultiniu. Sustingus šaldytuve, klasikinis dar močiučių gamintas patiekalas atrodys kitaip“, – idėja dalijasi E. Semaška ir kviečia atnaujinti savo Velykų meniu receptais, kurie bus tradicijų ir modernumo derinys.

Šventiškas lašišos pyragas su špinatais

Reikės: 400 g šviežios lašišos (be odos), 300 g mažųjų špinatų, 1 didelio lakšto sluoksniuotos tešlos, 2 šaukštų tepamo kreminio sūrio, 1 didelės skiltelės česnako, 1 šaukšto sviesto, druskos ir šviežiai maltų pipirų pagal skonį, 1 kiaušinio, juodųjų sezamų sėklų.

Gaminame:

1. Lašišos filė pabarstykite druska ir šviežiai maltais pipirais.

2. Svieste neilgai pakepinkite išspaustą česnaką, sudėkite špinatus ir maišydami patroškinkite, tada atvėsinkite. Atvėsusius špinatus gerai nuspauskite, kad pasišalintų skysčio perteklius, sudėkite kreminį sūrį, pagardinkite druska, pipirais ir gerai išmaišykite.

3. Ant kepimo popieriumi išklotos skardos išvyniokite sluoksniuotos tešlos lakštą. Ant jos per vidurį dėkite lašišą (galite ją padalyti į mažesnius gabalėlius, kad suformuotumėte norimą formą), tada ant viršaus špinatus su sūriu. Tešlą iš abiejų pusių įstrižai kampu supjaustykite, kad gautųsi nedidelės juostelės. Pakaitomis jomis apvyniokite lašišą per visą ilgį.

4. Tešlą aptepkite plaktu kiaušiniu ir viršų apibarstykite sezamo sėklomis. Kepkite iki 190 °C įkaitintoje orkaitėje apie 25 minutes.

5. Paruoštą lašišos pyragą pjaustykite gabalėliais ir patiekite su mėgstamu padažu. Puikiai tiks jogurtas arba česnakinis padažas.

Ant grotelių keptas karpis su krapais

Reikės: 1 šviežio, skrosto karpio, ryšulėlio šviežių krapų, 1 šaukštelio sviesto, 2 šaukštelių žuvies prieskonių, 2 šaukštelių druskos, 1 šaukštelio maltos paprikos, ¼ šaukštelio čiobrelių, 1 šaukštelio svogūnų miltelių, 1,5 šaukštelio sodos, spalvotųjų pipirų.

Gaminame:

1. Nuskuskite karpio žvynus, tada nuplauti po šaltu vandeniu. Į didelį puodą arba dubenį (tokį, kad tilptų žuvis) įpilkite šalto vandens, įberkite sodos ir 1,5 arbatinio šaukštelio druskos, išmaišykite. Sudėkite žuvį į vandenį, palikite ją šiame tirpale per naktį šaldytuve. Taip iš žuvies pašalinsite purvo skonį.

2. Likus 2 val. iki planuojamo kepimo ant grotelių, išimkite žuvį iš vandens, šiek tiek nusausinkite ir nupjaukite galvą bei uodegą. Sumaišykite žuvies prieskonius su 0,5 šaukštelio druskos, malta paprika, džiovintais čiobreliais, svogūnų milteliais ir gausiu kiekiu šviežiai maltų pipirų. Įtrinkite karpį tiek iš vidaus, tiek iš išorės šiuo mišiniu.

3. Smulkiai supjaustykite krapus ir viską sudėkite į žuvies vidų, taip pat į vidų įdėkite sviesto.

4. Žuvį patepkite aliejumi ir suvyniokite į aliuminio lakštą. Karpį kepkite apie 25-30 minučių ant vidutinės kaitros (įpusėjus kepimui apverskite).

Karštai rūkytos skumbrės užtepėle įdaryti kiaušiniai

Reikės: 8 kiaušinių, 1 rūkytos skumbrės, 1 didelio raudonojo svogūno, 4 šaukštų majonezo, druskos ir pipirų pagal skonį, laiškinių česnakų arba jaunų svogūnų laiškų papuošimui.

Gaminame:

1. Kiaušinius kietai išvirkite pasūdytame vandenyje. Atvėsinkite ir nulupkite. Perpjaukite per pusę, atsargiai išimkite trynius ir juos perkelkite į dubenį.

2. Išvalykite rūkytą skumbrę nuo kaulų, nulupkite. Smulkiais kubeliais supjaustykite svogūną. Abu ingredientus sumaišykite su tryniais. Įdėkite majonezo, pagardinkite druska, pipirais ir išmaišykite. Mišiniu įdarykite baltymus, papuoškite smulkintais šviežiais žalumynais.

Austrės, kurios patiks visiems – su kiaušinių padažu vos iš kelių ingredientų

Reikės: 24 šviežių austrių, 2 kietai virtų kiaušinių, 10 g kaparėlių, laiškinių česnakų arba jaunų svogūnų laiškų, 10 ml obuolių sidro acto, alyvuogių aliejaus, druskos, šviežiai maltų pipirų.

Gaminame:

1. Kiaušinius smulkiai sukapokite. Kaparėlius stambiai pasmulkinkite, Laiškinius česnakus arba svogūnų laiškus susmulkinkite. Visus ingredientus sumaišykite ir patiekite šalia šviežių austrių.

Krevečių tartaras su avokadu ir putpelių kiaušiniais

Reikės: 800 g virtų ir nuluptų krevečių, 15 putpelių kiaušinių, 8 avokadų, 1 žaliosios citrinos sulčių, 2 raudonųjų svogūnų, 1 šaukštelio Tabasco padažo, 50 g kaparėlių, 15 putpelių kiaušinių, 100 ml šviežių kalendrų arba petražolių, papuošimui – ridikėlių daigų, ikrų.

Gaminame:

1. Supjaustykite avokadus ir apie 600 g krevečių. Švelniai sumaišykite jas su žaliosios citrinos sultimis, kapotomis kalendromis arba petražolėmis, kaparėliais ir smulkintais raudonaisiais svogūnais. Pagardinkite Tabasco, druska ir pipirais.

2. Putpelių kiaušinius virkite 3 minutes, tada nulupkite ir perpjaukite per pusę.

3. Lėkštėje iš krevečių mišinio suformuokite storą bokštą (patogiausia naudoti metalinį žiedą, jeigu neturite – naudokite stiklinę). Papuoškite likusiomis nepjaustytomis krevetėmis, putpelių kiaušiniais, ikrais ir ridikėlių daigais.