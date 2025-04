Štai kiek kiaušinių iš tikrųjų galima suvalgyti per dieną: įsidėmėkite visiems laikams

Artėjant šv. Velykoms visi jau renkasi, perka ir pamažu ima ruošti kiaušinius marginimui, nes jie – pagrindinis šventės akcentas. Turbūt dėl to neretai prie šventinio stalo kiaušinių suvalgoma daugiau nei kasdienybėje, dėl to svarbu žinoti, kokia yra optimali per dieną suvartojamų kiaušinių norma.