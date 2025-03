Apklausa: lietuviai planuoja gausesnį Velykų stalą nei pernai, tačiau neaplenks akcijų  ir nuolaidų 

REKLAMA

REKLAMA

Planuoja išleisti daugiau

Kovo mėnesį atliktos prekybos tinklo „Rimi“ apklausos duomenimis, daugiau nei pusė pirkėjų šiemet numato Velykoms skirti didesnį biudžetą, tačiau apsipirkinėdami šventiniam stalui taip pat planuoja atsižvelgti į prekybos vietose galiojančius pasiūlymus, akcijas bei nuolaidas.

REKLAMA

Palyginus su 2024 m. duomenimis, mažėja apsiribojančių 50 eurų suma (nuo 57 proc. iki 46 proc.), o didesnį – iki 150 eurų – biudžetą numatančių pirkėjų dalis išaugo 12 proc. Nors dauguma gyventojų lieka prie įprastų apsipirkinėjimo įpročių, pastebima, kad svarbus išlieka taupumo aspektas – mažiau nei pernai išleisti ketinančių pirkėjų skaičius išaugo nuo 24 proc. iki 30 proc.

REKLAMA

REKLAMA

„Kasmet stebime besikeičiančius klientų įpročius. Apklausų duomenimis, šiemet pirkėjai linkę skirti didesnį biudžetą šventiniam stalui, tačiau taip pat laukia ir specialių pasiūlymų bei akcijų. Vertindami tai, siekiame pasiūlyti tinkamą asortimentą bei apsipirkimo patirtį: planuojantys gausų vaišių stalą, „Rimi“ ras platų prekių pasirinkimą, o norintys daugiau sutaupyti – reikiamų produktų galės įsigyti akcijų bei nuolaidų metu arba apsiperkant su „Mano Rimi“ lojalumo kortele“, – teigia „Rimi Lietuva“ vadovas V. Lukoševičius.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Pakitusios taupymo strategijos

Apklausos duomenys atskleidė, kad vienas populiariausių taupymo būdų ir toliau išlieka apsipirkimas akcijų metu. 33 proc. pirkėjų šį metodą taikė tiek pernai, tiek ir šiemet. Be to, padaugėjo pirkėjų, kurie gamina maistą namuose – jų skaičius išaugo 13 proc. Visgi, sumažėjo planuojančių išlaidas ir apsipirkinėjančių iš anksto – šis skaičius nukrito nuo 30 proc. iki 19 proc.

REKLAMA

Pasak V. Lukoševičiaus, matomi pokyčiai atspindi augantį vartotojų poreikį lanksčiau valdyti savo išlaidas. „Nors maisto pirkimas per akcijas ir toliau išlieka populiariausiu taupymo būdu, matome, kad pirkėjai šiemet mažiau planuoja pirkinius iš anksto. Tuo tarpu išaugęs namuose gaminamo maisto populiarumas rodo, kad žmonės, norėdami nustebinti savo artimuosius, vėl atranda kūrybiškumą ir aistrą“, – teigia V. Lukoševičius.

REKLAMA

Svarbus velykinių tradicijų išlaikymas

Daugumai iš mūsų nuo vaikystės artimos Velykų tradicijos įaugusios į kraują. Dažnai šeimos ir giminės kartu sėda ne tik prie šventinio stalo, bet ir drauge ruošiasi, susirenka dažyti margučių.

Pernai dauguma pirkėjų (35 proc.) planavo pirkti nuo 10 iki 30 kiaušinių, o 38 proc. jų ketino įsigyti iki 10. Šiemet pastebimi tam tikri pokyčiai: didesnė dalis pirkėjų (64 proc.) planuoja įsigyti nuo 10 iki 20 kiaušinių, o 15 proc. ketina pirkti daugiau nei 30.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Kalbant apie kiaušinių marginimo tradicijas, tendencija išliko beveik nepakitusi – pernai marginti kiaušinius planavo 78 proc., o šiemet – 80 proc. pirkėjų. Akivaizdu, jog pagrindinė Velykų tradicija išlieka populiari – daugeliui tai yra itin svarbi šventinio pasiruošimo dalis“, – komentuoja „Rimi Lietuva“ ryšių su visuomene ir korporatyvinės atsakomybės vadovė Eglė Krasauskienė.

REKLAMA

Kita svarbi Velykų šventės vertybė – tradiciniai šeimos patiekalai. Kaip ir pernai, šiemet daugelis respondentų nurodo, kad neįsivaizduoja šventinio Velykų stalo be margučių ir mėsos patiekalų: netikro zuikio, kepto kumpio, liežuvio drebučiuose, vištos ar anties, šaltienos. Be to, stalui būdingos įvairios žuvies patiekalų rūšys, mišrainės ir, žinoma, tradiciniai kepiniai, tokie kaip Velykų boba.

REKLAMA

„Džiaugiamės galėdami pirkėjams padėti sutaupyti, nuolat siūlydami maisto produktų akcijas, kurių galima ieškoti jau dabar. Be to, iki Velykų likus vos kelioms savaitėms, pats laikas pasirūpinti kiaušinių marginimo priemonėmis – dažais, lipdukais ir kitomis dekoracijomis. Taip pat rekomenduojame peržiūrėti turimas dekoracijas ir papildyti trūkstamas: papuošti stalą velykiniais zuikiais ar viščiukais, ant šakelių kabinti margaspalvius kiaušinius, o dailiame dubenėlyje pasodinti ir užauginti Velykų žolę“, – vardija prekybos tinklo ekspertė.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Prekybos tinklo atstovė pažymi, kad prieš Velykas norint apsipirkti pigiau, taip pat padės tikslus pirkinių krepšelio planavimas, akcijų sekimas bei „Mano Rimi“ lojalumo programa. Jos dalyviai kiekvieną savaitę gali naudotis įvairiais kuponais, „Mano šeimai“ skirtais pasiūlymais, o pirmadieniais senjorai gali apsipirkti pigiau, nes jiems taikoma papildoma 10 proc. nuolaida krepšeliui. Be to, lojalumo programos dalyviai taip pat naudojasi asmeniniais pasiūlymais, pritaikomais atsižvelgiant į lojalių pirkėjų apsipirkimo įpročius.

Straipsnį parengė: „Rimi“.