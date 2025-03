Kylančios kainos lietuvių negąsdina: Velykų kelionėms negaili ir virš tūkstančio eurų

Kelionių organizatoriaus „Tez Tour“ ryšių su visuomene ir rinkodaros skyriaus vadovė Inga Aukštuolytė sako pastebinti, jog iš vis dažniau lietuviai šventes pasitinka užsienyje.

Pasak jos, Velykų atostogoms gyventojai dažniausiai renkasi kryptis, kur galima pasimėgauti šiltu oru, tad populiariausios keliavimo kryptys, „Tez Tour“ duomenimis, yra Turkija, Egiptas, Tenerifė, Madeira, Graikija ir jai priklausanti Kretos sala.

„Šiais metais keliautojų susidomėjimas atostogomis svetur yra gerokai didesnis nei praėjusiais metais. Šioms Velykoms skrydžių programą padidinome daugiau bei 60 proc. Tam daro įtaką ir Velykų data – šiais metais jos bus minimos vėliau nei įprasta ir galime pasiūlyti daugiau Europos krypčių saulėtoms atostogoms“, – tvirtina I. Aukštuolytė.

Kelionių organizatoriaus „ITAKA“ atstovas Justinas Šlopšnys teigia, jog šiais metais, Velykų laikotarpiu keliaujant iš Lietuvos, tarp klientų taip pat populiaru keliauti į Ispanijos kurortus, Jungtinius Arabų Emyratus, Kiprą ir Maltą.

Tiesa, „ITAKA“ atstovas atkreipia dėmesį, jog dalis keliaujančių lietuvių taip pat tiesioginiais užsakomaisiais skrydžiais renkasi išvykti iš Varšuvos ir keliauja į tolimesnes kelionių kryptis – Madeirą, Kanarų salas ar Žaliąjį kyšulį.

Kelionių agentūros „Novaturas“ komunikacijos vadovė M. Bielinytė nurodo, kad „Novaturas“ duomenimis, per Velykų laikotarpį populiariausia kelionių kryptimi išlieka Turkija, Egiptas ir Tenerifė. Keliautojai taip pat renkasi Madeirą, Malagą, Tunisą ir Kiprą.

Kelionių organizatoriaus „Makalius“ vadovo Rimvydas Širvinskas priduria, kad tokios kryptys Turkija, Egiptas ar Kreta populiarios tarp lietuvių ir dėl to, jog jomis galima paprastai nukeliauti tiesioginiu skrydžiu bei apsistoti viešbutyje su „viskas įskaičiuota“ maitinimo tipu.

Visgi „Makaliaus“ vadovas atkreipia dėmesį, kad lietuviai kelionėms pradeda rinktis ir naujas kryptis.

„Nemažai keliautojų planuosis savarankiškas keliones ir vyks ir į Maltą, Kiprą, Italijos Riminio kurortą. Renkamasi ir aktyvesnes, nebūtinai poilsines kryptis: Romą, Barseloną, Londoną (greičiausiai derinant su apsilankymu vaikams įspūdį paliekančiose vietose, pavyzdžiui, Hario Poterio studijoje). Madeira taip pat vilioja keliautojus, nors tai ir aktyvi kryptis“, – pasakoja R. Širvinskas.

Kelionių kainos išaugo

Visgi kaip pastebi kelionių organizatorių atstovai, palyginus su praėjusiais metais kelionių kainos Velykų laikotarpiu šiek tiek išaugo.

Štai, anot J. Šlopšnio, vidutiniškai Velykų laikotarpiu kelionėms iš Lietuvos gyventojai išleidžia apie 700 eurų asmeniui, o keliaujantiems iš Lenkijos vidutinė kaina siekia apie 900 eurų vienam asmeniui.

Vidutinė keliaujančių su „Tez Tour“, kelionių kaina vienam asmeniui siekia apie 1000 eurų, o tai apie 200 eurų brangiau nei praėjusiais metais.

O šventiniu laikotarpiu poilsiaujantiems Lietuvoje, pasak I. Aukštuolytės, kaina priklauso nuo miesto ir pasirenkamų paslaugų.

„Apartamentus be maitinimo ir pajūryje galima rasti už patrauklią kainą, bet štai viešbučių kompleksai, teikiantys sveikatinimosi paslaugas, SPA ar kitas vandens pramogas, kainodarą pakoreguoja šventiniu metu. Kainos svyruoja nuo 50 iki 300 eurų asmeniui už vieną naktį“, – sako I. Aukštuolytė.

„Makaliaus“ vadovas R. Širvinskas tvirtina, kad vidutinė kelionės kaina vienam asmeniui poilsinėmis kryptimis siekia apie 828 eurus, 2-3 proc. brangiau nei praėjusiais metais.

Tiesa, jis akcentuoja, kad galima rasti ir pigesnių kelionės variantų.

„Tai nereiškia, kad norint išvykti atostogų per Velykas, tam reikia bent 800 eurų – tikrai ir pigiau jas galima susiplanuoti pasirenkant ekonomiškesnį apgyvendinimo variantą, paprastesnį maitinimą, trumpesnę kelionės trukmę. Savaitgalio išvyką Europos didmiestyje ar saloje galima susiplanuoti ir iki 500 eurų asmeniui“, – teigia R. Širvinskas.

Pašnekovas priduria, kad lietuviai domisi ir nebrangiomis išvykomis autobusu į artimą užsienį, kurių kaina siekia apie 199-300 eurus.

„Dar yra vietų prabangiam savaitgaliui Varšuvoje su apsilankymu SPA centre, Saksonijos Šveicarijai. Norintys sutaupyti renkasi keliones iš Varšuvos arba skrydžius su persėdimu – taip galima pasiekti Žaliojo kyšulio salą, Kanarų salas Ispanijoje. Daugėja lietuvių Tenerifėje, Gran Kanarijoje ar Fuerteventūroje turinčių nekilnojamojo turto, tad atostogų dažnai vykstama ten“, – aiškina „Makaliaus“ vadovas.

Tiesa, jis sako pastebintis, kad bene didžiausias klientų susidomėjimas yra būtent sanatoriniu poilsiu Lietuvoje. Kadangi tikėtina, jog šias Velykas orai bus šilti, lietuviai renkasi poilsį Palangoje, Birštone ir Druskininkuose.

„Kai kurie viešbučiai moksleivių atostogų metu turi specialias programas vaikams (kiaušinių marginimo pamokėlės, kino filmų seansai ir panašiai), o kai kurios apgyvendinimo įstaigos visus metus turi įtrauktas pramogas, tinkančias ir vaikams (vandens parkas, edukacijos, gyvūnų ūkiai ir pan.).

Išleidžiamas krepšelis asmeniui už porą naktų siekia apie 135-150 eurų, neretai ir maitinimas į šią kainą jau būna įskaičiuotas. Šeimos ieško poilsio vietų, kurios turėtų baseino ir pirčių erdvę, kažkokias pramogas, tinkamas vaikams (ar vaikų kambarį). Šeimos poilsiui orientuojamasi į kainą nuo 100 eurų parai“, – nurodo „Makaliaus“ vadovas.

Kelionėms rekomenduoja ruoštis ir pusmečiu anksčiau

„Tez Tour“ atstovė I. Aukštuolytė pabrėžia, jog per Velykas vyksta ir moksleivių atostogos, todėl šis laikas būna vienas aktyviausių, kuomet gyventojai keliauja.

„Lietuviai keliauja ne tik su mažais, bet ir vyresniais, mokyklinio amžiaus vaikais, kartu vyksta pailsėsi ir didesnės šeimos, kartu poilsiaujama su seneliais, kitais giminaičiais, draugais. Šiuo šventiniu periodu svetur ilsėsis daugiau nei 5000 mūsų keliautojų“, – sako I. Aukštuolytė.

Šiais metais „Tez Tour“ yra numačiusi du kartus daugiau skrydžių nei pernai. Todėl, norint sutaupyti, keliones rekomenduojama užsisakyti bent 3-6 mėnesius iki jų pradžios.

„Kelionių datos, kurios sutampa su moksleivių atostogomis, užsipildo greičiausiai. Taip pat artėjant išvykimo datai, pakyla kelionės kaina. Natūralu, kad esant tokiai paklausai, kelionės pabrangsta“, – sako I. Aukštuolytė.

R. Širvinskas taip pat rekomenduoja pasinaudoti išankstinių pardavimų pasiūlymais, kurie būna skelbiami rugsėjo ar spalio mėnesiais ir tęsiasi iki pat gruodžio.

O J. Šlopšnys sako, jog keliones reikėtų užsisakyti likus vėliausiai 3-4 savaites iki kelionės pradžios.

„Jau dabar dėl didelės paklausos viešbučių ir kambarių pasirinkimas yra gerokai sumažėjęs, o laikui bėgant laisvų viešbučių ir kambarių liks tik mažiau“, – įspėja J. Šlopšnys.

Tiesa, M. Bielinytė prideda, kad įprastai lietuviai linkę planuotis atostogas iš anksto. O nemažai per šias Velykas keliaujančių tautiečių, kelionėmis balandžio mėnesį pasirūpino išankstinių vasaros pardavimų metu, kurie prasidėjo dar ankstyvą rudenį.

„Kadangi Velykos sutampa su moksleivių atostogomis, dažnai keliaujama su visa šeima ir ieškoma poilsinių kelionių. Mūsų duomenimis, iki 40 proc. keliaujančių Velykų laikotarpiu yra būtent šeimos su vaikais.

Tėvai įvertina, kad atostogauti galės visi šeimos nariai, todėl pavyks kokybiškai ir turiningai praleisti laiką kartu, be to, vaikai nepraleis pamokų. Įprastai per moksleivių atostogas keliaujančios šeimos renkasi savaitės trukmės poilsį, taip pat populiarios ir ilgesnių savaitgalių kelionės“, – teigia M. Bielinytė.

Ji komentuoja, jog vidutiniškai kelionių paklausa moksleivių atostogų metu gali padidėti nuo 1,5 iki 2 kartų ar daugiau, o tai priklauso nuo sezono.

„Velykų savaitę ar ilguosius savaitgalius atostogoms išnaudoja ir draugų kompanijos, poros, gauname užklausas ir dėl solo kelionių. Šiais atvejais neretai ieškomi pažintinių kelionių variantai, nes keliautojai atostogas nori praleisti ne tik ramiai pasirinktame viešbutyje, o ir detaliau susipažinti su pasirinktos šalies gamta, kultūra. Be to, dalis šeimų taip pat linkusios derinti ramesnį poilsį su pažinimu, ekskursijomis, todėl žvalgosi pažintinių kelionių variantų“, – pažymi „Novaturas“ atstovė.