Smūgis keliaujantiems: gali būti nutraukti ar nukelti skrydžiai, lietuviams – perspėjimas

Susidūrus su nepatogumais keliaujant lėktuvu, keliautojai pagalbos tikisi sulaukti pagalbos iš avialinijų, kurių paslaugomis jie naudojosi, ar iš kelionių agentūrų, iš kurių buvo pirkti lėktuvo bilietai. Visgi tokios pagalbos ne visada pavyksta sulaukti iš pirmo karto.

Štai vienas socialinio tinklo „Reddit“ naudotojas dalinasi, kad jam pasinaudojus vienos internetinės kelionės agentūros paslaugomis ir nusipirkus lėktuvo bilietus pirmyn ir atgal iš Abu Dabio į Beirutą, jo skrydis į priekį buvo atšauktas.

Dėl atšaukto skrydžio socialinio tinklo vartotojui buvo suteikta kompensacija, tačiau už antrąjį skrydį, „Reddit“ vartotojas teigia, kad kompensacijos taip ir nesulaukė.

„Jie neatšaukė mano grįžtamojo skrydžio ir dabar atsisako grąžinti už jį pinigus“, – teigia „Reddit“ vartotojas.

Jo teigimu, avialinijos aiškina, kad grąžinimo negalima atlikti dėl nesutampančių bilietų užsakymo numerių.

„Kai užsisakiau bilietus, tai buvo paketo pasiūlymas – pirkau abu skrydžius kartu ir neturėjau galimybės įsigyti tik vieno bilieto. <...> Jaučiuosi taip, lyg tai būtų tam tikra apgaulė, nes negalėsiu būti Beirute, kad iš tikrųjų pasinaudočiau grįžtamuoju skrydžiu“, – tvirtina vartotojas.

Iškilus bėdoms, susisiekti būna sunku

Anot „Facebook“ bendruomenės „Mokėk keliauti“ įkūrėjo Roberto Pogorelio, neretai keliaujantiems lėktuvu ir bilietus įsigijus per kelionių agentūras, problemų iškyla todėl, kad pagal susitarimus su skrydžių bendrovėmis, bet kokiu bilieto keitimu iki kelionės pradžios rūpinasi agentūra.

„Iškilus nenumatytiems atvejams ar pasikeitus kelionės planams, turėsite reikalų su tarpininku. Neretai su juo bus nelengva susisiekti, o ir susisiekus aptarnavimas bus prastas – mat dėl didžiulės konkurencijos dauguma internetinių kelionių agentūrų tapo automatizuotos ir daug neinvestuoja į serviso kokybę, o už bet kokią pagalbą prašo sumokėti papildomai, jei nepirkote brangesnio paslaugų paketo“, – aiškina R. Pogorelis, patardamas esant minimaliam kainų skirtumui bilietus pirkti tiesiai iš skrydžių bendrovės.

Nusipirkus nejungtinius bilietus – keleiviai gali likti ant ledo

Daugiausiai sunkumų, pasak R. Pogorelio, gali iškilti tada, jei kelionės metu naudojamasi skirtingų oro linijų paslaugomis ir perkami atskiri bilietai.

„Kai bilietas jungtinis, sutrikus vienam kelionės segmentui oro linijos įpareigotos padėti keleiviui padėti pasiekti paskirties tašką kitu lėktuvu ar netgi kitu maršrutu. Tačiau kai bilietai atskiri, tokio įpareigojimo nėra, todėl atšaukus skrydį ar pavėlavęs persėsti keleivis gali likti ant ledo. Būna ir taip, kad agentūra laiku nepraneša keleiviui apie pasikeitusį ar atšauktą skrydį, todėl labai svarbu pačiam pasitikrinti savo skrydžius iki kelionės“, – pažymi R. Pogorelis.

Visgi, pašnekovo teigimu, yra tokių kelionių agentūrų, kurios būtent ir specializuojasi pardavinėdamos nejungtinius bilietus, kadangi tokiu būdu išlieka galimybė keleiviams pasiūlyti itin pigius kelionės variantus.

„Kitas dalykas – turintiems nejungtinį bilietą gali tekti įsigyti persėdimo šalies vizą, kurios nereikėtų, jei bilietas būtų jungtinis, taip yra, pavyzdžiui, persėdant Indijoje. Svarbu ir tai, jog nejungtinius skrydžius „sujungiantys“ tarpininkai taiko papildomą paslaugos mokestį, todėl dažniausiai tokius skrydžius apsimoka įsigyti atskirai“, – akcentuoja „Mokėk keliauti“ įkūrėjas.

Todėl visada rekomenduojama pasitikrinti ar perkate jungtinį bilietą, kadangi tuomet lieka galimybė persėsti į kitą lėktuvą.

O jei keliaujate įsigiję du atskirus skrydžius, patartina palikti pakankamai laiko persėdimui, jei įvyktų kokie nors nesklandumai.

„Venkite pirkti lėktuvo bilietus, ypač nejungtinius, anksčiau nei prieš pusmetį. Perkant labai iš anksto, kelionės sutrikimo rizika gerokai padidėja. Dažniausiai mitas, kad prieš metus įsigyti bilietai bus gerokai pigesni nei prieš pusmetį“, – teigia R. Pogorelis.

Tiesa, jei skrydį atšaukė arba jo tvarkaraštį pakeitė pati skrydžių bendrovė, pasak „Mokėk keliauti“ įkūrėjo, Europos Sąjungos (ES) nurodo, jog avialinijų kompanija privalo nemokamai pasiūlyti naują skrydį arba grąžinti pinigus keleiviui.

„Jei bilietas pirktas iš tarpininko ir jis atsisako nemokamai pasiūlyti tinkamą alternatyvą (deja, po pandemijos tokių atvejų padaugėjo), ne kartą esu išreikalavęs savo teisių tiesiogiai iš skrydžių bendrovės. Yra buvę ir taip, jog agentūra nurodo kreiptis į oro linijas, o pastarosios nukreipia atgal į agentūrą. Tokiu atveju reikia turėti omenyje, kad oro linijos norėdamos gali apeiti agentūrą ir pakeisti keleivio bilietą pačios. Jei nepadeda paprastas skambutis, parašykite žinutę keleivių aptarnavimo vadybininkams“, – sako „Mokėk keliauti“ įkūrėjas.

Be to, pašnekovas priduria, kad nuo 2023 m. Europos Komisija parengė teisės akto projektą, kuriuo nustatoma lėktuvo bilietų pardavimo tarpininkų atsakomybė užtikrinti keleivių teises.

Jame numatyta, kad dėl atšaukto skrydžio ar pakeisto tvarkaraščio keleivis turi teisę atgauti pinigus, o juos per savaitę avialinijų bendrovė turėtų grąžinti tarpininkui, o šis per dar savaitę be papildomo mokesčio turėtų sugrąžinti keleiviui. Visgi, dėl šio teisės akto projekto vis dar vyksta derybos.

Šiais atvejais skrydžių bendrovė privalo padėti keleiviui

Avialinijoms atšaukus ir pakeitus skrydžio tvarkaraštį, pasak R. Pogorelio, Europos Sąjungos ir dalies kitų pasaulio šalių teisė reglamentuoja, kad skrydžių bendrovės privalo padėti keleiviui.

Štai, remiantis, ES lėktuvų keleivių teisių reglamentu, tokiu atveju keleivis gali pasirinkti iš trijų opcijų – nebeskristi ir per savaitę atgauti pinigus už sumokėtą bilietą, panašiomis sąlygomis, kiek įmanoma anksčiau pasiekti paskirties vietą arba skristi tuo pačiu maršrutu bet kurią vėlesnę dieną.

„Svarbu žinoti savo teises ir jų pareikalauti. Pavyzdžiui, jei bendrovė nutraukia skrydžius ir pasiūlo sugrąžinti už bilietą sumokėtus pinigus, bet nepasiūlo alternatyvaus skrydžio, o jūs vis vien ten keliausite, nereikia sutikti su pinigų grąžinimu – gali apsimokėti pareikalauti apmokėti senojo ir naujojo bilieto skirtumą“, – sako R. Pogorelis.

Tiesa, pašnekovas pažymi, kad kartais skrydžių bendrovės specialiai ignoruoja keleivių teises, nors pagal ES įstatymus keleiviai apie jas turėtų būti informuoti.

Todėl tokiais atvejais, „Mokėk keliauti“ įkūrėjo teigimu, gali padėti Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, Europos vartotojų centras, atitinkamos šalių priežiūros institucijos arba teisinio tarpininkavimo bendrovės.

„Jei vis dėlto jūsų pasirinkimas yra neskristi ir atgauti sumokėtus pinigus, o kelionė sutriko ne dėl jūsų kaltės, pinigus dažniausiai atgausite be didesnių problemų – tiesa, tikėtina, tai užtruks ilgiau nei savaitę. Pandemijos metu kai kurie keleiviai atgavo savo pinigus iš tarpininko po gero pusmečio ar net metų, o kartais būdavo grąžinama tik dalis sumos. Pastaruoju metu taip būna rečiau, o ruošiami ES reglamento pakeitimai padės užkirsti kelią tokiam piktnaudžiavimui“, – sako R. Pogorelis.