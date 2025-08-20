Kalendorius
JAV Kongreso narys Latvijoje: Rusijai derėtų vengti provokacijų, nes NATO pasirengusi ginti nares

2025-08-20 17:48 / šaltinis: BNS
2025-08-20 17:48

JAV Kongreso narys respublikonas Andrew Harrisas trečiadienį per susitikimą su Latvijos gynybos ministru Andriu Sprūdu pareiškė, kad Rusija turėtų būti ypač atsargi su provokacijomis, nes NATO yra pasirengusi ginti savo nares.

NATO vėliava (nuotr. SCANPIX)

JAV Kongreso narys respublikonas Andrew Harrisas trečiadienį per susitikimą su Latvijos gynybos ministru Andriu Sprūdu pareiškė, kad Rusija turėtų būti ypač atsargi su provokacijomis, nes NATO yra pasirengusi ginti savo nares.

1

Pareigūnai aptarė saugumo padėtį regione, NATO sąjungininkų vienybę ir būsimą Latvijos gynybinių pajėgumų stiprinimą, naujienų agentūrai LETA pranešė Latvijos gynybos ministerijos spaudos tarnyba.

„JAV yra mūsų strateginė partnerė ir patikima sąjungininkė. Labai vertinu Jungtinių Valstijų, įskaitant Kongresą, paramą mūsų regiono saugumui. Ši vienybė siunčia svarbų signalą mūsų visuomenei ir tiems, kas norėtų kelti grėsmę taikai Europoje“, – sakė gynybos ministras.

A. Harrisas JAV Kongreso vardu išreiškė paramą NATO ir Baltijos šalims.

Jis pabrėžė svarbų Latvijos ir Lenkijos, kaip vienų iš pirmųjų sąjungininkių, didinusių savo gynybos biudžetus, vaidmenį. Jis palankiai įvertino tai, kad Latvija jau priartėjo prie 5 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) skyrimo gynybai. Kongresmenas pažymėjo, kad tai yra svarbus signalas apie Latvijos įsipareigojimą stiprinti kolektyvinį saugumą.

A. Sprūdas padėkojo JAV už ilgalaikį ir stabilų karinį buvimą Latvijoje, pabrėždamas, kad JAV yra svarbi sąjungininkė ne tik stiprinant Latvijos gynybą, bet ir apskritai užtikrinant NATO rytinės sienos gynybą bei atgrasymą prie jos. Ministras atkreipė dėmesį į antradienį įvykusį JAV bombonešio „B-1B Lancer“ skrydį, patvirtinantį JAV pasirengimą ir buvimą Baltijos regione.

Bendradarbiavimas su Jungtinėmis Valstijomis yra vienas iš Latvijos dvišalės gynybos politikos prioritetų. Nuo 2014-ųjų JAV pajėgos rotaciniu principu dalyvauja Baltijos šalyse vykstančiose pratybose „Atlanto ryžtas“ (angl. Atlantic Resolve).

