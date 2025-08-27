Izraelio kariuomenė pranešė perėmusi iš Jemeno paleistą raketą

„Po to, kai prieš kurį laiką keliose Izraelio vietovėse suskambo sirenos, Izraelio oro pajėgos perėmė iš Jemeno paleistą raketą“, – per „Telegram“ pranešė Izraelio kariuomenė.
Niekas kol kas neprisiėmė atsakomybės už ataką.
Tačiau Irano remiami husių sukilėliai ne kartą paleido raketas ir dronus į Izraelį nuo tada, kai jų palestiniečių sąjungininkės „Hamas“ 2023 metų spalio išpuolis prieš Izraelį įžiebė karą Gazos Ruože.
Husiai, teigiantys, kad veikia remdami palestiniečius, sustabdė savo atakas per dviejų mėnesių paliaubas Gazos Ruože, kurios baigėsi kovo mėnesį, tačiau jas atnaujino Izraeliui vėl pradėjus didelio masto operacijas.
Izraelis Jemene surengė daug atsakomųjų smūgių, taikydamasis į husių valdomus uostus ir oro uostą sukilėlių kontroliuojamoje sostinėje Sanoje.
Sekmadienį per Izraelio smūgius Sanoje žuvo mažiausiai šeši žmonės ir daugiau nei 80 buvo sužeisti, pranešė husių valdoma naujienų agentūra „Saba“.
Izraelio kariuomenė pranešė, kad smogė kariniam kompleksui netoli prezidentūros, dviem elektrinėms ir kuro sandėliui, atsakydama į husių išpuolius savo teritorijoje.
