Kalendorius
Rugpjūčio 27 d., trečiadienis
Vilnius +16°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Izraelio kariuomenė pranešė perėmusi iš Jemeno paleistą raketą

2025-08-27 07:01 / šaltinis: BNS
2025-08-27 07:01

Izraelio kariuomenė trečiadienį pranešė perėmusi iš Jemeno paleistą raketą, kur husių sukilėliai reguliariai rengia atakas, anot jų, atsakydami į puolimą Gazos Ruože.

Izraelis vykdo atsakomuosius smūgius prieš Gazos Ruožo, Jemeno ir Libano grupuotes

Izraelio kariuomenė trečiadienį pranešė perėmusi iš Jemeno paleistą raketą, kur husių sukilėliai reguliariai rengia atakas, anot jų, atsakydami į puolimą Gazos Ruože.

REKLAMA
0

„Po to, kai prieš kurį laiką keliose Izraelio vietovėse suskambo sirenos, Izraelio oro pajėgos perėmė iš Jemeno paleistą raketą“, – per „Telegram“ pranešė Izraelio kariuomenė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Niekas kol kas neprisiėmė atsakomybės už ataką.

Tačiau Irano remiami husių sukilėliai ne kartą paleido raketas ir dronus į Izraelį nuo tada, kai jų palestiniečių sąjungininkės „Hamas“ 2023 metų spalio išpuolis prieš Izraelį įžiebė karą Gazos Ruože.

REKLAMA
REKLAMA

Husiai, teigiantys, kad veikia remdami palestiniečius, sustabdė savo atakas per dviejų mėnesių paliaubas Gazos Ruože, kurios baigėsi kovo mėnesį, tačiau jas atnaujino Izraeliui vėl pradėjus didelio masto operacijas.

REKLAMA

Izraelis Jemene surengė daug atsakomųjų smūgių, taikydamasis į husių valdomus uostus ir oro uostą sukilėlių kontroliuojamoje sostinėje Sanoje.

Sekmadienį per Izraelio smūgius Sanoje žuvo mažiausiai šeši žmonės ir daugiau nei 80 buvo sužeisti, pranešė husių valdoma naujienų agentūra „Saba“.

Izraelio kariuomenė pranešė, kad smogė kariniam kompleksui netoli prezidentūros, dviem elektrinėms ir kuro sandėliui, atsakydama į husių išpuolius savo teritorijoje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų