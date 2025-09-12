Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Įvardytas rusas, kuriam ES panaikino sankcijas

2025-09-12 15:20 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-12 15:20

Vienas iš rusų, kuris dėl „techninių priežasčių“ buvo išbrauktas iš Europos Sąjungos sankcijų sąrašo, yra Rusijos Valstybės Dūmos deputatas. Toks sprendimas priimtas remiantis ES Bendrojo Teismo nutartimi jo naudai, rašo „Evropeiskaja pravda“.

Įvardytas rusas, kuriam ES panaikino sankcijas (nuotr. SCANPIX)

Vienas iš rusų, kuris dėl „techninių priežasčių" buvo išbrauktas iš Europos Sąjungos sankcijų sąrašo, yra Rusijos Valstybės Dūmos deputatas. Toks sprendimas priimtas remiantis ES Bendrojo Teismo nutartimi jo naudai, rašo „Evropeiskaja pravda".

0

Šaltinis nurodė, kad iš atnaujinto sankcijų sąrašo išbrauktas Rusijos pilietis yra Pavelas Ezubovas. Jo išbraukimą nulėmė 2025 m. birželio 25 d. ES Bendrojo Teismo sprendimas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pavelas Ezubovas – Rusijos verslininkas, V–VIII kadencijų Valstybės Dūmos deputato Aleksejaus Ezubovo, taip pat esančio Vakarų sankcijų sąraše, sūnus ir oligarcho Olego Deripaskos giminaitis.

Sankcijų pratęsimas Rusijai

ES vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai Kaja Kallas pranešė, jog valstybės narės pritarė asmeninių sankcijų Rusijai pratęsimui.

Asmeninės sankcijos prieš Rusijos atstovus jau buvo pratęstos 2025 m. kovo mėn. Tąsyk iš sąrašų pašalinti buvusio vienos didžiausių mineralinių trąšų gamintojos „EuroChem“ vadovo Vladimiro Raševskio, oligarcho Ališero Usmanovo sesers Gulbakhoro Ismailovos, verslininko Viačeslavo Mošė Kantoro bei Rusijos sporto ministro Michailo Degtiariovo vardai.

Jų išbraukimas buvo viena iš Vengrijos sąlygų, kad būtų pratęstas visas sankcijų sąrašas, kuriame yra apie 2,4 tūkst. asmenų, siejamų su Ukrainos teritorinio vientisumo pažeidimu.

