Įvardytas rusas, kuriam ES panaikino sankcijas

Šaltinis nurodė, kad iš atnaujinto sankcijų sąrašo išbrauktas Rusijos pilietis yra Pavelas Ezubovas. Jo išbraukimą nulėmė 2025 m. birželio 25 d. ES Bendrojo Teismo sprendimas.
Pavelas Ezubovas – Rusijos verslininkas, V–VIII kadencijų Valstybės Dūmos deputato Aleksejaus Ezubovo, taip pat esančio Vakarų sankcijų sąraše, sūnus ir oligarcho Olego Deripaskos giminaitis.
Sankcijų pratęsimas Rusijai
ES vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai Kaja Kallas pranešė, jog valstybės narės pritarė asmeninių sankcijų Rusijai pratęsimui.
Asmeninės sankcijos prieš Rusijos atstovus jau buvo pratęstos 2025 m. kovo mėn. Tąsyk iš sąrašų pašalinti buvusio vienos didžiausių mineralinių trąšų gamintojos „EuroChem“ vadovo Vladimiro Raševskio, oligarcho Ališero Usmanovo sesers Gulbakhoro Ismailovos, verslininko Viačeslavo Mošė Kantoro bei Rusijos sporto ministro Michailo Degtiariovo vardai.
Jų išbraukimas buvo viena iš Vengrijos sąlygų, kad būtų pratęstas visas sankcijų sąrašas, kuriame yra apie 2,4 tūkst. asmenų, siejamų su Ukrainos teritorinio vientisumo pažeidimu.
