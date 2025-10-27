Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Ispanijos premjero valdžia silpnėja, nes katalonų partija traukiasi iš paramos susitarimo

2025-10-27 19:21 / šaltinis: ELTA
2025-10-27 19:21

Ispanijos ministro pirmininko Pedro Sánchezo kairiųjų mažumos vyriausybė praranda vieną iš savo sąjungininkų parlamente, todėl kyla pavojus jo administracijos ateičiai.

Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sanchezas (nuotr. SCANPIX)

Katalonijos separatistų lyderio Carleso Puigdemont'o partija „Junts" nusprendė nutraukti susitarimą dėl paramos su P. Sánchezo Socialistų partija (PSOE), pirmadienį agentūrai dpa patvirtino pati „Junts".

Katalonijos separatistų lyderio Carleso Puigdemont'o partija „Junts“ nusprendė nutraukti susitarimą dėl paramos su P. Sánchezo Socialistų partija (PSOE), pirmadienį agentūrai dpa patvirtino pati „Junts“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Partijos 50 narių valdyba šį sprendimą priėmė vienbalsiai per posėdį Perpinjane, Prancūzijoje, pranešė valstybinė televizija RTVE ir kitos žiniasklaidos priemonės.

Valdyba posėdžiavo Prancūzijoje, o ne Ispanijoje, nes keliems nariams, įskaitant C. Puigdemont‘ą, yra išduoti arešto orderiai.

Partijos rėmėjų bazė dar turi pritarti susitarimo su vyriausybe nutraukimui. Tačiau tikėtina, kad balsavimu trečiadienį ir ketvirtadienį jie patvirtins sprendimą.

Be septynių „Junts“ įstatymų leidėjų balsų Ispanijos parlamente kairiųjų vyriausybė nebeturės daugumos, kad galėtų priiminėti teisės aktus, net jei juos palaikys kitos mažesnės partijos.

Ekspertų teigimu, P. Sánchezui, kuris valdžioje yra nuo 2018 m., taip pat gali būti surengtas balsavimas dėl nepasitikėjimo. Taip pat gali būti, kad jis paskelbtų naujus rinkimus.

Yra kelios priežastys, dėl ko katalonai nutraukia susitarimą su premjeru, įskaitant vieną, susijusią su Vokietija.

P. Sánchezas buvo pažadėjęs C. Puigdemont‘ui agituoti už tai, kad katalonų kalba būtų pripažinta oficialia ES kalba. Tačiau šie planai iki šiol neįgyvendinti dėl Vokietijos pasipriešinimo Briuselyje.

