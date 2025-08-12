Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Europa ar JAV: kas šiandien skiria daugiau Ukrainos ginklavimui?

2025-08-12 14:35 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-12 14:35

Nuo metų pradžios iki birželio pabaigos Europos šalys skyrė mažiausiai 35,1 mlrd. eurų ginklams Ukrainai – tai yra 4,4 mlrd. eurų daugiau nei Jungtinės Valstijos. Apie tai praneša leidinys „Bild“, remdamasis Kylio pasaulio ekonomikos instituto (IfW) projektu „Ukraine Support Tracker“.

„Europa pagal naujas gynybos sutartis įsigijo daugiau nei JAV – tai rodo aiškų perėjimą nuo ginklų perdavimo iš sandėlių atsargų prie pramoninės gamybos“, – teigė IfW ekspertas Taro Nishikawa.

Skelbiama, kad iš 10,5 mlrd. eurų, kuriuos gegužę ir birželį Europa pažadėjo skirti karinei pagalbai, mažiausiai 4,6 mlrd. eurų numatyta tiesioginiams pramonės užsakymams.

Nors neseniai JAV pirmą kartą nuo Donaldo Trumpo antrosios kadencijos pradžios vėl tiekė Ukrainai didelius ginklų kiekius, tai labiau susiję ne su karine pagalba, o su pardavimais, kuriuos Kyjivas turi finansuoti pats.

ES rengia naują sankcijų paketą Rusijai

Tuo tarpu Europos Sąjunga (ES) rengia naują sankcijų Rusijai paketą, pirmadienį po ES užsienio reikalų ministrų vaizdo konferencijos paskelbė bloko užsienio politikos įgaliotinė Kaja Kallas.

Tai būtų jau 19-asis baudžiamųjų priemonių Maskvai paketas. Ji nepateikė išsamesnės informacijos apie planuojamas sankcijas. K. Kallas taip pat pareiškė, kad „mes net neturėtume kalbėti apie kokias nors nuolaidas, kol Rusija nesutiko visiškai ir besąlygiškai nutraukti ugnį“.

„Praeityje tai niekada nebuvo veiksminga su Rusija ir nebus veiksminga su (Rusijos prezidentu Vladimiru) Putinu šiandien“, – pridūrė ji.

Pasak K. Kallas, Ukraina informavo ES užsienio reikalų ministrus apie padėtį mūšio lauke. „Mes visiškai pritariame šio karo užbaigimui taip, kad Rusijai nebūtų paliktos atviros durys vėl įžengti ir iš naujo pradėti savo agresiją“, – akcentavo Estijos diplomatė.

Trumpo ir Putino susitikimas

JAV prezidentas D. Trumpas rugpjūčio 15 d. Aliaskoje ketina susitikti su Vladimiru Putinu. Pirmadienį Baltųjų rūmų vadovas sakė, kad susitikimo tikslas bus suprasti vienas kito pozicijas. Be to, jis tvirtino, kad ragins V. Putiną nutraukti karą Ukrainoje.

