TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Pažemins save ir savo šalį? Įvertino Trumpo galimybes „pasipriešinti“ Putinui

2025-08-12 13:36 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt
2025-08-12 13:36

JAV prezidentas Donaldas Trumpas per numatomą susitikimą su Rusijos vadovu Vladimiru Putinu Aliaskoje greičiausiai dar kartą pažemins save ir savo šalį, teigia amerikiečių politologas, Kolumbijos universiteto Tarptautinių ir viešųjų reikalų mokyklos profesorius Lincolnas Mitchellas.

Tokia savo nuomone jis pasidalino su naujienų agentūros „Ukrinform“ korespondentu Niujorke.

„Keletą savaičių Trumpo apologetai bandė mus įtikinti, kad šį kartą Trumpas pasipriešins Putinui. Nesitikiu, kad šiame susitikime būtent taip ir bus“, – teigė L. Mitchellas.

Jis pabrėžė, kad kaskart susitikęs su V. Putinu D. Trumpas „pažemindavo save ir mūsų šalį“, ir pridūrė, kad tai greičiausiai pasikartos.

Ekspertas teigė nežinąs, kas tiksliai įvyks per šį susitikimą, tačiau pridūrė, kad „Trumpas jau kalba apie Rusijos ir Ukrainos apsikeitimą žemėmis ir kitus susitarimus, kurie prilygtų bent dalinei Rusijos pergalei“.

„Kaip ir daugelis amerikiečių, palaikau Ukrainos pastangas apsiginti nuo Rusijos agresijos. Gaila, kad mūsų prezidentas šiai nuomonei nepritaria“, – pridūrė L. Mitchellas.

D. Trumpas ketina susitikti su V. Putinu Aliaskoje rugpjūčio 15 d.

„Bus nuolaidų, kurios niekam nepatiks“

D. Trumpas sudarė sąlygas galimai taikos sutarčiai dėl Ukrainos su V. Putinu, tačiau bus nuolaidų, kurios niekam nebus priimtinos, kalbėjo JAV gynybos ministras Pete‘as Hegsethas „Fox News“ televizijos eteryje.

„Trumpas jau pakeitė žaidimo taisykles. Jis sudarė sąlygas galimai taikos sutarčiai, kuri buvo jo tikslas nuo pat pradžių“, – sakė jis.

Pentagono vadovas teigia, kad V. Putinas nebūtų sutikęs susitikti, jei nebūtų pajutęs spaudimo.

Jis paaiškino, kad derybų etape gali būti ir, tikriausiai, bus keitimasis teritorijomis.

„Bus nuolaidų, kurios niekam nebus priimtinos, bet jei kas nors ir gali tai padaryti, tai tik Trumpas“, – konstatavo P. Hegsethas.

