Kalendorius
Rugsėjo 4 d., ketvirtadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Estijoje – netikėtas reginys: gyventojai pastebėjo klaidžiojančią pumą

2025-09-04 20:09 / šaltinis: BNS
2025-09-04 20:09

Estijos gyvūnų apsaugos draugijos karštąja linija buvo gautas pranešimas, kad Reugės savivaldybėje, netoli Latvijos sienos, pastebėta puma, pranešė Estijos dienraštis „Postimees“.

Estijoje – netikėtas reginys: gyventojai pastebėjo pumą (nuotr. SCANPIX)

Estijos gyvūnų apsaugos draugijos karštąja linija buvo gautas pranešimas, kad Reugės savivaldybėje, netoli Latvijos sienos, pastebėta puma, pranešė Estijos dienraštis „Postimees“.

REKLAMA
1

Gyvūnas buvo pastebėtas kelis kartus ir vaikštinėja pietrytinėje Estijos dalyje. Gyvūnų apsaugos draugija susisiekė su Aplinkos apsaugos agentūra, kuri buvo informuota apie pumą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Estijos gyvūnų apsaugos draugijos viešųjų ryšių ir rinkodaros vadovė Geit Karurahu pripažino, kad anksčiau būta melagingų pranešimų apie egzotinius gyvūnus šalyje.

REKLAMA
REKLAMA

Įmanoma, kad gyvūnas galėjo pabėgti

„Taip, iš tiesų yra buvę atvejų, kai katė buvo supainiota su tigru, tačiau vienintelė puma Saremos zoologijos sode yra iš Latvijos fermos, kurioje jos auginamos. Visiškai įmanoma, kad gyvūnas, pavyzdžiui, pabėgo iš šios fermos“, – sakė G. Karurahu.

REKLAMA

Privačiame zoologijos sode Saremoje gyvenanti puma buvo atvežta į Estiją šių metų pradžioje ir aptikta per bendrą Estijos aplinkos apsaugos departamento ir Estijos mokesčių ir muitų departamento patikrinimą.

Latvijoje gyvūną nusipirkęs savininkas neturėjo reikiamų dokumentų gyvūnui įvežti ir kilmės šalies veterinarijos tarnybos išduoto sveikatos pažymėjimo, teigė „Postimees“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų