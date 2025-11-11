 
Kalendorius
Lapkričio 11 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Donaldas Trumpas netikėtai užsipuolė Prancūziją

2025-11-11 18:42 / šaltinis: BNS
2025-11-11 18:42

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį duodamas interviu JAV transliuotojui „Fox News“ netikėtai užsipuolė Prancūziją, sakydamas, kad „mes turime daug problemų su prancūzais“.

E. Macronas, D. Trumpas

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį duodamas interviu JAV transliuotojui „Fox News“ netikėtai užsipuolė Prancūziją, sakydamas, kad „mes turime daug problemų su prancūzais“.

REKLAMA
1

„Fox News“ vedėja Laura Ingraham klausė JAV prezidento apie kinų studentų priėmimą į JAV universitetus, teigdama, kad „tai ne prancūzai, tai kinai. Jie mus šnipinėja. Jie vagia mūsų intelektinę nuosavybę“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tačiau D. Trumpas staiga ją pertraukė ir pasakė: „Ar tikrai manote, kad prancūzai yra geresni? Galiu pasakyti, kad nesu tuo tikras.“

REKLAMA
REKLAMA

D. Trumpas, įsivėlęs į prekybos karą su Pekinu, su Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu palaikė šiltus praktinius santykius, kupinus stiprių rankų paspaudimų, abipusių paplekšnojimų per nugaras ir kelius stebint kameroms.

REKLAMA

Rugsėjį E. Macronas Niujorke netgi tiesiogiai paskambino JAV vadovui, kad pasakytų, jog gatvėje jį užblokavo jo kolona, kai jis skubėjo į susitikimą iš Jungtinių Tautų (JT) būstinės.

Tačiau prezidentų bičiulystė kartais pašlydavo, ypač dėl to, kad D. Trumpas nepritaria E. Macrono paskelbtam Palestinos valstybės pripažinimui ir klimato politikai.

JAV vadovas taip pat spaudė Europą didinti savo gynybos finansavimą per NATO, E. Macronui su visu žemynu stengiantis išlaikyti D. Trumpo palankumą karinei paramai Ukrainai, kovojančiai su Rusijos invazija.

REKLAMA
REKLAMA

Duodamas interviu „Fox News“, D. Trumpas dėmesį nuo Kinijos nukreipė į Prancūzijos mokesčių politiką, kuri, anot jo, kelia problemų Jungtinėms Valstijoms.

„Mes turime daug problemų su prancūzais, kurie nesąžiningai apmokestina mūsų technologijas“, – teigė D. Trumpas.

D. Trumpas jau anksčiau yra sakęs, kad šalims, įvedusioms „diskriminacinius“ skaitmeninius mokesčius, skelbs didelius papildomus muitus.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Iki šių komentarų L. Ingraham klausinėjo D. Trumpą apie jo administracijos veiksmus dėl užsienio studentų.

JAV valstybės sekretorius Marco Rubio (Markas Rubijas) gegužę sakė, kad Vašingtonas „agresyviai panaikins vizas kinų studentams“.

Tačiau vos po kelių mėnesių D. Trumpas pareiškė, kad šalis ketina leisti atvykti 600 tūkst. kinų studentų.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Emmanuelis Macronas (nuotr. SCANPIX)
Emmanuelis Macronas Paryžiuje priims palestiniečių prezidentą (1)
Trumpas prisipažino nekenčiantis savo priešininkų (nuotr. SCANPIX)
„Kyiv Post“: JAV keičia toną dėl Ukrainos – sąjungininkai baiminasi, kad tai dovana Rusijai (15)
Sėkmingi bandymai ar brangus fiasko? Kaip Putinas pasenusiais ginklais grasina Vakarams (nuotr. SCANPIX)
Sėkmingi bandymai ar brangus fiasko? Kaip Putinas pasenusiais ginklais grasina Vakarams (2)
Seulas: Šiaurės Korėja nuo rugsėjo į Rusiją išsiuntė apie 5 tūkst. statybos bataliono karių
Seulas: Šiaurės Korėja nuo rugsėjo į Rusiją išsiuntė apie 5 tūkst. statybos bataliono karių (2)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų