TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

„Daug mano draugų žuvo“: ar Donbaso gyventojai pasirengę atiduoti savo namus vardan taikos?

2025-08-19 17:34 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-19 17:34

JAV prezidentas Donaldas Trumpas sakė, kad pagal galimą taikos susitarimą Ukraina ir Rusija turės atlikti „teritorijų mainus“. Greičiausiai tai reikš Luhansko ir Donecko sričių perdavimą Rusijos Federacijos kontrolei.

Donecko gyventojas (nuotr. SCANPIX)
17

JAV prezidentas Donaldas Trumpas sakė, kad pagal galimą taikos susitarimą Ukraina ir Rusija turės atlikti „teritorijų mainus“. Greičiausiai tai reikš Luhansko ir Donecko sričių perdavimą Rusijos Federacijos kontrolei.

0

„The Washington Post“ (WP) žurnalistai pakalbino Donecko srities gyventojus, norėdami išsiaiškinti, ar jie pasirengę teritoriniams kompromisams vardan taikos. Paaiškėjo, kad daugelis jų kategoriškai prieštarauja šiai idėjai, nepaisant reguliarių Rusijos apšaudymų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis
(17 nuotr.)
(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis

Kaip Donbaso gyventojai vertina „teritorijų mainų“ su Rusija idėją

35-metis gyventojas Aleksandras Bulka žurnalistams papasakojo, kad prieš D. Trumpo ir Rusijos diktatoriaus Vladimiro Putino susitikimą Aliaskoje jis labai tikėjosi, kad šios derybos bent jau iš dalies užtikrins ugnies nutraukimą.

Kitą rytą po JAV ir Rusijos lyderių susitikimo vyras buvo sunkiai sužeistas, kai į kaimyninį pastatą nukrito Rusijos aviacinė bomba. Medikai jį nugabeno į Kramatorsko ligoninę, kur jam buvo suteikta reikalinga pagalba.

„Kodėl mums iš čia išvažiuoti? Daug mano draugų žuvo“, – atsakė Aleksandras į klausimą, ar jis pritaria „teritorijų mainams“ su Rusija vardan taikos.

Ligoninėje kartu su juo gulėjo 44 metų ukrainiečių karys Jurijus Zubkovas. Jis buvo sužeistas mūšio metu.

„Ką, norite, kad atiduočiau savo namus kam nors kitam? Aš čia gimiau. Aš čia gyvenu. Aš kovosiu už šią vietą. Trumpas turi suprasti, kad tai bus lygu JAV atsisakymui Kalifornijos ir prašymui visoms amerikiečių pajėgoms pasitraukti“, – žurnalistams sakė Ukrainos gynėjas.

Netiki Trumpo pareiškimais

33-metis Eduardas Storykas, kuris paliko Bachmutą prasidėjus plataus masto rusų invazijai, o dabar evakuoja civilius gyventojus iš kitų fronto linijos miestų, pokalbyje su žurnalistais pareiškė, kad D. Trumpo susitikimai su V. Putinu ir V. Zelenskiu niekuo nesibaigs. Pasak jo, visi skambūs D. Trumpo pareiškimai apie pažangą siekiant taikos yra tušti.

„Aš jau susitaikiau su tuo, kad visiškai praradau namus. Aš benamis“, – pabrėžė jis.

Žurnalistai taip pat apsilankė Slovjanske, kur kalbėjosi su 28-erių metų vietos gyventoja Julija ir jos anyta Larisa. Jų šeima buvo evakuota iš Slovjansko prasidėjus karui, bet po metų grįžo.

„Donbasas – tai Ukraina. Aš nieko nenoriu keisti“, – žurnalistams sakė Larisa.

60-metė Slovjansko gyventoja Irina Novakova pareiškė, kad kategoriškai prieštarauja tam, kad Donbasas būtų atiduotas V. Putinui.

„Kas jam atiduos Donbasą? Niekas to nepadarys. Mums čia nereikia Rusijos. Mums reikia, kad Slovjanskas būtų Ukraina“, – pridūrė ji.

Teritorijų klausimas

Anksčiau Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad yra pasirengęs susitikti su Rusijos diktatoriumi Vladimiru Putinu. Jis pabrėžė, kad teritorijų klausimas liks tarp jo ir Kremliaus vadovo.

V. Zelenskis pranešė, kad Rusija pasiūlė dvišalį Ukrainos ir Rusijos susitikimą, o vėliau – trišalį. Jis pažymėjo, kad Ukraina yra pasirengusi bet kokiems lyderių lygio susitikimams.

