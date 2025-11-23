Beveik rekordas: šis paveikslas tapo 1 iš 2 brangiausių pasaulyje

Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.
Aukciono vedėjas entuziastingai skaičiuoja milijonus, siūlomus už garsaus austrų dailės meistro G. Klimto sukurtą Elisabeth Lederer portretą. Užverda įnirtinga kova tarp kainą siūlančių telefonu ir galutinis verdiktas – G. Klimto kūrinys parduodamas už 205 mln. dolerių.
„Klimtas, Julianai, tavo“, – sakė aukcionierius Oliveris Barkeris.
Varžybos dėl G. Klimto portreto tetruko 20 minučių, tačiau tai nesutrukdė pasiekti rekordo.
„Didžiausia suma, sumokėta už modernaus meno kūrinį, kada nors parduotą aukcione“, – tikino aukcionierius.
Brangiausias istorijoje aukcione parduotas meno kūrinys yra štai šis Leonardo da Vinci paveikslas, pavadinimu „Pasaulio gelbėtojas“. 2017 metais jis parduotas už 450 mln. dolerių.
