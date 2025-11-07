 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Įdėmiau į veidrodį įsižiūrėjusi moteris suprato, kas už jo slypi: „Pamačiusi vos nesušukau iš siaubo“

2025-11-07 16:15
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-11-07 16:15

Niujorkietė Samantha Hartshoe niekada nebūtų pagalvojusi, kad nuolatinis šaltas vėjelis jos vonioje nuves prie stulbinančio radinio. Ieškodama, iš kur pučia vėjas, ji pastebėjo, kad oras sklinda iš už veidrodžio. Kai moteris jį nuėmė, pamatė tamsią skylę, vedančią į kitą patalpą.

Įdėmiau į veidrodį įsižiūrėjusi moteris suprato, kas už jo slypi: „Pamačiusi, vos nesušukau iš siaubo“ (nuotr. 123rf.com)

Niujorkietė Samantha Hartshoe niekada nebūtų pagalvojusi, kad nuolatinis šaltas vėjelis jos vonioje nuves prie stulbinančio radinio. Ieškodama, iš kur pučia vėjas, ji pastebėjo, kad oras sklinda iš už veidrodžio. Kai moteris jį nuėmė, pamatė tamsią skylę, vedančią į kitą patalpą.

0

Išsigandusi, bet smalsumo vedama Samantha nusprendė patikrinti, kas slypi už sienos – ir netikėtai aptiko visą paslėptą butą. Šis atradimas ne tik pribloškė ją pačią, bet ir prikaustė milijonų „TikTok“ vartotojų dėmesį, rašoma mirror.co.uk.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Paslaptingas butas už sienos

Samantha teigė, kad kelias dienas jautė nepaaiškinamą šaltį, vos įėjusi į vonios kambarį.

„Aš ieškojau, iš kur pučia vėjas, uždengiau skylę, šviesos jungiklį, bet niekas nepadėjo“, – pasakojo ji.

Tik galiausiai priėjusi prie veidrodžio moteris suprato, kad oro srautas sklinda būtent iš už jo. Nuėmusi veidrodį, ji pamatė skylę, vedančią į tamsų, drėgną kambarį – ir nusprendė ten įlįsti.

2021 m. paskelbtame „TikTok“ vaizdo įraše Samantha užsidėjo savadarbį priekinį žibintuvėlį, kaukę, pasiėmė plaktuką ir įlipo į skylę.

„Tu esi kitoje dimensijos pusėje!“ – juokavo jos draugas, palyginęs situaciją su filmu „Parazitas“, kuriame šeima atranda paslėptą rūsio bunkerį.

Už sienos Samantha rado trijų miegamųjų butą. Jame buvo senas tualetas, daugybė šiukšlių maišų ir tuščias vandens butelis, kurį ji pavadino „gyvybės ženklu“.

„Kas man negerai? Koks mano planas?“ – su baime šnabždėjo ji, filmuodama savo atradimą.

Pranešė pastato administracijai

Po kelių minučių tyrinėjimo Samantha nusprendė lipti atgal pro skylę. Ji užsandarino vonios sieną ir pažadėjo pranešti apie radinį savo pastato administracijai.

„Truputį tikėjausi, kad kažkas ateis, ypač turint omenyje vandens buteliuką. Ir tai mane tikrai suerzino“, – pasakojo ji žurnalui „Curbed“.

Vis dėlto paaiškėjo, kad butas buvo apleistas – greičiausiai seniai negyvenamas.

„Nesu tikra, ar jis renovuojamas, ar tiesiog paliktas. Ten nebuvo nei vonios, nei tualeto, grindys išdraskytos, o vamzdžiai išvedžioti bet kur“, – sakė Samantha.

Net pastato valdytojai buvo sutrikę dėl šio neįprasto radinio. Kas ir kodėl paliko butą paslėptą – liko neaišku.

„Manau, kad visi Niujorke turi tokius mažus butus, kad niekada nežinai, ką rasi už sienos. Ir, žinoma, visi slapta tikimės daugiau erdvės“, – šyptelėjo Samantha.

Nors paslėptas butas pasirodė tuščias, ši istorija dar ilgai kėlė šiurpuliukus „TikTok“ vartotojams ir priminė, kad net ir pažįstamose vietose gali slypėti paslapčių.

