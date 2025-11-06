Trumpas po Mamdanio pergalės Niujorke: „Turime rinktis tarp komunizmo ir sveiko proto“

„Mes tai sutvarkysime“, – teigė D. Trumpas, nepaaiškindamas, ką turi omenyje, ir kartu pareiškė, kad didžiausias šalies miestas taps komunistiniu.
Praėjus dienai po įtikinamos Z. Mamdani pergalės, sakydamas kalbą Majamyje, D. Trumpas pridūrė, kad šis Floridos miestas „netrukus taps prieglobsčiu tiems, kurie bėga nuo komunizmo Niujorke“.
„Sprendimas, su kuriuo susiduria visi amerikiečiai, negali būti aiškesnis: turime rinktis tarp komunizmo ir sveiko proto“, – sakė jis, taip pat pavadindamas tai pasirinkimu tarp „ekonominio košmaro“ ir „ekonominio stebuklo“.
Kalba buvo pasakyta minint pirmąsias D. Trumpo pergalės rinkimuose prieš demokratę Kamalą Harris metines.
„Tą nuostabią naktį prieš 365 dienas išgelbėjome savo ekonomiką, atgavome laisvę ir kartu išgelbėjome savo šalį“, – teigė D. Trumpas savo palaikytojų miniai.
Lemiamą pergalę rinkimuose Z. Mamdani iškovojo susidūręs su aršiais verslo elito, konservatyvios žiniasklaidos komentatorių ir paties D. Trumpo išpuoliais prieš jo politiką ir musulmonišką kilmę.
„Jei kas nors gali parodyti Donaldo Trumpo išduotai tautai, kaip jį nugalėti, tai miestas, kuris jį iškėlė į viršų“, – sakė Z. Mamdani pergalės kalboje antradienį.
Z. Mamdani ir demokratų pergalės svarbiausiose valstijose laikomos besikeičiančių šalyje politinių nuotaikų ženklu, JAV laukiant kitų metų kadencijos vidurio rinkimų, kai bus sprendžiamas Kongreso kontrolės klausimas.
Dar viena svarbi demokratų pergalė – Kalifornijoje, kur rinkėjai pritarė siūlymui perbraižyti rinkimų apygardas, siekdami neutralizuoti D. Trumpo nurodymus įgyvendinti rinkimų apygardų ribų keitimą kitose valstijose.
D. Trumpas atsisakė prisiimti kaltę dėl antradienio rezultatų.
Jis socialiniame tinkle „Truth Social“ citavo anonimiškus „apklausų rengėjus“, kurie teigė, kad respublikonų pralaimėjimas buvo susijęs su šiuo metu tebesitęsiančiu vyriausybės uždarymu ir tuo, kad jo pavardė nebuvo įtraukta į balsavimo biuletenius.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!