 
Kalendorius
Lapkričio 6 d., ketvirtadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas po Mamdanio pergalės Niujorke: „Turime rinktis tarp komunizmo ir sveiko proto“

2025-11-06 09:29 / šaltinis: BNS
2025-11-06 09:29

JAV prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį pareiškė, kad Jungtinės Valstijos prarado „suverenitetą“ po to, kai Niujorko gyventojai savo naujuoju meru išrinko kairiųjų pažiūrų Zohraną Mamdani.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį pareiškė, kad Jungtinės Valstijos prarado „suverenitetą“ po to, kai Niujorko gyventojai savo naujuoju meru išrinko kairiųjų pažiūrų Zohraną Mamdani.

REKLAMA
1

„Mes tai sutvarkysime“, – teigė D. Trumpas, nepaaiškindamas, ką turi omenyje, ir kartu pareiškė, kad didžiausias šalies miestas taps komunistiniu.

Praėjus dienai po įtikinamos Z. Mamdani pergalės, sakydamas kalbą Majamyje, D. Trumpas pridūrė, kad šis Floridos miestas „netrukus taps prieglobsčiu tiems, kurie bėga nuo komunizmo Niujorke“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Sprendimas, su kuriuo susiduria visi amerikiečiai, negali būti aiškesnis: turime rinktis tarp komunizmo ir sveiko proto“, – sakė jis, taip pat pavadindamas tai pasirinkimu tarp „ekonominio košmaro“ ir „ekonominio stebuklo“.

REKLAMA
REKLAMA

Kalba buvo pasakyta minint pirmąsias D. Trumpo pergalės rinkimuose prieš demokratę Kamalą Harris  metines.

REKLAMA

„Tą nuostabią naktį prieš 365 dienas išgelbėjome savo ekonomiką, atgavome laisvę ir kartu išgelbėjome savo šalį“, – teigė D. Trumpas savo palaikytojų miniai.

Lemiamą pergalę rinkimuose Z. Mamdani iškovojo susidūręs su aršiais verslo elito, konservatyvios žiniasklaidos komentatorių ir paties D. Trumpo išpuoliais prieš jo politiką ir musulmonišką kilmę.

REKLAMA
REKLAMA

„Jei kas nors gali parodyti Donaldo Trumpo išduotai tautai, kaip jį nugalėti, tai miestas, kuris jį iškėlė į viršų“, – sakė Z. Mamdani pergalės kalboje antradienį.

Z. Mamdani ir demokratų pergalės svarbiausiose valstijose laikomos besikeičiančių šalyje politinių nuotaikų ženklu, JAV laukiant kitų metų kadencijos vidurio rinkimų, kai bus sprendžiamas Kongreso kontrolės klausimas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Dar viena svarbi demokratų pergalė – Kalifornijoje, kur rinkėjai pritarė siūlymui perbraižyti rinkimų apygardas, siekdami neutralizuoti D. Trumpo nurodymus įgyvendinti rinkimų apygardų ribų keitimą kitose valstijose.

D. Trumpas atsisakė prisiimti kaltę dėl antradienio rezultatų.

Jis socialiniame tinkle „Truth Social“ citavo anonimiškus „apklausų rengėjus“, kurie teigė, kad respublikonų pralaimėjimas buvo susijęs su šiuo metu tebesitęsiančiu vyriausybės uždarymu ir tuo, kad jo pavardė nebuvo įtraukta į balsavimo biuletenius.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Mero rinkimus laimėjęs Mamdani: politinėje tamsoje Niujorkas bus šviesa.
Naujasis Niujorko meras yra pasirengęs bendradarbiauti su savo kritiku Trumpu (2)
JAV prezidentas Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Naujasis Niujorko meras – „didžiausias Trumpo košmaras“ (33)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų