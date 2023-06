Artėjant naujų taisyklių įsigaliojimui, ES įspėja „Twitter“ stiprinti turinio moderavimą

„Jei technologija nėra parengta, jie turi turėti pakankamai išteklių, kad užpildytų šią spragą. Šia konkrečia tema kalbėjausi su Elonu Musku“, – po susitikimo „Twitter“ būstinėje žurnalistams sakė Thierry Bretonas. Susitikime dalyvavo ir naujoji platformos generalinė direktorė Linda Yaccarino.

T. Bretonas teigė, kad „Twitter“ komandai, vaizdo ryšiu iš Niujorko prisijungus E. Muskui, pasakė, kad „yra kelios sritys, kurios bus labai svarbios iš karto, kai reglamentas bus įgyvendinamas“.

Tai būtų „viskas, kas susiję su prievarta prieš vaikus, kuri mums Europoje yra labai aktuali tema, taip pat dezinformacija per rinkimus“, teigė T. Bretonas.

Dviejų dienų vizitas San Fransiske vyko likus vos kelioms savaitėms iki ES skaitmeninių paslaugų akto (DSA) įsigaliojimo didžiausioms pasaulio platformoms, įskaitant įmonės „Meta“ socialinius tinklus „Facebook“ ir „Instagram“, taip pat „TikTok“ ir „Twitter“.

Buvęs Prancūzijos finansų ministras taip pat susitiks su „Meta“ vadovu Marku Zuckerbergu (Marku Zakerbergu) aptarti naujų taisyklių.

Tačiau visų akys krypsta į E. Muską, kuris, perėmęs „Twitter“ nuosavybę, staigiai pakeitė daugelį taisyklių, pagal kurias svetainėje leidžiama vartoti kalbą, net jei ji laikoma įžeidžiančia arba skleidžiančia neapykantą ir dezinformaciją, taip tiesiogiai prieštaraudamas naujoms ES taisyklėms.

T. Bretono susitikimas „Twitter“ buvo ES vadinamojo testo nepalankiausiomis sąlygomis, kuriuo siekiama įvertinti, ar platforma pasirengusi laikytis naujųjų taisyklių, dalis, nors nuo tada, kai tinklą perėmė E. Muskas, buvo masiškai atleidžiami darbuotojai.

Liepą platforma „TikTok“ taip pat sutiko atlikti testą nepalankiausiomis sąlygomis, kinams priklausančiai programėlei kovojant su nuogąstavimais, kad ją gali užvaldyti Kinijos komunistų partija Pekine.

Praėjusią savaitę lankydamasis Paryžiuje, E. Muskas teigė ketinantis įvykdyti DSA reikalavimus, o tai ES įvertino palankiai.

Tačiau analitikai abejoja, ar E. Muskas gali laikytis savo įsipareigojimų, nes „Twitter“ darbo užmokesčio fondas sumažintas iki minimumo, o turinio moderavimo komandos sumažintos.

„Aš esu reguliuotojas“

„Nesu čia tam, kad nurodyčiau bendrovei, ką ji turi daryti. Aš esu reguliuotojas ir turiu jiems pasakyti, koks yra įstatymas“, – teigė T. Bretonas.

DSA yra vienas ambicingiausių interneto turinio kontrolės teisės aktų nuo pat socialinių tinklų atsiradimo, kuriuo didžiausioms pasaulio platformoms nustatomi dideli įpareigojimai, kaip elgtis su laisvu žodžio srautu.

Tikimasi, kad DSA, kaip ir ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, taps pasauliniu etalonu, kol vyriausybėms visame pasaulyje sunkiai sekasi rasti būdus, kaip suvaldyti perteklinį socialinių tinklų turinį.

Kad atitiktų naująsias taisykles, „Twitter“, „Meta“, „TikTok“ ir kitos platformos turės daug investuoti į komandų, užtikrinančių reikalavimų laikymąsi, kūrimą tuo metu, kai didžiosios technologijų bendrovės mažina darbuotojų skaičių, įskaitant turinio moderavimo darbuotojus.

Pagal DSA 19 platformų buvo pripažintos labai didelėmis interneto platformomis, kurioms nuo rugpjūčio 25 dienos bus taikomos specialios taisyklės.

Taisyklėse taip pat reikalaujama, kad „Meta“, „Twitter“ ir kitos bendrovės suteiktų pareigūnams ir tyrėjams precedento neturinčią prieigą prie savo algoritmų ir turinio sprendimų.

Tai bus ypač didelis iššūkis bendrovei „Meta“, kuri nuo 2018 metų „Cambridge Analytica“ duomenų saugumo pažeidimo skandalo smarkiai apribojo trečiųjų šalių prieigą prie duomenų, sakė buvęs „Twitter“ pasitikėjimo ir saugumo vadovas Yoelis Rothas (Joelis Rotas), dabar dirbantis Berklio universitete.

Be to, „Twitter“ ir „Reddit“, siekdamos užsidirbti, taip pat apribojo prieigą prie duomenų, imdamos didelius mokesčius iš trečiųjų asmenų, įskaitant tyrėjus, už prieigą prie jų duomenų per vadinamąsias API (aplikacijų programavimo sąsajas), kurios dar neseniai buvo nemokamos.

Plačios apimties DSA yra daug kitų nuostatų, įskaitant įpareigojimą platformoms paskirti atstovą ES, kuris būtų atsakingas už turinio klausimus.

Be to, vartotojams bus suteiktos precedento neturinčios teisės pateikti apeliacinį skundą, kai platforma įsako pašalinti turinį.

Už didelius DSA taisyklių pažeidimus technologijų milžinėms gali būti skiriamos baudos, siekiančios iki šešių procentų metinės apyvartos, o jei pažeidimai tęsiasi, kraštutiniu atveju joms gali būti visiškai uždrausta veikti ES.