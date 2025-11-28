 
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Ant bėgių rastas įtartinas paketas: lenkų tarnybos sukeltos ant kojų

2025-11-28 20:02
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
Lenkijoje, Liubušo vaivadijoje, ant bėgių buvo rastas įtartinas paketas, skelbia „Onet“.

Į vietą skubėjo tarnybos, kovos su terorizmu pareigūnai.

Incidentas įvyko penktadienį apie 10 val. Geležinkelio darbuotojas pranešė policijai, kad netoli Gajeco kaimo ant bėgių guli į sprogstamąjį įrenginį panašus daiktas.

Tarnybos nedelsdamos atvyko į įvykio vietą. Tarp jų buvo ir kovos su terorizmu pareigūnai.

Liubušo policijos inspektoriaus pavaduotojas Mateuszas Sławekas TVN24 nurodė sakė, kad įtartinas daiktas buvo netikras sprogstamasis įrenginys, kuris nekelia jokios grėsmės.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Prie Lietuvos sienos ant geležinkelio rasti mįslingi objektai: traukinys turėjo greitai stabdyti

Ketvirtadienį pranešta, kad po to, kai netoli Suvalkų koridoriumi vadinamo strategiškai svarbaus Lenkijos ir Lietuvos sienos ruožo vieno traukinio mašinistas ant bėgių pastebėjo kliūčių ir buvo priverstas sustoti, Lenkijos teisėsaugos institucijos pradėjo tyrimą, praneša žiniasklaida ir naujienų portalas „TVP World“.

Mašinistas, kurio valdomą sąstatą sudarė du vienas su kitu sujungti lokomotyvai be vagonų, sustojo ir, remiantis skirtingais Lenkijos dienraščiui „Gazeta Wyborcza“ pateiktais pasakojimais, pats pašalino ant bėgių sukrautas šakas, akmenis ir lentą arba pranešė apie jas atitinkamoms instancijoms.

Incidentas įvyko lapkričio 13 d. netoli Račkų kaimo šalies šiaurės rytiniame Palenkės regione, o ypatingo dėmesio sulaukė todėl, kad netoliese yra siauras Suvalkų koridorius, įsiterpęs tarp Baltarusijos ir Rusijai priklausančios Kaliningrado srities.

Šis koridorius yra vienintelė sausumos jungtis tarp Baltijos šalių ir kitų pietuose esančių NATO narių, todėl yra itin svarbus užtikrinant regiono saugumą.

Geležinkelio sabotažas Lenkijoje
Išpuoliai Lenkijoje

Atsižvelgdamos į neseniai įvykusius išpuolius prieš geležinkelių infrastruktūrą kitose Lenkijos vietovėse, valdžios institucijos ėmė budriau stebėti padėtį ir nustatė žemesnę ribą, nuo kurios nepaaiškinami trukdžiai vertinami kaip potenciali grėsmė saugumui.

Tačiau Suvalkų policija iš pradžių šį atvejį vertino kaip nedidelį pažeidimą, manydama, kad tai galėjo būti „pokštas“, pranešė „Gazeta Wyborcza“.

Po to, gavusi pranešimą iš policijos, šį atvejį stebėti pradėjo ir šalies vidaus kontržvalgybos institucija – Lenkijos vidaus saugumo agentūra.

Šiuo metu tyrėjai renka liudytojų parodymus ir fizinius įkalčius. Anot dienraščio „Gazeta Wyborcza“, pareigūnai kol kas pasakė tik tiek, kad tyrimas tebevyksta ir jokie kaltinimai dėl sabotažo dar nėra pateikti.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

